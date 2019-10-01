〈每日外資外匯觀點〉強勢美元踩著弱勢歐元繼續前進

美國聯準會官員的言論愈發不如預期鴿派、經濟數據強勁以及歐元走弱下，持續支撐美元漲勢，周二亞洲盤交易時段美元指數進一步上漲突破 99.50，創下 2017 年五月以來新高；歐元兌美元則跌到兩年半以來新低。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美元指數第三季漲幅達 3.35%，創下去年第二季以來最大單季漲幅。西太平洋銀行分析師 Imre Speizer 表示，美元維持漲勢，儘管市場有許多雜音，但在市場對貿易爭端擔憂引發的風險情緒下，多頭格局仍然完整。

道明證券資深外匯策略師 Mazen Issa 表示，歐元區的經濟成長率持續下滑，景氣展望走軟，拖累歐元跌跌不休，已成為美元強有力的支撐因素之一。

FXTM 富拓首席市場策略師分析強勢美元的背後因素，目前歐元區經濟接近衰退，英國面臨硬脫歐的危機，發達經濟體的債券殖利率低，資金轉而尋求避風港，這些因素都推升美元走強。

歐元兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

周一公布德國 9 月通膨年增率，意外連續第三個月放緩，令市場大感失望，CIBC 資本市場北美外匯策略主管 Bipan Rai 表示，美元第四季強勁的季節性需求將到來，勢必將推升美元，而歐元兌美元是交易最頻繁的貨幣對，意味著歐元未來將進一步下跌。

而且歐元區經濟成長惡化，加深市場對歐洲央行寬鬆政策的預期，周一歐元跌破 1.09，最低來到 1.0884，創下 2017 年 5 月以來新低。大華銀行外匯分析師認為，歐元兌美元下看 1.0870，不過短線歐元美元進入超賣區，下跌動能減弱，匯價反彈後，將進入盤整模式。