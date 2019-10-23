台北‧10月22日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00677U 富邦VIX 128200 00637L 元大滬深300正2 90312 2317 鴻海 84068 3037 欣興 75812 00672L 元大S&P原油正2 61097 2392 正崴 55184 6153 嘉聯益 51958 8046 南電 50613 00632R 元大台灣50反1 44025 2888 新光金 40506 2323 中環 38489 2337 旺宏 38244 0056 元大高股息 33730 3481 群創 30926 2313 華通 30457 2301 光寶科 29664 2891 中信金 28620 2330 台積電 26005 2382 廣達 24243 2102 泰豐 24075 2367 燿華 23780 2303 聯電 23631 2409 友達 23534 4943 康控-KY 20710 2448 晶電 20606 2886 兆豐金 19491 3017 奇鋐 19379 2883 開發金 19304 2408 南亞科 18507 1101 台泥 17732
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名
鉅亨台北資料中心
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