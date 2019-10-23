〈財報〉美妝產品需求推動 P&G上調全年獲利展望

P&G (PG-US) 週二 (22 日) 公布 2020 會計年度 Q1 財報是大幅優於市場預期，同時 P&G 並提高全年營收與淨利預期，主要受惠於高階化妝品需求推升，同時 P&G 預期將於 2020 財年，執行庫藏股回購 60 億美元至 80 億美元，並將提撥 75 億美元來發放股利。

今年至今，P&G 股價已上漲近 30%，市值達到 2980 億美元，財報發佈後，推動 P&G 早盤股價上漲逾 4%。

寶潔股價走勢圖 (圖：Investing.com)

重點財報數據：

銷售凈額為 178 億美元，年增 6.6%，高於市場預期的 174 億美元。

淨利為 35.9 億美元，年增 13%，高於去年同期為 32 億美元。

每股純益為 1.37 美元，優於市場預期的 1.24 美元。

根據財報，美容產品、醫療保健產品及家庭護理產品表現較佳：

美容產品銷售淨額達 35.52 億美元，調整匯率後的有機營收年增率達 10%

醫療保健產品銷售淨額達 22.21 億美元，有機營收 (organic sales growth) 年增率達 9%

家庭護理產品銷售淨額達 58.32 億美元，有機營收年增率達 8%

公司財測與展望：

P&G 上修 2020 會計年度財測，調升營收預期成長 3% 至 5%，高於原先預期 3% 至 4%。

P&G 上修 2020 會計年度財測，調升 EPS 預期成長 5% 至 10%，高於原先預期的 4% 至 9%。

P&G 表示，財測預期涵蓋了匯價帶來的些微負面影響，但同時也被收購與資產剝離帶來的正面影響所抵消。

P&G 執行長 David Taylor 在財報發布會上，對於公司增長的可持續性深具信心，並稱將專注於創新產品的業務發展，而非自現有市場獲取業務。

David Taylor 認為，目前還看不到消費者需求放緩的跡象，為近期美國處於經濟衰退勢頭進行辯護，並稱與 2007 年相比，P&G 在應對經濟衰退部分已取得更好的位置。

David Taylor 說道：「我們認為，在經濟衰退期間，消費者不會停止洗衣服、洗頭、調理與保養身體。」

華爾街分析：

富國銀行分析師 Bonnie Herzog 表示，P&G 全面提高 2020 會計年度的財測獲利，這在財年初期並不常見，不過仍堅信 P&G 的成長力道將持續下去。

加拿大皇家銀行 (RBC) 分析師則表示，P&G 財報表現超出團隊期望，但 RBC 警告，P&G 持續擴張的市佔率，恐將迫使 Clorox (CLX-US)、聯合利華 (UNA-NL) 和金佰利 (KMB-US) 等競爭對手加大競爭力度，可能進而削弱 P&G 的成長空間。