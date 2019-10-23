〈財報〉無晶圓廠芯科Q3獲利超預期 看好Q4營收展望

半導體大廠新芯科 (SLAB-US) 週三 (23 日) 公布第三季財報數據，營收與獲利皆優於華爾街預期，該公司同時看好第四季營收走高，樂觀消息推升盤前股價。

週三 (23 日) 美股盤前芯科公布財報後，盤前暫報上漲 1.43% 至每股 108.44 美元；自今年初以來，芯科股價已上漲 36%，並且過去一年漲幅達 29%。

芯科盤前股價 (圖：Investing.com)

Q3 財報關鍵數據：

營收為 2.23 億美元，超過華爾街預期的 2.18 億美元

淨利為 2018 萬美元。

每股純益 (EPS) 為 45 美分，調整後每股純益為 96 美分，超過華爾街預期的 84 美分。

物聯網營收增長至 1.29 億美元，季增 4%，年增 3%

基礎設施營收增長至 4500 萬美元，季增 3%，年減 14%。

廣播音頻營收增長至 3400 萬美元，季增 30%，年減 5%。

存取營收增長至 1500 萬美元，季增 23%，年減 10%。

芯科昨 (22 日) 宣布收購 Qulsar 所有 IEEE 1588 精準時間協定 (PTP) 軟體和模組資產，包含所有 Qulsar 模組 (PTP 主時脈、閘道器、邊界時脈等)，以及 IEEE 1588 軟體、開發工具及支援套件，適用於眾多應用場景像是小型基地台、光傳輸、智慧電網、汽車、以及 5G 無線基礎設施等，期望透過簡化的解決方案，幫助客戶輕鬆將 IEEE 1588 運用在各式基礎設施中，為 5G 設施提供精確網路同步，促成新型態 5G 服務。

公司財測及展望：

芯科於財報發布會上預估，第四季營收落在 2.17 億至 2.27 億美元間，其中基礎設施銷售將持續增長，物聯網維持平穩，廣播與存取營收將呈現下滑。

芯科執行長 Tyson Tuttle 表示，儘管受到宏觀經濟不利因素、貿易政策不確定性以及當前半導體產業狀況的影響，該公司依舊連續兩季實現強勁營收增長，並恢復到目標營運模式的盈利能力。