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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧10月22日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00677U 富邦VIX             128200  
00637L 元大滬深300正2       90312  
2317   鴻海                 84068  
3037   欣興                 75812  
00672L 元大S&P原油正2       61097  
2392   正崴                 55184  
6153   嘉聯益               51958  
8046   南電                 50613  
00632R 元大台灣50反1        44025  
2888   新光金               40506  
2323   中環                 38489  
2337   旺宏                 38244  
0056   元大高股息           33730  
3481   群創                 30926  
2313   華通                 30457  
2301   光寶科               29664  
2891   中信金               28620  
2330   台積電               26005  
2382   廣達                 24243  
2102   泰豐                 24075  
2367   燿華                 23780  
2303   聯電                 23631  
2409   友達                 23534  
4943   康控-KY              20710  
2448   晶電                 20606  
2886   兆豐金               19491  
3017   奇鋐                 19379  
2883   開發金               19304  
2408   南亞科               18507  
1101   台泥                 17732

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