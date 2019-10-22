Pokémon GO將推出全新開放型對戰系統「GO Battle League」

與日本任天堂 (7974-JP) 旗下 Pokémon GO 共同合作研發人氣手遊「精靈寶可夢 GO」的美國 Niantic 在週二 (22 日) 表示，將在「精靈寶可夢 GO」遊戲中新增線上對戰功能，全新的「GO Battle League」機能，預計將在 2020 年初正式上線。

目前在「精靈寶可夢 GO」遊戲當中，有分為布蘭雪 (藍隊)、坎迪拉 (紅隊)、史帕克 (黃隊) 三隊的「隊長對戰」(訓練)。挑戰玩家所在地附近寶可夢的「附近訓練家對戰」，還有攻擊與自己所屬陣營相異道館，並在戰勝後佔領道館的不同對戰模式。

(圖片：Investing.com)

在當中，能與實際玩家進行對戰的，只有與玩家們成為好友才有辦法進行。透過這項機制，不論朋友身在何處都有辦法進行連線對戰，但前提是玩家們必須事先將彼此加入好友名單當中才能進行。

而在即將推出的「GO Battle League」機制當中，訓練師玩家們透過線上對戰系統，可隨機的與全球任何一位玩家進行對戰。Niantic 公司尚未對這項機制作出詳細解說，但表示會對探索精靈寶可夢 GO 世界的玩家們進行獎勵。訓練師玩家們為了挑戰 GO Battle League 而步行，線上對戰系統也會為玩家們挑選進行對戰的對手。而詳細的說明動畫也預計會在近期內釋出。

對於級數已達到相當程度，且對每天進行搜索作業已感到厭煩的訓練師玩家們而言，新的 GO Battle League 應該是期待已久的新功能吧！