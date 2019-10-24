Nokia下修財測 暫停發放股利支應5G所需資本支出 股價重挫逾20%

Nokia 今 (24) 日公布財報與未來展望，下修財測並決議暫停發放股利，主因對抗競爭者的成本過高，且 5G 網路布局所需資本支出不少，未來將使用原發放股利之資金，支應 5G 設備所需的資本支出，消息一出重挫 Nokia 股價，大跌 24 %，創 1991 年以來最大跌幅。

Nokia 指出，2019 年 EPS 預估為 0.18-0.24 歐元，低於原先預期的 0.25 -0.29 歐元，下修明年 EPS 預期從 0.37-0.42 歐元，降至 0.20 -0.30 歐元區間，並預估到 2021 年獲利才能恢復正常。

Nokia 除下調 2020 與 2021 年的財測預期，也將不分配 2018 財年第 3 季和第 4 季的股息， Nokia 表示，淨現金額提高至約 20 億歐元時，才會恢復股息分配，預期 2019 年底淨現金將達到約 15 億歐元。

執行長 Rajeev Suri 表示，之前 Nokia 提出的 5G 初期建置風險正在浮現，由於持續與競爭者價格競爭，導致成本過高，因此決議暫停發放股利，使多餘資金可挹注 5G 資本支出，最快 2020 年成本壓力將減少。

其中， Suri 也強調，中國廠商的價格競爭尤其明顯；另外還有美國的 Sprint 與 T-Mobile 併購不確定性，若併購成功，可能抑制 5G 設備的需求，但前提是 Nokia 可從兩通信商中受益。

此外，Nokia 也正面臨愛立信 (Ericsson) 和華為之間激烈的競爭，其中華為在蜂巢式網絡市場擁主導地位，易立信則以削價競爭方式爭取市占率。

看似處於劣勢的 Nokia ，其實仍存在機會，多國政府正審查華為的 5G 建置，給了 Nokia 拓展市佔率的機會，然而， Nokia 在斯德哥爾摩與愛立信激烈競爭，競爭所花費的龐大成本，使 Nokia 5G 業務拓展出現資金壓力，因此 Suri 強調，儘管目前 Nokia 的表現並不完全令人滿意，但對於暫停發放股利後的情形，仍具有信心。