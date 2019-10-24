蘋果史上最強電腦要來了？傳蘋果Mac Pro可能近期發布

據外媒《MacRumors》引述消息人士說法指出，新的 Mac Pro 可能即將在近期發布，蘋果 (AAPL-US) 此前曾在 6 月的 2019WWDC 上率先透露消息，並表示在今年秋天的某個時間點將開放預購，但尚未公開發布日期。

蘋果 (AAPL-US) 在近期更新了 Mac Configuration Utility，其中包含了有關如何將新 Mac Pro 置於 DFU 模式的說明，此工具將用於完成邏輯主板等元件和 AppleT2 安全晶片之間的配對工作，新款 Mac Pro 將享有和 iMac Pro、Mac Mini 和筆記型電腦系列相同的功能。

蘋果先前曾發表聲明，新 Mac Pro 將會在美國德州組裝，包含十多家美企設計、開發和製造的零組件，這些美製零件比先前型號多 2 倍。

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 當時表示：「Mac Pro 是蘋果有史以來功能最強大的電腦，我們為該產品能在德州製造感到自豪，特別感謝美國政府為實現此機會給予支持。」

全新的 Mac Pro 將具有多達 28 核 Intel Xeon 處理器， 1.5TB 的 ECC RAM，4TB 的 SSD 固態硬碟以及媲美 AMD Radeon Pro Vega II Duo 的 64GB HBM2。

該設備將具有八個 PCIe 擴充插槽，藉此實現高性能、高擴展性及可配置性。在設計上將包含一個帶有手柄的不銹鋼框架及一個鋁製外殼。

蘋果表示，新的 Mac Pro 將配備超過 300W 功率的 CPU，並具有最先進的散熱架構，可讓處理器始不受約束地運行。 與先前的 Mac Pro 相比，此設備將有重大變化。

基礎型號的新款 Mac Pro 的起價為 5999 美元，將配有八核心 Intel Xeon 處理器，32GB ECC RAM，AMD Radeon Pro 580X GPU 和 256GB SSD 存儲。

蘋果還將釋出定價 4,999 美元，具 6K 解析度的 32 英寸 Pro Display XDR，而顯示器的支架則需要額外支付 999 美元。