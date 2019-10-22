麥肯錫：全球逾半數銀行無法承受經濟衰退

據諮詢顧問公司麥肯錫 (McKinsey) 最新一項調查顯示，目前全球有一半以上的銀行，估計難以承受經歷經濟衰退。

麥肯錫在報告中表示，全球大多數銀行可能無法承受經濟上的衰退，主因在於大多是銀行的股東權益報酬率 (ROE) 跟不上成本上升的速度。報告認為，企業應在經濟放緩之前採取諸如開發技術、擴大業務規模以及通過併購擴大規模等方式來做準備。

麥肯錫資深合夥人 Kausik Rajgopal 在接受採訪時表示：「我認為我們正處於經濟循環的末梢，銀行業現在應該採取大膽舉措，因為它們的狀況不佳。在這個經濟循環的尾聲裡，沒有人吃得起老本。」

自全球金融危機以來的十年中，金融服務業也掀起了一波創新浪潮，因出現了許多的新競爭者，像是金融科技新創、乃至蘋果 (AAPL-US) 和谷歌 (GOOGL-US) 等巨頭，都想跨足金融服務領域。報告中表示，隨著新競爭者加入這個市場，改變了消費者行為，銀行業有可能成為「淪為歷史的註腳」，因為銀行近期以來提高效率的方式，就是「一切照舊」。

麥肯錫指出，在銀行的資訊技術預算中，僅有 35% 分配給創新，但反觀金融科技新創公司此類的支出卻超過 70%，加上入行門檻低的監管因素，環境越來越有利於新創公司從銀行手中奪取市占率。

該報告也舉出幾個例子，像是美國的亞馬遜 (AMZN-US) 和中國平安 (601318-CH) 都是科技公司吸引金融服務客戶的例子，新的競爭者往往會選擇在銀行創造最高回報的業務領域，例如信用卡，來切入並搶奪市佔。

Rajgopal 認為，銀行需要與外部夥伴關係更加融洽，並要能夠運用外部人才。「展望未來，隨著銀行進入科技軍備競賽，規模可能會更加重要。」