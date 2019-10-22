為參加日皇德仁在日本時間週二 (22 日) 下午 1 時，於皇宮的「松之間」所舉行向日本海內外宣布即位的「即位禮正殿之儀」，各國政要使節紛紛在事前抵達日本。而南韓國務總理李洛淵，也在 22 日上午搭乘南韓的空軍一號政府專機抵達日本東京羽田機場，在停留期間除了觀禮外也將與日本首相安倍晉三等政經人士進行會面。

這次南韓國務總理李洛淵預計在日本停留三天時間，除了出席觀禮日皇的即位禮儀式，也將和日本財經界的重量級人士交換意見，並與東京的大學生們進行對話。

南韓國務總理李洛淵赴日觀禮 盼為日韓關係破冰。(資料照片) (圖片：AFP)

此外，李洛淵也將出席過去 2001 年於東京山手線的新大久保車站，為了幫助跌落月台的民眾，而不幸遭電車輾斃的南韓留學生追悼儀式。

特別是在 24 日時，李洛淵將與日本首相安倍晉三會面，並傳達南韓總統文在寅希望突破目前日韓僵局現狀的訊息。在內容方面，也有可能會是文在寅的親筆書信。

而這次的會面，也將是自 2018 年 10 月南韓法院針對二戰期間的徵用工問題，對日企作出賠償判決後，於日韓兩國間所出現的最高層級對話。

距離上次日皇的即位禮正殿之儀，已經相隔 29 年之久。這次南韓也希望藉由知日派的政府第二號人物，國務總理李洛淵的訪日，能為急凍的日韓關係破冰。也希望成為已超過一年以上未舉行的日韓首腦會談，能夠再次舉行的契機。