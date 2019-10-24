台達電三面向布局 品牌價值年增12%

台達電 (2308-TW) 強化品牌布局成效顯現，今年品牌價值提升 12%，品牌長郭珊珊今 (24) 日表示，目前鎖定 5G、8K、智慧城市 3 面向應用布局，其中，8K 的投影機除了打進日本市場外，在中國也與東方明珠集團合作，拓展影視應用市場。

經濟部工業局今 (24) 日舉辦台灣最佳國際品牌交流會，並公布台灣前 20 大國際品牌，其中台達電今年連續第 9 年入選台灣 20 大國際品牌，品牌價值價成長 12%，來到 2.97 億美元，也是成長最多的大型工業品牌。

郭珊珊表示，近年布局 5G、8K、智慧城市等重要產業趨勢，她指出，5G 基地台一定會用到電源，而台達電目前在全球電信電源市佔率排名第 1，隨布建加速，也將受惠。

在 8K 應用方面，台達電目前除了打進日本市場，掌握 2020 東京奧運的 8K 商機外，日前也與中國東方明珠集團聯手，打造全球首座 8K 影像實驗室，且東方明珠集團旗下有許多影視的相關業務，也可望進一步帶動 8K 投影機的需求。

智慧城市則鎖定建築節能、低碳交通、資通訊為策略市場，以物聯網爲基礎，打造整合式樓宇管理平台，提升建築營運效率，其中在低碳交通方面，台達電也積極布局電動車充電基礎設施、儲能及雙向電動車充電方案，公司也看好，將是未來營運成長一大新動能。