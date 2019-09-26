華爾街正對虧損連連的「獨角獸們」感到厭倦

華爾街已向獨角獸新創企業的 CEO 們傳達出一個訊息，就是最好盡快拿出優異業績，不然很可能市場將不再青睞。

Juul CEO Kevin Burns 週三 (25 日) 突然辭職，就在 WeWork 的母公司 We Company 表示具爭議的創始人 Adam Neumann 將卸任 CEO 並成為非執行董事長的第二天。

兩家企業本質有很大的不同，Juul 飽受電子菸成為健康危機核心的指責，而 WeWork 則是對公司營運方式和如何控制高層領導力的最糟公關範例。

但是，這兩家新創公司都有一個共同點：在背後支持它們的大型集團正在失去耐心。

Juul 現在有個以萬寶路品牌聞名的菸草巨頭 Altria (MO-US) 是重要的少數股東。Altria 集團擁有 Juul 三分之一以上的股份，目前價值約 130 億美元。

因此，Altria 任命自己旗下高管、前資深副總裁 K.C. Crosthwaite 來接任新的 CEO 也就不足為奇了。似乎 Kevin Burns 最大的錯誤可能是花了太長時間才了解到 Juul 的電子菸產品可能對健康造成風險。

當有關電子菸導致肺疾的報導開始浮出水面時，Burns 上月在接受《CBS》採訪時說，此事「令人擔憂」，但與電子菸相關的疾病可能是由於使用四氫大麻酚 (THC) 而不是 Juul 產品所導致。

但是，自那時之後，對電子菸的強烈反彈鋪天蓋地而來，直到 FDA 9 月 9 日決定禁止該公司向年輕用戶促銷，並禁止某些類型的加味電子菸產品。部分州已經採取了類似的行動。

康奈爾大學 Johnson 管理學院金融學教授 Hyunseob Kim 在一份報告中說，「該公司與監管機構、政策制訂者以及廣大公眾合作的需求不斷提升，一如過去許多菸草業者遇到情境，這很可能就是讓 Juul 任命一位菸草業老兵 Crosthwaite 接手的原因。」

現在市場越來越多的猜測是，Altria 甚至可能被迫減記其在 Juul 股份中的價值。

（圖: AFP）

WeWork 現在被延後的 IPO 是解釋投資人如何突然停止擁抱新創企業的另一個最新跡象。

Westwood Capital 執行合夥人 Daniel Alpert 表示，WeWork 以及優步 (Uber) (UBER-US) 和其他陷入困境的新創公司的最大問題之一是，它們的 CEO 說服早期投資人需要花費很多錢才能成為市場領導者。

Alpert 說：「許多獨角獸公司都以巨大的獲利為希望讓市場買單。這是一種神話般的網路效應，但是許多這類企業的準入門檻太低了。」

他補充指出，「就拿共享辦公室來說。這主意不錯，但是有很多房東可以輕鬆地佈置和出租辦公室以提供更多服務，不需要仲介。而 WeWork 不是一家高科技公司。它也在出租辦公室。」

公開市場的投資人現在顯然更加懷疑。他們正在仔細研究監管文件中的細節，並且不願接受虧損累累的公司尋求高額估值的合理性。

對於像 Lyft (LYFT-US) 和 Slack (WORK-US) 這樣的公司來說，這似乎也是一個問題。對於本週稍晚時上市的健身單車製造商 Peloton 來說也可能是一個問題。

人們還擔心，如果經濟和股市大盤開始走低，無論其領導者多麼有魅力，這些獨角獸公司將如何發展。

聖地亞哥州立大學金融學教授 Stephen Brincks 說，「如果已經燒光了所有現金，那麼又能如何度過經濟困難時期？」