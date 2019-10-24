自行車雙雄巨大及美利達今年品牌價值走揚 成長幅度7-8%

「2019 年台灣國際品牌價值」今 (24) 日放榜，華碩 (2357-TW) 連續 7 次奪冠，蟬聯榜首，巨大 (9921-TW)、美利達 (9914-TW) 在 E-bike 與電動單車客群成長的帶動下，也交出亮眼表現，品牌價值成長 7-8% 。

這項「2019 年台灣國際品牌價值」前 20 名合計價值為 95.96 億美元，較去年小幅成長 0.7%，入榜前 20 名品牌業者中，最低的價值都還有 1 億美元。

台灣國際品牌價值調查，由經濟部工業局主辦，委託全球權威品牌價值調查機構 Interbrand 進行鑑價，導入與 Interbrand 每年定期公布「全球百大品牌價值排行」相同的品牌鑑價系統。

依今年品牌價值調查結果，巨大自行車整車品牌捷安特獲評品牌價值 4.81 億美元，較去年成長 7%，同時，巨大品牌價值排名也由去年的排行第 7 名上升一名到第 6 名；而美利達品牌價值 3.54 億美元，年增 8%，在排行上，仍維持與去年同樣的第 11 名。

食品業部分，旺旺集團品牌價值 9.37 億美元，年增率 5%，在總排行上，仍與去年同樣維持第 3 名。

至於統一 (1216-TW) 的品牌價值方面，今年獲評為 2.29 億美元，年增 3%，統一的品牌價值排名也由去年的排行第 17 名上升一名到第 16 名，優於喬山、創見、微星 (2377-TW) 及克麗緹娜。

今年品牌價值排名前進到第 6 名的巨大，9 月受惠傳統自行車及電動自行車新車款上市， 捷安特歐洲、中國及亞洲其他市場，都有不錯的銷售表現，單月營收突破 60 億元以 60.11 億元創新高，第 3 季營收也以 169.43 億元改寫歷史高檔紀錄，是巨大連續 8 季營收年成長，累計前 9 月營收 476.57 億元年增率 5.13%。

巨大今年上半年營收 307.14 億元，毛利率 21.13%，年增 2.01 個百分點，稅後純益 17.23 億元，年增 60.1%，每股純益 4.59 元，第 3 季為成車產品出貨旺季，營收達 169.43 億元。