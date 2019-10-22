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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧10月22日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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大飲              元大中型100          本盟              昶和     天仁     元大台灣50正2   
宏洲              富邦科技          華通              大統新創 興泰     富邦臺灣加權正2   
嘉裕              元大台商50          中環              本盟     宏亞     達欣工     
東華              富邦摩台          燿華              銘旺科   恆大                
大魯閣            富邦發達          智寶              旭隼     新紡                
立益              富邦金融          銘旺科            遠雄來   佳和                
佳和              元大MSCI台灣          連宇              統領     大將                
聯發              永豐臺灣加權          吉祥全            威宏-KY  怡華                
昶和              元大台灣50正2          揚智              泰昇-KY  偉全                
本盟              富邦日本          益登                       昶和                
正道              國泰日經225          晶相光                     大統新創            
瑞利              元大歐洲50          嘉威                       亞崴                
正峰新            元大日經225          世芯-KY                    程泰                
億泰              富邦臺灣加權正2          泰鼎-KY                    吉茂                
懷特              元大美元指數          茂林-KY                    百達-KY             
士紙              兆豐藍籌30反1          立積                       氣立                
燁興              國泰股利精選30          科嘉-KY                    榮星                
千興              元大S&P日圓反1          東科-KY                    台硝                
威致              富邦歐洲          鈞寶                       元禎                
華豐              FH彭博新興債          互億                       永記                
首利              FH富時高息低波          訊芯-KY                    毛寶                
麗正              國泰RMB短期報酬          國產                       日勝化              
東訊              新光內需收益          夆典                       展宇                
錸德              FH美國金融股          杜康-DR                    國精化              
倫飛              新光中國政金綠債          陽光能源-DR                   三福化              
虹光              新光投等債15+          慶豐富                     士紙                
威盛              新光ICE美國權值          潤泰材                     東明-KY             
浩鑫              台新全球AI                                     鑫永銓              
國碩              大飲                                         六暉-KY             
銘旺科            宏洲                                         申豐                
統懋              嘉裕                                         宏旭-KY             
翔耀              東華                                         燿華                
太空梭            大魯閣                                       震旦行              
兆勁              立益                                         隴華                
麗臺              佳和                                         翔耀                
吉祥全            聯發                                         太空梭              
憶聲              昶和                                         遠見                
科風              本盟                                         立萬利              
力特              正道                                         聯德                
喬鼎              瑞利                                         泰碩                
正達              正峰新                                       玉晶光              
晟鈦              億泰                                         安馳                
聯德              和桐                                         世芯-KY             
同泰              懷特                                         圓展                
新世紀            士紙                                         新至陞              
誠研              燁興                                         銘鈺                
誠創              千興                                         穎漢                
嘉威              威致                                         立積                
聯合再生          華豐                                         迎廣                
力銘              英利-KY                                      華友聯              
亞太電            首利                                         愛山林              
達能              麗正                                         皇昌                
太極              東訊                                         遠雄來              
誠美材            錸德                                         夏都                
奕智博            倫飛                                         寒舍                
慧友              虹光                                         雲品                
悠克              威盛                                         欣欣                
友勁              浩鑫                                         統領                
百一              國碩                                         客思達-KY            
捷泰              銘旺科                                       凱羿-KY             
天瀚              統懋                                         日成-KY             
迅杰              翔耀                                         阿瘦                
華上              太空梭                                       格威傳媒            
光麗-KY           兆勁                                         神州-DR             
元晶              麗臺                                         晨訊科-DR            
華冠              吉祥全                                       友佳-DR             
裕豐              憶聲                                         一零四              
寶徠              揚智                                         欣天然              
皇昌              科風                                         新海                
陽明              力特                                         欣高                
六福              喬鼎                                         新麗                
康師傅-DR          正達                                         台數科              
聖馬丁-DR          晟鈦                                         鋼聯                
神州-DR           聯德                                         必應                
同方友友-DR          同泰                                         基勝-KY             
晨訊科-DR          新世紀                                       威宏-KY             
友佳-DR           誠研                                         政伸                
陽光能源-DR          誠創                                         吉源-KY             
精熙-DR           嘉威                                                             
中福              聯合再生                                                         
雷虎              力銘                                                             
中視              亞太電                                                           
秋雨              達能                                                             
新利虹            太極                                                             
國光生            誠美材                                                           
                  奕智博                                                           
                  慧友                                                             
                  悠克                                                             
                  友勁                                                             
                  百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  矽格                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇昌                                                             
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富                                                           
                  新利虹                                                           
                  國光生

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