意法半導體CEO：5G可望帶動低迷半導體市場

本週於倫敦舉行的，意法半導體 (ST) 資本市場大會 (Capital Markets Day) 上，ST 總裁 Jean-Marc Chery 表示，5G 通訊網路將會是半導體市場成長的關鍵。

強調該公司受 5G 推動的業務，將在 2021 年下半年預期達到 120 億美元的收入。

意法半導體股價走勢 (圖片: AFP)

總裁 Chery 表示，ST 正在進行 10 個受 5G 推動發展的「宏觀計畫」(Macro Programs)，並且透過當前的基礎設施建造，還有外部代工來支援。

他說道：「促進成長的關鍵，是能否將公司內外資源結合，並在供應鏈之間達到平衡，這項成長可在 Norstel 的股權中看出來」

今年 2 月 ST 收購了瑞典碳化矽 (SiC) 晶圓製造商 Norstel 的 55% 股權，ST 預期能在收購完後，在全球產能受限的情況下，控制部分 Sic 器件的整個供應鏈，成為 ST 未來業績關鍵增長點。

近來半導體市場需求疲軟，許多晶片大廠近期營收下滑或持平，Chery 表示，他對下半年半導體市場有信心，目標是達到 2019 年收入 94.5 至 98.5 億美元。

Chery 在資本大會上解釋道：該策略是將公司業務分解成 10 個「宏觀計畫」，每個計劃將產生 10 億美元的收入，

ST 是目前全球唯一一家大量生產汽車級 SiC 的半導體公司，功率碳化矽 (SiC) 是下一代科技業，關鍵半導體材料，廣泛應用於通訊、能源、汽車電子等多方面，未來成長潛力大。