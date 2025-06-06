印尼考慮採購中國殲-10戰機 胡錫進：具風向標意義

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-06-06 08:10

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中國殲 - 10C 戰機在南亞上空一戰斬落法製「陣風」戰機，一時間成為軍貿市場明星產品，甚至吸引「陣風」買家關注。

印尼考慮採購中國殲-10戰機。（圖：Shutterstock）

據《彭博》周四（5 日）報導，此前採購「陣風」的印尼政府，正考慮購買殲 - 10 戰機。印尼國防部副部長陶凡托周三表示，正在研究中國空軍廣泛使用的這款飛機是否符合作戰要求、是否能否整合到印尼現有體系。

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他說，印尼空軍官員訪問中國期間收到提議，中方願意提供這款戰機，但目前印尼仍處於初步評估階段，尚未派遣團隊進行技術評估或進一步推進上述提議。

「這僅僅是一項提議。」陶凡托說。

陶凡托還表示，印尼的採購方式反映了一種務實、不結盟的國防戰略，這讓印尼能在眾多合作夥伴中靈活推進軍事交易。

他在談及殲 - 10 時說：「若事實證明這款戰機的性能優越，符合我國標準，而且價格合理，那有什麼理由不買呢？」

「我國不受任何聯盟約束，可以向任何國家採購武器，包括中國。」他說道。

中國鷹派官媒《環球時報》前總編胡錫進周四表示，印尼是世界第四人口大國，近年發展勢頭強勁，在開發中國家中的影響力不斷上升，印尼對中國武器的態度會產生風向標意義。