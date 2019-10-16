德國基民黨對財政刺激立場軟化 歐元快速走升

據《彭博》引述知情人士消息，指德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 的基民黨議員，過去堅持反對財政刺激政策，但如今立場有所軟化。

報導發出後，市場對德國推出刺激措施的期待加大，歐元兌美元短線上漲 0.2% to 1.1049，一度升至 1.1060，寫 3 個月新高，稍後漲幅略減。德國公債下跌，10 年期德債殖利率上升兩個基點至 - 0.4％，為 7 月 30 日以來最高。

歐元兌美元走勢 (圖表取自 Investing.com)

歐洲最大的經濟體德國，在第 2 季經濟成長出現萎縮，在全球貿易戰打擊下，第 3 季預計仍為負成長，而陷入技術性經濟衰退。一旦英國脫歐談判破裂或敘利亞衝突失控，預計德國經濟將再次遭受重創。

在經濟放緩的壓力下，梅克爾近期發言也有所暗示。她仍堅持認為，債務不該由下一代負擔，但上週她也表示，德國人不應該只為了預算平衡而故步自封，對未來的投資，包括新的氣候計劃，也是當務之急。

就在週二，國際貨幣基金 (IMF) 下調德國經濟成長的預期，預計今年僅增長 0.5%，IMF 並再次呼籲德國加大預算刺激力道。

IMF 表示，德國應考慮以較低的借貸成本進行投資，即使從純粹的成本收益角度來看，這麼做也有優點。

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