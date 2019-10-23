Netflix壓力山大？Verizon攜手迪士尼推「免費一年」訂閱服務

Verizon (VZ-US) 週二 (22 日) 宣布，將提供顧客 1 年期免費的 Disney+ 服務。

Verizon 發言人表示，無限 / 無線新舊顧客均適用，以及 Fios 家用網路和 5G 家用網路新顧客也符合資格，若是已經先行預購 Disney+ 的顧客則可先凍結預購方案，改使用 Verizon 一年期觀賞服務，到期後才啟動原本付費的服務。

這項優惠將會讓 Disney + 早期就建立數百萬訂閱戶，且頭一年過後也可能會續訂，是 Disney + 踏入這擁擠的串流影視市場相當重要的一步。

面臨強敵來襲，繼 Apple TV + 祭出綁新設備的免費一年服務後， Disney + 也與 Verizon 聯手打出免費絕招，Netflix 週二股價應聲下挫 4.1%。

迪士尼 (DIS-US) 預計 11 月 12 日以月費 6.99 美元推出 Disney+，內容包含迪士尼、漫威、Pixar、星際大戰、國家地理頻道和其他等新舊電視節目，且可跨平台觀賞，例如 iPhone、Android、Roku、Xbox 和 PS4 等設備均支援播放，甚至可讓顧客下載影片後離線觀看。

同月蘋果 (AAPL-US) 也將推出 Apple TV+，另外 AT&T(T-US) 的華納媒體預計下週公布 HBO Max 定價和販售相關消息。

Verizon 表示顧客將能在任何平台啟用並觀看 Disney+，顧客可在 Verizon 的 Disney + 頁面註冊。

非削價競爭，是建立龐大早期訂閱群

迪士尼執行長 Bob Ige 週二表示，迪士尼並不擔心蘋果或其他同業的售價。

Bob Ige 說道：「就定價來說，我們真的不擔心，因為我們的產品如此獨特，我們與現在市面上其他所有服務都非常非常不同。」

Bob Ige 強調，Disney+ 是「一站式服務，單一 App」就能收看旗下多種品牌的新舊電視節目和電影，內容非常豐富且獨特。

反觀預計 11 月 1 日推出的 Apple TV+，月費雖然僅 4.99 美元，但卻僅有少量電視節目，而業界龍頭 Netflix (NFLX-US) 雖然有大量內容，但今年稍早經過漲價，目前最受歡迎的高畫質串流計畫價格已自 10.99 美元上漲至 12.99 美元。

在 Verizon 宣布上述消息後數小時，Bob Ige 也發表了評論，表示迪士尼與 Verizon 的交易是一種「躉售交易」，「我們以後將會獲得報酬。」

Bob Ige 說道：「他們可以靠大量的行銷來支持我們，這對提高訂閱人數一定會有巨大影響。」

免費潮襲來，Nerflix 壓力山大？

繼 Apple TV+ 一年免費服務後，原本迪士尼僅提供 7 日免費服務，如今加碼與 Verizon 合作，跟進提供 12 個月免費服務，且就算免費服務到期，每月費用也低於 Netflix，這似乎讓相較高價的 Netflix 腹背受敵。

雖然這類免費促銷活動並非串流影視產業的新招，許多 T-Moblie 顧客也可免費觀賞 Netflix、AT&T Unlimited Plus 顧客也免費享有 HBO GO 服務，但市場分析認為，儘管如此，隨著越來越多優質串流影視勁敵以低價切入市場，Netflix 不得不承受向顧客證明其價值所在的壓力。

野村 Instinet 分析師 Mark Kelly 表示，市場競爭加劇可能削弱 Netflix 多年來展示出來的定價能力。

Netflix 老神在在：海量原創強檔且「這餅夠大」

Netflix 管理階層本月初公布 Q3 財報時，即曾遭市場問及此議題，Netflix 當時強調：「我們沒有改變業務的長期前景，我們多年來一直不斷建立大量原創內容，就是為了競爭將越來越激烈的未來串流影視市場做準備。」

此外，Netflix 主張市場夠大，足以容納新競爭者進入市場且一起締造成功，而不對 Netflix 業務產生負面影響，因為「與有線電視相比，我們的規模都還很小。」

與傳統有線電視強烈地域性限制不同，串流影視可以打破藩籬發展海內外市場，同時開發跨播放平台的客戶，例如 Piper Jaffray 分析師 Michael Olson 就認為 Netflix 未來依舊看漲。

Michael Olson 指出，Netflix 持續積極拓展國際市場，且過去 Michael Olson 在衡量 Netflix 整體市場的時候，一直過度專注固網寬頻家庭，「現在我們認為這樣太縮限了，因為手機優先和只有手機的用戶也有可能採用這個服務，尤其是美國海外的用戶。同時共識估計，國際訂閱戶將持續高比例的成長，我們認為這情形會更加積極，產生實質的變化。」

Michael Olson 認為，如果只檢視配備寬頻網路的家庭，就會錯過一群人數日漸增加的顧客群，尤其是美國海外，因為這群顧客非寬頻或付費電視的使用者。他估計國際約有 5.75 億個網路家庭只靠手機上網，倘若 Netflix 能讓 5% 這些網路用戶變成顧客，那麼訂閱人數可再增加 3000 萬人。