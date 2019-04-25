賽靈思完成Solarflare收購協議 朝資料中心發展佈局

美商賽靈思 (Xilinx)(XLNX-US) 今 (25 日) 宣布對位於加州的私營企業 Solarflare Communication 收購案達成最終協議，可望在未來實現全新 SmartNIC 解決方案，加速「資料中心優先」策略及其向平台公司轉型之路。

Solarflare 為提供高效能、低延遲網路解決方案的供應商，客戶橫跨金融科技與雲端運算領域。

藉由此收購案，賽靈思得以將領先業界的 FPGA(現場可程式化邏輯閘陣列)、MPSoC 和 ACAP 解決方案，和 Solarflare 的低延遲網卡技術及 Onload 應用加速軟件結合，創造全新的 SmartNIC 解決方案。

賽靈思在 2017 年成為 Solarflare 的策略投資者，並在過去兩年聯手合作開發先進網路技術。兩家公司在近期展示首款聯合解決方案，採用單晶片 FPGA 的 100G SmartNIC，以不到 75 瓦的功耗完成每秒 1 億個封包的接收與發送處理。

賽靈思執行副總裁暨資料中心總經理 Salil Raje 表示，Solarflare 在高速乙太網路、應用加速以及 NVMe-over-fabrics 等領域居於領先地位，為構建雲端 SmartNIC 技術的重要組成。收購 Solarflare 除了能為賽靈思帶來市場的領先技術，還能獲得更多在網路硬體、軟體、和驅動程序等方面的專業工程技術人才。

Solarflare 執行長 Russell Stern 則表示，自賽靈思成為其策略投資者以來，雙方在新一代網路技術與業務協作方面的合作便緊密開展，彼此對資料中心和雲端運算有著共同的願景，藉由收購能讓各自技術進行深入整合。

此次收購案預計在今年第 3 季完成，將遵循慣例成交條件與監管審查。