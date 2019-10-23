〈財報〉Chipotle財報遠優於預期 短期內展店速度恐減緩

Chipotle Mexican Grill (CMG-US) 週二 (22 日) 公佈上季財報，業績超出分析師的預期，並宣布加快引入得來速車道的計劃，不過這可能會減慢其展店速度。

Chipotle 股價在盤後公佈財報後先上漲，隨後下跌超過 1%。在正常交易時間裡，因其他餐飲業普遍下跌，該股下跌 2.3%。

CEO Brian Niccol 在財報聲明中表示：「我們對本季的整體業績感到滿意，它反映出我們在關鍵戰略計劃上的進一步進展，這些戰略計劃意在提供出色的客戶體驗，並讓 Chipotle 能夠在未來多年內的成長高於整體產業。」

Chipotle 第 3 財淨利 9860 萬美元或每股 3.47 美元，高於去年同期的 3820 萬美元或每股 1.36 美元。不計特殊項目，每股獲利 3.82 美元，超過 Refinitiv 調查的分析師平均預期的每股 3.22 美元。

淨銷售額成長 14.6% 達到 14 億美元，符合預期。數位銷售額成長 87.9%，佔當季 Chipotle 銷售額近五分之一。該公司 3 月推出會員方案，迄今已有 700 萬會員加入。

本季開業至少一年的店面銷售額成長 11%，是 2 年多來最大成長。

本季由於 2018 年調漲菜單價格，平均帳單金額增加了 3.5%。

Chipotle 上月推出 3 年前的香腸以來的第一個全新蛋白質菜單選項「烤牛肉 (Carne asada)」，其售價比其原味牛肉高出 50 美分，且限時供應，公司表示，Chipotle 的 carne asada 的供應量預計將在 11 月底或 12 月初用罄，但可能會在未來重新返回菜單。

Niccol 表示，該公司限時銷售 carne asada，部分原因是遵循 Chipotle 嚴格的供應鏈標準，因此這種特級牛肉供應有限。

也因為如此，這項商品也讓 Chipotle 的成本支出更多。

財務長 Jack Hartung 說：「這給食品成本帶來了一點壓力。」

Chipotle 說，除了幾種原料的成本較高外，工資上漲和外送成本增加也對獲利造成壓力。

Chipotle 還宣布調整其新設店面計劃。現在，預測到 2019 財年結束，它可能會開設不到 140 至 155 家新店。該連鎖店計劃在 2020 年開設 150 至 165 家新店，其中半數以上包括「Chipotlane」(得來速車道)。

該公司一直在測試專用於網路下單取貨的特殊得來速車道。在經過 20 家餐廳成功測試後，這家連鎖店現在計劃將 Chipotlanes 加入目前興建中的半數餐廳中。由於在 40 多家新餐廳新建車道的時間較長，代表某些店面開業營業時間預計會延後到 2020 年。