紐約匯市-美10月PMI指數樂觀 美元回神 強生揚言提前大選 英鎊續跌

週四 (24 日) 美元受到提振，美國 10 月 IHS Markit 製造業 PMI 指數從前值 51.1 上升至 51.5，此前預估 50.3；10 月服務業 PMI 指數 51，製造業與服務業 PMI 分別創下 6 個月及 3 個月新高，經濟數據優於預期，激勵美元上漲 0.2%，至 97.43。

美元 15 分線 (圖片: investing)

不過長達一年的美中貿易戰衝擊市場，使得美國 9 月耐用品訂單下滑 1.1%，創下近 4 個多月來最大跌幅，經濟衰退隱憂仍在，避險貨幣日圓上漲 0.01 至 108.62，美元上揚，拖累風險貨幣澳幣兌美元跌至一週新低。

儘管經濟數據顯示出現疲軟跡象，但就業市場依然穩健。美國勞工部稱上週申請失業救濟的人數意外下降，美國當週 (10/19) 初請失業金萬人 21.2 萬人，前值上修至 21.8 萬人。

不過週四其他疲弱的經濟數據，擴大了 Fed 將在今年進行第三次借貸成本減縮的可能性。美國總統川普更推文敦促聯準會進一步降息，並指出全球各地央行利率正在下降。

英鎊續跌，由於強生有意在聖誕節前夕 (12 月 12 日) 提出大選議案，打擊市場情緒，英鎊兌美元一度下跌至 1.2788，再回升至 1.2850 水平。

GBP/USD15 分線 (圖片: Investing)

英國國會週二 (22) 日二讀通過首相強生 (Boris Johnson) 的新脫歐方案，但由於強生要求國會要在三日內完成脫歐協議配套法案遭到否決，讓強生無法在本月底如願脫歐。

此外，歐洲央行 (ECB) 將在下週啟動量化寬鬆政策 (QE)，在 ECB 總裁德拉吉 (Mario Draghi) 即將卸任之際，央行週四 (24 日) 宣布維持利率不變，並準備於 11 月 1 日起重啟 QE，每月規模為 200 億歐元。

儘管歐洲央行期望以 QE 驅動歐元區經濟動能，但根據 IHS Markit 稍早發布製造業 PMI 數據，歐元區製造業已連續 9 個月收縮，顯示該區經濟停滯，週四 (24 日) 歐元在 ECB 公布啟動 QE 後回談後又再度回落，歐元兌美元下跌 0.2% 至 1.1107。

分析師預期，歐元區第四季表現恐將停滯不前，經濟前景深陷悲觀情緒。

截至週五 (11 日) 台灣時間 6：00 價格：

美元指數來到 97.43。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1006 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2849 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6818 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3072 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 108.64 日圓。