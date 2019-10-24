全球併購市場遇打擊 交易規模跌至8年低點

在併購市場，秋天通常是繁忙的季節，但今年恐怕是個例外。

據《彭博》報導，匯編數據顯示，自 9 月以來的併購交易規模，已降至 8 年來的低點。由於美國勞動節假期通常是秋季繁忙交易的開端，銀行家們開始擔心，企業 CEO 是否能夠擺脫今年的一些憂慮、再次考慮併購交易。

高盛全球併購業務主管 Dusty Philip 表示，從 8 月開始，市場波動顯著增加，而企業信心有所下降。貿易問題以及英國脫歐和美國大選等政治問題，帶來了實際的不確定性，並且讓併購市場變得有些疲軟。

自 9 月 1 日以來，全球宣布的併購交易總規模約 2010 億美元，年減 33%，是 2011 年以來的最低。

全球併購規模急減 (圖表取自彭博)

實際上，與往年相較，今年併購的交易量早已下跌，自今年以來，全球併購交易規模下降了 12%，至 1.8 兆美元，特別是通信、公用事業、能源和金融服務業的交易量，均急劇下降。

下降的原因有許多，其中一大問題在歐洲。歐洲是併購市場的傳統驅動力，但歐洲的成長放緩、政治動盪，使得美國併購者遠離歐洲大陸。

由兩個案例，可以看出股東對批准大型跨境交易抱有的懷疑態度。香港交易所本月放棄對倫敦證券交易所集團 296 億英鎊 (364 億美元) 的主動收購要約，而煙草巨頭 Philip Morris 國際集團和 Altria Group Inc.，也在 9 月結束了合併談判。

律師事務所 Cleary Gottlieb Steen＆Hamilton LLP 的併購合夥人 Jim Langston 指出，全球存在許多不確定因素，導致企業停下了腳步，重新評估其戰略規劃和交易。

不過，瑞銀集團 (UBS Group AG) 歐洲、中東和非洲自然資源和醫療保健併購團隊主管 Antonio Alvarez-Cano 認為，下半年的展望還不壞，私人股本公司正在變得更具侵略性，他們正在尋找他們以前沒有考慮過的目標。

花旗集團歐洲、中東和非洲併購主管 Alison Harding-Jones 表示，過去幾週併購活動出現了有意義的回升，融資成本低廉，圍繞英國脫歐的確定性將有所幫助。

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