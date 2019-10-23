〈每日外資外匯觀點〉英國幾乎確定再延後脫歐 英鎊空歡喜一場

英國國會週二 (22 日) 二讀通過首相強生 (Boris Johnson) 版《脫歐協議法》，但「立法時程表動議」遭否決，幾乎確定英國不會在 10 月 31 日大限前離開歐盟，受此影響，市場避險情緒升高，英鎊在逼近 1.3 後一度大跌近 140 點，跌破 1.29，隨著英國脫歐延期可能性升高，分析師預期英鎊短期下跌風險升高。

英鎊兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

週二 (22 日) 投票結果公布後，強生對此表示失望。強生表示，反對政府提出的立法時間表就等於支持延遲脫歐，這將給英國帶來更多不確定性，強生將暫停脫歐協議的立法進程，等待歐盟表態。

先前受到英國不會無協議脫歐的樂觀情緒推動，英鎊兌美元近兩周來大漲約 6%，一度突破 1.3 來到五個半月的高點， Tempus 交易部門副總裁 John Doyle 表示，英國延期脫歐的可能性升高顯然對英鎊不利，但考量先前漲勢成立，英鎊仍處於高檔，不致立即被打回底部。

儘管英鎊週二 (22 日) 在英國國會否決脫歐時間表後，立即以下跌回應，但澳洲聯邦銀行 (CBA) 外匯分析師 Kim Mundy 認為，一時下跌無礙英鎊中線反彈，並預期在英國國會通過首相強森的英國脫歐協議後，英鎊兌美元上看 1.35。

分析師指出，英國議會否決脫歐時間表，意味着月底完成脫歐已無可能，而歐盟將延長脫歐期限，以防止無協議脫歐的發生，倘若如果歐盟同意將英國脫歐日期推遲到 1 月，英國走出脫歐危機的唯一辦法就是舉行新的選舉。

富國銀行外匯分析師 Brendan McKenna 表示，英國脫歐期限若被長期延後，英鎊可能會再下跌 2%。

瑞聯銀行外匯分析師 Peter Kinsella 則指出，英國脫歐期限延後增加不確定性，意味著英鎊短期不太可能大幅上漲，英鎊重啟漲勢，可能需要更長的時間完成整理。