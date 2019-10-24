〈財報〉意法半導體Q3營收超預期 財測看好Q4再成長

半導體供應商意法半導體 (STM-US) 於週四 (24 日) 美股盤前公布 Q3 財報，受惠成像、模擬、功率分立和 MEMS 的銷售額成長，Q3 營收季增 17.5%，超過預期，且意法半導體財測看好 Q4 營收還要再比 Q3 更成長 5%，盤前股價聞聲大漲 6.15%。

意法半導體股價走勢 (圖片：谷歌)

以下是關鍵財報數據:

營收：25.5 億美元，年增 1.2%，季增 17.5%，高於預期的季增 15.3%.

毛利率：37.9%

淨利：3.02 億美元，低於去年同期的 3.69 億美元

EPS：0.34 美元，低於去年同期的 0.41 美元。

財報中顯示，該公司 Q3 營收成長，主要是受惠於成像、模擬、功率分立和微機電系統等領域的收益成長，但另一方面又被積體電路、汽車和微控制器等領域所抵銷，與去年同期相比，原廠銷售額成長 7.2%，而分銷則下跌 11.6%。

意法半導體總裁兼執行長 Jean-Marc Chery 表示：「第三季營收季增率報 17.5%，是高於我們預期的 15.3%，主要是受惠於客戶計劃和新產品的推出，我們面對的是一個疲軟的傳統汽車和工業市場。」

此外 Jean-Marc Chery 也補充表示：「在投資於關鍵技術以促進公司成長的同時，我們的自由現金流也逐漸由負轉正。」

而統計今年 Q1 至 Q3，意法半導體營收為 68 億美元，淨利為 6.4 億美元，毛利率為 38.4%，營業利益率為 10.9%。

未來展望：

意法半導體預計，2019 年第四季營收預計將比 Q3 成長約 5%，年增率預期為 1.2%，預計全年營收將落在 94.8 億美元。

同時，意法半導體亦預計 Q4 毛利率將進一步改善至 38.2%，且營業利益率估計仍可取得 2 位數成長。