德銀：美元已觸頂 歐元則將由谷底反彈

在關於跨資產投資策略的月報中，德意志銀行與其相對美元的討論重點，不如說它花更多篇幅討論另一個交易貨幣：歐元。

該行表示，歐洲利率已經接近有效下限，幾乎沒有進一步再降息的空間。另外，歐洲與其他市場之間的製造業數據處於極端低迷狀態，它們很可能會出現反彈。儘管市場對德國的期待不高，但德意志銀行認為這反而可能帶來正面的驚喜。

德意志銀行也轉向看漲英鎊，認為圍繞英國脫歐的風險已經減少。

至於美國，德意志銀行預計聯準會 (Fed) 將在未來 2 季再降息 3 次。該行表示，美國經濟成長率將由 2019 年的 2.2% 放緩至 2020 年的 1.5%。

德銀團隊表示，「我們不預期會出現全面衰退的唯一原因，是政策反應將會迅速而實質性地進行。在此之前，我們預計 Fed 將在未來幾個月內再降息 3 次。即使貨幣政策在許多地區都達到了極限，但仍有揮灑空間的地區仍在使用它。」

德銀對股票雖然保守，但偏好美股勝於歐股，即使美股是全球最昂貴的市場。它指出，標準普爾 500 指數中製造業僅佔 40%，而日本為 52%，歐洲為 62%。在之前全球成長疲軟時期，美股表現要優於全球其他地區。

標普 500 指數週二 (22 日) 小跌，今年來已上漲近 20%。歐元兌美元匯率今年來下跌約 3%，而英鎊兌美元匯率上漲 1.6%。