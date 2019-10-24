超市場預期2.5倍！土耳其央行宣布降息250個基點 里拉短線急貶

週四 (24 日) 晚間土耳其央行宣布降息 250 個基點至 14%，為土國央行年內的第三次降息，降息幅度超市場預期的 2.5 倍，市場此前僅預期降息 100 個基點，土耳其央行宣布降息決定後，土耳其里拉兌美元短線再度大貶。

截至週四 (24 日) 晚間 19 時許，土耳其兌美元暫報貶值 0.59% 至 1 美元兌 5.7657 里拉。

美元兌土耳其里拉 15 分鐘走勢圖 圖片：investing.com

市場分析，由於俄羅斯在敘利亞相當具有影響力，而在本週土耳其總統艾爾段 (Recep Erdogan) 與俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 簽署了「安全區」協議之後，美國也與宣佈解除對土耳其的制裁，眾多利多令近期里拉兌美元大幅反彈，而里拉的彈升也為土國央行降息留下不小空間。

由於目前土耳其經濟仍在萎縮當中，如 8 月份土耳其工業產出連續第 12 個月下滑，失業率 13.9% 也是在歷史新高附近徘徊，故土耳其總統艾爾段 (Recep Erdogan) 其實已多次要求土耳其央行需要降息。

但市場經濟學家警示，土耳其央行本波的降息循環很可能正在逼近尾聲，因先前土耳其央行總裁 Murat Uysal 曾在上月暗示，土耳其央行希望減緩降息腳步，Murat Uysal 當時說道：「貨幣政策將繼續保持謹慎立場。」

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