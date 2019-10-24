〈特斯拉財報佳〉聯嘉Q4營運可望創今年高點 長單已看到2022年

特斯拉盤後股價飆漲 20% ，反映第三季財報優於預期，汽車車燈廠聯嘉 (6288-TW) 作為特斯拉供應鏈之一，也同步受到拉抬，今 (24) 日盤中股價漲半根停板，除了特斯拉加持，聯嘉第四季出貨福特一款新車和 BMW 二款新車，法人樂觀看，在新專案和新產能開出挹注下，本季業績可望創今年高點。

聯嘉提供特斯拉 Model 3 燈具，包括有尾燈和煞車燈，法人看好，隨著特斯拉上海廠開始量產，後續將拉升出貨力道。

另一方面，聯嘉本季起開始出貨給 Ford 一款新車，以及 BMW 兩款新車，另外還有美國 SUV 及皮卡車款的專案，以及一名電動車客戶的新車款，助長營收成長。

聯嘉表示，目前長期訂單已看到 2022 年，為因應需求，台灣總部擴建新廠，二期新建廠房本季開始動工，預計於 2021 年完工，以提升產能。

聯嘉今年已針對既有廠房擴產，美國新廠年底前完成 2 條新設模組產線，其中一條為精密製件產線；而在台灣總部新增 2 條新設模組產線；至於中國東莞廠年底前將完成 2 條新設模組產線與 1 條精密製件產線。

聯嘉說明，美國廠已完成第一期現有產線布局，後續有第二期、第三期擴產計畫，以成為北美前五大車燈模組供應商為目標。