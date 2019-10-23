陸股盤後 - 市場觀望氣氛濃 A股拉回整理

鉅亨網編輯江泰傑 2019年10月23號17點40分

在四中全會召開前，中國大動作打貪腐行動，使得 A 股投資氣氛低迷，指數今 (23) 日在開低後震盤走低，尾盤時段跌幅縮小。

截至收盤，上證綜指報 2941.62 點，下跌 0.43%；深證成指報 9567.75 點，下跌 0.77%；創業板指報 1650.29 點，下滑 0.99%。滬深兩市今日成交金額達人民幣 4572 億元。

資料來源: 東方財富網, 上證指數日線走勢

資金流向方面，今日北向資金淨流出人民幣 10.03 億元，其中，滬股通淨流出人民幣 8.55 億元，深股通淨流出人民幣 1.48 億元。

盤面上，各類股跌多漲少，養殖業、虛擬貨幣、網路影音平台等概念股漲幅較大；生技、飲料、物流、機場航運、房地產等跌幅較重。至於前一個交易日大漲的語音技術、智慧音箱概念股今日均呈現回檔。

消息面

中國證監主席易會滿昨日指出，將逐步推動提升中長期資金 (如養老金) 投入股市比重，但證券類股未反應利多，光大證券、中信證券和財通證券均下挫 1.4%。



中國社科院公布數據顯示，9 月中國一線城市房價整體微幅下滑，其中，北京房價下跌相對幅度較高，導致地產類股走弱，金地集團大跌 3%、保利地產下挫 2.4%。

法人觀點

國金證券表示指出，近期外資持續淨流入，接下來關注留意 MSCI 第三階段的擴大納入 A 股時程，但可預期的是外資仍將保持淨流入的態勢。

10 月份以來陸股通資金累計淨流入已達人民幣 162 億元。中長期來看，外資在 A 股話語權將逐步提升，對市場影響也將擴大。

川財證券表示，流動性來看，短期貨幣環境偏寬鬆，本周中國人行利用逆回購已向市場釋放人民幣 2500 億元，短期內中國市場流動性仍可能維持充裕局面。

至於在股市資金面上，近期 IPO 家數增加，特別是科創版第二批集中上市將至，這對短期股市流動性將造成一定壓力。