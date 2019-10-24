調查：亞太財務主管最擔心全球衰退前景及貿易關稅影響

摩根大通 (J.P. Morgan)(小摩) 的一項調查顯示，亞太地區的商業決策者認為，全球經濟衰退的前景以及貿易關稅的影響，是未來 6 至 12 個月內公司面臨的最大風險。

摩根大通調查了亞太地區 130 家跨國公司的財務主管，其中 30% 認為潛在的全球經濟衰退，是 2019 年最大風險，另有 27% 受訪者最關注的問題，是全球貿易關稅的影響，有 24% 的受訪者表示他們擔心新興市場的增長放緩。

另外，10% 的受訪者認為網路威脅是主要擔憂，而 9% 的受訪者將關注重點放在英國脫歐和歐元區的未來。

摩根大通亞太區企業銀行業務主管 Oliver Brinkmann 表示，對全球宏觀環境中不利因素的擔憂，已經成為頂級財務主管的關注焦點，小摩認為，接下來不會見到全球經濟衰退，但是未來幾季的成長將會放緩，2019 年的全球增長率預計為 2.7%，2020 年將降至 2.5%。

全球貿易與關稅在財務主管的擔憂中如此重要，這一結果並不令人意外。去年，G20 在 5 月中旬至 10 月中旬採取了創紀錄的貿易限制措施，促使世界貿易組織 (WTO) 呼籲立即採取行動，以減輕全球貿易衝突的升級。

牛津經濟研究院 (Oxford Economics) 亞洲首席經濟學家 Sian Fenner 在最近的一份研究報告中預估，美中貿易戰造成的貿易轉移影響，可能達到約 1470 億美元。

美中貿易戰的一大影響，是全球供應鏈中斷及移轉，儘管近來美中宣稱將簽署第一階段協議，但兩國彼此進口產品的關稅仍在維持。

摩根大通的調查顯示，有 34% 的受訪者表示，他們正在與供應商探討定價方案，以應對全球供應鏈中斷；而 32% 的受訪者表示，他們目前正在尋找替代供應商。有約 15% 的人表示，他們正在將生產從中國轉移到其他國家。

Brinkmann 指出，當然仍能看到增長機會，尤其是在新興亞洲國家，但地緣政治事件在某種程度上籠罩了人們的情緒。