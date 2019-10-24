永豐贊助衛武營南臺灣校園美感教育計畫

永豐銀行持續為下一代的藝術美感生活長期扎根、投入心力，今（2019）年特別贊助由衛武營國家藝術文化中心所主辦「南臺灣校園美感教育推廣計畫」，拓寬孩子的視野；永豐銀行表示，透過贊助計畫中的 5 個表演場次，結合校外教學，讓孩子可以走入國際級的藝術場館，親身體驗課本以外的美感與知識，探索並欣賞藝術的美妙，同時提供多元藝術發展元素，推展文化與藝術平權的理念。

拓展人生視野 美感教育提升藝術欣賞力

除今年贊助「衛武營南台灣美感教育推廣計畫」的 5 個場次外，永豐銀行連續 12 年贊助「臺北兒童藝術節」；永豐銀行表示，期待透過演出協助孩子拓展人生視野、提升藝術欣賞能力，也能運用想像力、創造力，享受演出帶給自己的美好感受；為了讓每個孩子都有機會參與，永豐規劃兒藝節的公益專屬場次，也運用企業資源讓南部及偏鄉學子獲得更好的學習環境及藝術教育，推動臺灣成為充滿人文藝術的美好社會。

投資孩子未來 聰明理財 努力儲蓄夢想

永豐銀行表示，為提升孩子的多重能力並從小培養理財觀念，於「衛武營南台灣美感教育推廣計畫」的 5 個贊助場次中（9/17、9/24、10/8、10/23、11/7），安排「理財志工」以詼諧逗趣的演出及互動，引導孩子理解理財的語言及知識，包括懂得先付出才有收穫、分辨「需要」和「想要」的聰明消費及養成記帳好習慣，逐步儲蓄夢想與未來；永豐銀行也推出「mma 兒童帳戶」，以正確的儲蓄理財觀及合適的金融工具，讓孩子一生受用，儲蓄夢想創造美好未來。詳細內容請連結永豐銀行官方網站 https://bank.sinopac.com/ 查詢。