台積電股價飆新高 「晶圓封測概念股｣可望跟著吃香喝辣?

大立光與台積電法說會陸續登場，兩強在第三季分別迎來歷史次高與新高的獲利表現。從專家對「雙王」法說會的解讀，也能一窺第四季到明年初的電子股布局方向。

隨著前三季的營收公布完畢，緊接而來的是法說會的旺季，尤其是每季初台積電（2330-TW）、大立光（3008-TW）的「雙王」（前者是市值王，後者是股王）法說會，不僅公布當季自結獲利，公司對下季的營運展望、訂單以及目標等預估數值，更有助於市場及投資人預先判斷電子股趨勢，格外引人關注。

先是在 10 月上旬登場的大立光法說會，第 3 季 EPS（每股稅後純益）63.85 元，歷史次高；營收 184.83 億元，年增 13％，創下歷史新高。

雖然大立光第三季的表現不差，但法說會後，外資法人沒有明顯加碼，表示刺激股價的動能不夠。華南投顧董事長儲祥生認為，主要是因為國際手機大廠已經都將鏡頭數量提升至三鏡頭規格，導致市場對相機功能有「三鏡頭可能到頂了」的疑慮，加上其他競爭對手如玉晶光、康達智（Kantatsu）也在擴廠，未來成長利多不夠、後有追兵的情況下，所以法人對其態度可能稍微保守。

大立光 Q3 拉貨 應謹慎看待

儲祥生提到，第三季營收亮眼，iPhone 的銷量超出預期是最大的原因。不過他提醒，旺季拉貨並不能預測真實的銷售量，因為新機發布的第一波，總是會有死忠果粉買單。

所以過了 9 月、10 月的拉貨高峰期，更應該注意的是 11 月、12 月的訂單情形，才與明年第一季的銷量是否能延伸高度相關。

對於第 4 季展望，大立光執行長林恩平表示，目前台中新廠產能陸續增加，但也已接近滿載。預期十月訂單拉貨動能與 9 月差不多，而 11 月營收即使下滑，也不會太嚴重。只不過，12 月客戶訂單狀況則「看不太清楚」。

但儲祥生還是認為，大立光目前還是專注在製造手機鏡頭，尤其身為 iPhone 鏡頭的主要供應商，光學製程、技術上確實沒有對手。

至於台積電，第三季 EPS3.9 元，單季營收 2930.45 億元，年增 12.6％，同樣也創下歷史新高，表現更超出市場預期。

此外，整場法說會最大的亮點，就是台積電上調今年的資本支出到 140 億至 150 億美元，比起七月法說會時估算的 100 億至 110 億美元增長約 4 成，法人認為，這是台積電少見在年底上修資本支出預測，對向來較保守的台積電來說，確實令市場相當振奮。

路博邁 5G 股票基金首席投資顧問溫演道表示，這次資本支出的上調，應是台積電有史以來調整最大的一次。會有這次資本支出的上修，主要還是反映 HPC（高效能運算）、AI 以及智慧型手機對半導體的需求，而這幾個產業鏈，幾乎圍繞在 5G 周圍。(閱讀全文…)

來源：《今周刊》 1192 期

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