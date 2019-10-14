〈台幣強升〉避匯損壓力 代工廠積極備戰

新台幣今 (14) 日強勢升值，午盤一度升值 2.79 角，衝出今日最高價 30.571 元，終場以 1 美元兌 30.62 元作收、升值 2.3 角，市場擔憂，台幣走升恐造成代工廠和碩 (4938-TW)、廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW)、緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW) 等出現匯兌損失，各廠也積極備戰。

台幣今大升 2.3 角，是繼去年 10 月後，再度見到 30.5 元價位，但升值恐造成代工廠出現匯兌損失，甚至吃掉部分換機潮所帶來的營運獲利，主因是代工廠營收大、利潤薄的特性，受匯率變動影響大。

觀察 5 大代工廠近年因台幣走升出現的匯損狀況，以 2016 年為例，受到新台幣強升影響，5 大代工廠全年匯損總額高達 69 億元，甚至比當年度英業達全年獲利 56 億元還高，隨著匯率變動，各廠也積極尋找避險工具，如收美元時賣美元，付款時再買回美元支付，或是增加美元負債，以減緩新台幣匯兌一來一回所造成的損失。

新台幣今跟隨人民幣走升 0.75%，人民幣升 1.01%、韓元也升值 0.69%，市場人士分析，台幣匯市盤中爆逾 14 億美元相對大量，卻未見央行阻升動作；央行總裁楊金龍日前表示，台灣要小心不要變成匯率操作國，助漲台幣升值力道。