紐約匯市—強生威脅提前大選 英鎊下挫 拖累歐元 美元受貿協進展支撐

週二 (22 日) 英鎊依然承壓，英國首相強生 ((Boris Johnson) 揚言若是國會不願通過他的英國脫歐法案，他將提前舉行大選，他在週二表示絕不會再讓脫歐延遲幾個月，已經承諾英國民眾會在 10 月 31 日離開歐盟。

GBP/USD15 分線 (圖片: Investing)

強生說道：「若是該法案 (脫歐) 將不得不撤銷，我們將不得不進行大選，依照強生所提出的程序動議(Program Motion)，最新版的脫歐協議能夠在 3 日內在下議院表決通過，接著由國會二讀通過，緊接著辯論和表決，一切順利進行的話，最新脫歐協議將能在週五前交給上議院通過。

英鎊全線下跌打壓歐元，歐元面臨日益增加的看跌壓力，美股早盤時間，英鎊兌美元下跌 0.3% 至 1.2919，而歐元兌美元下跌 0.1% 至 1.1132。在英國議會進行第二次投票之後，歐元兌美元跌至 1.1119，觸及至每日最低新紀錄。然後反彈至 1.1125 上方，歐元面臨看跌壓力，但仍在相關的盤中支撐位上方。

EUR/USD 15 分鐘線 (圖片: investing)

此外美中貿易取得進展，美元最近受益於市場避險情緒，獲得支撐。落在 97.3 附近，中國外交部副部長樂玉成在北京舉行的香山論壇上證實，中美貿易已取得進展。避險情緒持平，日圓穩定在 108.55 區間。

USD INDEX 日線 (圖片: Investing)

今日關鍵數據：

美國 9 月成屋銷售年化總數 538 萬戶，預估 545 萬戶，前值 549 萬戶

美國 9 月成屋銷售年化月增率 - 2.2%，預估 - 0.7%，前值 1.3%

里奇蒙 Fed 10 月製造業指數為 8，預估 - 7，前值 - 9

在從五周高點回落之後，澳元兌美元繼續疲軟，在周三亞洲時段開盤時交易於 0.6850 附近。前五個交易日中首次在前一日出現負日收盤價後，仍然處於下滑情勢。澳洲央行 (RBA) 助理主席 (Kent) 演講將緊隨在最新的工作就業人數公布之後。

截至週二 (24 日) 台灣時間 7:00 價格：

美元指數來到 97.262。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1130 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2889 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6857 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3095 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 108.48 日圓。