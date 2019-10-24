新科技競爭 北美銀行業者恐流失880億美元支付大餅

隨著科技巨頭和金融科技新貴的不斷發展，市場預期，北美銀行業者可能損失多達 15% 的支付營收。

據諮詢公司 Accenture 的一份最新報告指出，由於來自即時支付服務、非銀行和其他數位創新者的競爭加劇，到 2025 年約有 880 億美元的北美支付營收可能會被取代。幾乎所有這些風險，即 820 億美元，都落在美國銀行業者身上，其餘的 60 億美元則對加拿大銀行構成威脅。

該報告指出，持續的價格競爭也是另一種風險。

Accenture 北美業務負責人 Kevin Grieve 在報告中說：「隨著市場新進入者引入即時和無形支付方式，再加上價格激烈競爭，無法轉向數位業務模式的銀行們，可能將面臨營收損失和未來與產業的關聯性下降。」

儘管 Accenture 預計北美整體支付營收將從今年的 5050 億美元攀升至 2025 年的 6530 億美元，但由於新興企業的優勢，銀行可能無法吃下所有這些增幅。Grieve 指出，銀行受限於傳統基礎架構，讓金融機構難以採用新功能。他認為，與金融科技公司相比，銀行在平台上也比較沒有以客戶為中心的作法。

（圖: AFP）

Kevin Grieve 表示：「最好的方法是與市場上的創新者合作。」「如果銀行業只因既有的 IT 架構而不能與新進業者合作，那將抑制他們趕上甚至跳躍式成長的潛力。」。

Accenture 對銀行業主管的調查發現，受訪者普遍了解產業變革和科技公司發展所帶來的威脅。60% 的主管表示，他們相信未來 3 年內將損失多達 15% 的支付營收給非銀行業者。60% 的受訪者還說他們認為支付最終可能變成免費。

Kevin Grieve 說道，「銀行機構非常清楚他們仍在使用 20 到 30 年前的舊有技術，而新平台和新科技以較低的成本和價格擁有更卓越的功能、敏捷性和攻占市場速度，而且重要的是，更佔有超值的成本優勢。」

Kevin Grieve 認為：「與網路上的亞馬遜 (AMZN-US) 一樣，相對於實體店面它佔有價格優勢，兩者並沒有什麼不同，但如果能以更好的營運成本結構來善用這些新科技，就能以較低的成本提供更多的價值。」