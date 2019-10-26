尤達大師變身莉亞公主 衝鋒陷陣200日 林之晨率台灣大殺出轉型路

從創業導師這個身分，變身市值逾 3900 億元的電信集團領導者，

如今的林之晨，有著更自由的空間，帶領台灣大哥大迎接 5G 新時代。

從 AppWorks（之初創投）創辦人到台灣大哥大總經理，林之晨由新創界明星變成電信集團舵手，身分轉換屆滿半年之際，我們問起林之晨對自己的這個轉變有何看法，他用電影《星際大戰》的知名角色做了一個比喻，「先前的我比較像尤達大師，現在的我則是莉亞公主。」

在《星際大戰》系列電影中，尤達大師有著 900 年的智慧，是所有絕地武士的心靈導師，耐心在每一位幼徒的背後指導提點；莉亞公主則堅毅果敢，是站在最高處的統帥司令，百萬反抗軍等她登高一呼，才能衝鋒陷陣。

過去在新創圈，林之晨看最多的，就是帶著各式夢想與想法的創業者，聆聽、了解創業者的意見，有時「明知會失敗，卻得讓他自己去領悟」，讓創業者在嘗試錯誤的過程成長，逐漸摸索出方向；他知道，創業團隊只有跌倒、爬起來之後，才能更快成熟，變得比過往更為優秀。

接掌台灣大總經理，則是完全不同的角色，對於一個市值超過 3900 億元的電信集團來說，沒有犯錯的空間，「我們在市場上打仗，每一個錯，都是非常昂貴的代價。」林之晨說。

市場普遍認為，台灣大董事長蔡明忠找來林之晨，就是為了在 5G 時代，以創新商業模式開創新局，這是一項重大、沒有回頭路的決策，左右著台灣大未來 10 年的發展。

研發原子彈級創新

用超 5G 策略 輸出東南亞

那麼，台灣大的下一個 5G 商業模式究竟是什麼？

林之晨說，「現在還不能說，但會是原子彈級的全新商業模式，」這個商業模式將會顛覆以往想像，「就像 1990 年時，我說要做一個網路上買東西，3 小時可以送到（的服務），你有辦法想像嗎？」一個業界從沒想像過的商業模式，正在林之晨的腦海中，逐步孵化。

回顧 4G 時代，創新應用如雨後春筍般地冒出來，從來沒有人想像過，有了 LINE 之後，大家都用 App 打電話；也沒人想過，只要在手機螢幕上動動指頭，就可以叫車，Uber 應運而生，「因為 4G，世界上產生了很多很有影響力的公司；但是，電信公司過去 10 年只做 4G 基礎建設，錯過了這些應用發展。」

同樣的錯誤不能再走一回，林之晨上任隔天就提出「超 5G」的概念，5G 不單單指的是第五代行動通訊，還含有五個義涵，分別是 Gift（數據天賦）、Group（集團資源）、Grit（意志力）、Green（永續企業）、GSEA（大東南亞），從數據力延伸到大東南亞市場，「就是要超越只做基礎建設，所以有了這樣的名詞定義，這是針對過去十年電信產業失誤，所提出的解決方案。」

接下來的 10 年，台灣發展的新興數位商業模式，勢必對外輸出，只是，哪兒又是最好的發展地呢？(閱讀全文…)

來源：《今周刊》 1192 期

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