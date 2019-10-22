我國9月失業率3.8%創3個月來低點 仍高於日韓星港

主計總處今 (22) 日公布 9 月失業率為 3.80%，較上月下降 0.09 個百分點，為 3 個月來相對低點，顯示畢業季季節性的因素淡化，但比起鄰近國家 (地區) 相對較高；經調整季節變動因素後，9 月失業率 3.74%，較上月微幅上升 0.01 個百分點。

前三季失業率平均為 3.73%，較去年同期略升 0.02 個百分點。

觀察其他鄰近國家 (地區) 最新失業率，南韓為 3.1%(8 月)、香港為 2.9%(9 月)，日本 2.2%(8 月)，而新加坡 2.2%(第二季)。

主計總處指出，9 月失業人數為 45 萬 5000 人，較上月減少 1 萬 1000 人，其中，因應屆畢業生陸續找到工作，初次尋職失業者減少 5000 人，因季節性或臨時性工作結束而失業者也減 5000 人。

與去年同期相比，9 月失業人數增加 8000 人；累計前三季失業人數平均為 44 萬 6000 人，年增 6000 人。

從就業面來看，9 月就業人數為 1150 萬 7000 人，受暑期工讀生退離及臨時性工作結束影響，月減 1 萬 9000 人或 0.16%，但較去年同期增 5 萬 8000 人或 0.51%。

前三季就業人數平均為 1149 萬 2000 人，年增 7 萬人或 0.62%。