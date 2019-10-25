〈財報〉賽普拉斯半導體Q3營收超預期 IoT需求最大

週四 (24 日) 賽普拉斯半導體 (CY-US) 於美股盤後公布 Q3 財報，營收超越市場預期，而針對財測部分，由於德商英飛凌 (Infineon) 收購賽普拉斯半導體一案已於近期獲歐盟通過，故賽普拉斯半導體本次不召開財報電話會議，也不提供 Q4 及全年展望。

今年 6 月 3 日英飛凌與賽普拉斯半導體達成協議，雙方同意英飛凌以每股 23.85 美元現金收購賽普拉斯，換算收購規模將約 100 億美元，英飛凌欲透過收購賽普拉斯，繼續強攻汽車、IoT 物聯網等高成長領域。

週四 (24 日) 賽普拉斯半導體上漲 0.08% 以每股 23.46 美元作收，而在財報公布後，賽普拉斯股價小幅上漲 0.13% 至每股 23.49 美元。

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財報關鍵數據：

營收報 5.745 億美元，年減 15%，但高於市場預期的 5.706 億美元。

稀釋後 EPS 報每股 0.30 美元，合於市場預期。

賽普拉斯半導體首席執行長 Hassane El-Khoury 表示，賽普拉斯 Q3 微控制器部門 (MCD) 表現強勁，主要來自 IoT 物聯網需求所推升，尤其在無線通訊、USB-C、PSoC 等產品上，需求最大。

Hassane El-Khoury 說道：「即使今年整體市場表現較為疲軟，但我們所執行的賽普拉斯 3.0 戰略持續表現良好，持續帶回強勁的營業利益。」