〈書摘〉以古為鏡，讓自己成功逆轉每一個關鍵時刻

關鍵談答，學會當掌握局勢的「那張嘴」，不做被左右動向的「一群人」。一窺唐太宗與貞觀名臣的時代風雲

以下內容摘錄自【貞觀政要】

【原典】

是月，徵又上疏曰: 臣聞求木之長者，必固其根本; 欲流之遠者，必浚其泉源; 思國之安者，必積其德義。源不深而望流之遠，根不固而求木之長，德不厚而思國之理，臣雖下愚，知其不可，而況於明哲乎!

人君當神器 1 之重，居域中之大 2，將崇極天之峻，永保無疆之休。不念居安思危， 戒奢以儉，德不處其厚，情不勝其欲，斯亦伐根以求木茂， 塞源而欲流長者也。

凡百元首，承天景命，莫不殷憂 3 而道著，功成而德衰。有善始者實繁，能克終者蓋寡，豈取之易而守之難乎? 昔取之而有餘，今守之而不足，何也?

夫在殷憂，必竭誠以待下; 既得志，則縱情以傲物。竭誠則胡越 4 為一體，傲物則骨肉為行路。雖董之以嚴刑，震之以威怒，終苟免而不懷仁，貌恭而不心服。怨不在大，可畏惟人，載舟覆舟，所宜深慎，奔車朽索，其可忽乎!

君人者，誠能見可欲則思知足以自戒，將有作則思知止以安人，念高危則思謙沖而自牧，懼滿溢則思江海下百川， 樂盤遊 5 則思三驅 6 以為度，憂懈怠則思慎始而敬終，慮壅蔽則思虛心以納下，想讒邪則思正身以黜惡，恩所加則思無因喜以謬賞，罰所及則思無因怒而濫刑。

總此十思，弘茲九德，簡能而任之，擇善而從之。則智者盡其謀，勇者竭其力，仁者播其惠，信者效其忠。文武爭馳，君臣無事，可以盡豫 游之樂，可以養松、喬之壽，鳴琴垂拱，不言而化。何必勞 神苦思，代下司職，役聰明之耳目，虧無為之大道哉!

【注釋】

1 神器: 帝位。

2 域中之大: 道大、天大、地大、王亦大。

3 殷憂: 深憂。

4 胡越: 胡在北方，越在南方，比喻相距遙遠。

5 盤遊: 打獵。

6 三驅: 意謂狩獵應有節制。

【譯文】

同月，魏徵又呈上一篇奏疏: 臣聽聞想要樹木長得好，穩固它的根部; 想要水流得長遠，必須疏通它的源頭; 想要國家安定，就必須以德治國。

河流的源頭不暢通卻想讓水流得長遠，樹的根基不穩固卻想要樹木生長，道德不深厚卻想使國家安定，雖然我十分愚蠢，但是也知道那是不可能的事情，更何況聖明的君主呢!

皇上貴為九五之尊，其高貴可以與天地同輝，假如只是極力推崇天命，讓自己長命百歲， 全然不考慮居安思危的道理，全力戒除驕奢，崇尚節儉，推崇好的德行，而只是放任自己的私欲蔓延而不加以克制，這就好比砍掉樹根來讓枝繁葉茂，將河流的源頭堵塞而想讓河水流得很遠的道理是相同的。

一般說來，君主順應天命之後，沒有一個不是小心謹慎且君道顯著的，可是成就功業之後自己的品德和行為卻隨之墮落。大多數君主在開始的時候做得很好，但是將這些好的做法堅持到底的卻很少，難道這就是創業容易守業難嗎?

過去在奪取天下的時候擁有無窮無盡的力量，現如今要守住基業卻是力不從心，這到底是什麼原因呢? 一個人有憂患意識的時候，對待下屬必然會誠心誠意; 自己的目的一旦達到了， 就很容易放縱自己的欲望，傲視他人。

即使是敵人坦誠相待都可以結為朋友; 不可一世，即使是兄弟也會反目成仇，形同陌路。對待下屬使用嚴酷的刑罰威嚴的氣勢使他們屈服，他們也只不過為了保全自己的性命而心懷二志，表面上很謙恭卻心存怨恨。

怨氣雖不在大小，但是最讓人擔心的卻是人心的背離，這之中所蘊涵的道理就好比水可以載船，也可以翻船的道理一樣，這難道還不足以讓人深思和警醒嗎? 如果用腐朽的繩子來駕馭奔騰的馬車，你還指望它能夠跑得長遠嗎?

一個好的君主，好的國君，在遇到想要的東西時，就要思考知足常樂的道理，進行自我約束。在行動之前能夠考慮適可而止，這件事情可不可以不去做，會不會驚擾百姓。常常有危機意識，才能夠使自己的思想謙虛平和。

害怕驕傲自滿，就應該常常思考海納百川的道理。假如喜歡狩獵就應該有所限度。擔心自己懈怠，就要知道什麼事情如何做才能夠善始善終。害怕自己受到蒙蔽，就要想想如何虛懷若谷才能 採納屬下的意見或者建議。

擔心聽信讒言，就應該思考如何使自己的行為端正，以便達到懲惡揚善的目的。實行賞賜，不要因為自己的喜好而隨意改變標準。執行懲罰，也不因自己一時的衝動而肆意濫用。

做到了「十思」，發揚了「九德」，那麼一個國家就能夠人盡其才，智者能夠充分發揮他的智慧和謀略，勇者能夠竭盡他的全部力量，仁者能夠廣泛傳播他的賢德，信者能夠奉獻他的忠義，文臣武將都能夠相繼為朝廷效力，這樣的話，國家就會安寧，君與臣之間就能夠和睦相處，相安無事。君主可以安心巡遊，彈琴作賦，頤養天年， 天下自然無為而治。又何必去勞心費力，事必躬親，違背無為治國的道理呢?

【書籍介紹】

書名：貞觀政要

出版社：出色文化

出版日期：2019 年 10 月

【作者介紹】

吳兢 原著

唐代史學家，少有志於學，博通經史，與韋承慶、崔融等撰 《則天實錄》，記述了張昌宗誘張說陷害魏元忠的史實。張說 幾次要求修改文字，吳兢不受威脅，稱:「若取人情，何名為 直筆。」，被貶官荊司馬。除留下備受推崇的《貞觀政要》十 卷，尚著有《唐書備闕記》、《唐中宗實錄》、《唐睿宗實錄》、 《開元昇平源記》、《大唐十四家貴族譜》、《古樂府》1、《樂 府古題要解》等作品。

東籬子 解譯

男，1968 年生，河北省邯鄲市人。1992 年畢業於吉林大學中 文系漢語言文學專業，曾在邯鄲鋼鐵公司任子弟中學教師、 《邯鋼報》編輯等。主要作品有:《首席執行官》(中國商業 出版社，2002 年)、《諸葛亮日記》(九州出版社，2004 年)、 《邊讀邊悟菜根譚》(中國華僑出版社，2006 年)、《素書全鑒》 (中國紡織出版社，2009 年) 等。

【購書連結】

https://bit.ly/2MlcMqV