美股早盤 - 旅行家Q3獲利大崩44% 壓低道瓊早盤漲勢

週二 (22 日) 美股盤前麥當勞 (MCD-US)、旅行家 (TRV-US)、聯合科技 (UTX-US)、P&G (P&G-US) 等公司公布財報，雖然麥當勞財報表現低於預期，不過受到聯合技術、P&G 財報表現優於預期的提振，美股早盤表現開低後小幅上漲。

美股財報週進度：

週二 (22 日) 全美第二大產物保險公司旅行家集團 (Travelers)(TRV-US) 公布第三季財報，因受到法律訴訟支出飆升影響，故每股純益 (EPS) 年增率是暴跌 44%，其中商業車險獲利年增率跌幅更高達 45%，導致股價開盤大跌逾 7%，成為週二 (22 日) 道瓊指數的最大拖累。

另外，聯合科技 (United Technologies)(UTX-US) 營收優於分析師預期，受惠於 Otis、Pratt&Whitney 和 Collins Aerospace 等部門營收的強勁表現，聯合科技股價開盤漲幅逾 1%。

此外，P&G (PG-US) 2020 會計年度 Q1 財報業績超出預期，早盤股價漲幅達 4.1%，主要由美容、醫療保健以及美妝和家庭護理部門成長帶動。

另外，在公布低於華爾街預期的營收與獲利表現後，連鎖速食龍頭麥當勞股價下跌 3.3%，麥當勞第三季營收主要由全球同店銷售成長所帶動，銷售成長達到 5.9%，其美國的同店銷售則增長 4.8%。

美國廉航 JetBlue、UPS (UPS-US)、飛機製造商洛克希德馬丁 (LMT-US) 也公佈了第三季獲利，皆優於分析師預期，德州儀器 (TXN-US) 即將於週二 (22 日) 美股盤後公布最新季度財報數據。

目前為止，標準普爾 500 指數公司中有超過 19% 的公司已發布第三季財報，在這些公司中，將近八成公司表現超出分析師的預期。

截至台北時間週二 (22 日)22 時許：

道瓊指數上漲 6.27 點或 0.02%，暫報 26833.91 點

那斯達克上漲 10.32 點或 0.13%，暫報 88173.71 點

標普 500 上漲 4.39 點或 0.15%，暫報 3011.11 點

費半下跌 2.15 點或 -0.13%，暫報 1617.89 點

台積電 ADR 上漲 0.61% 至每股 50.61 美元

十年期美債殖利率下跌 0.95% 至殖利率 1.78%

紐約輕原油上漲 0.99% 至每桶 53.84 美元

布蘭特原油上漲 0.88% 至每桶 59.48 美元

黃金上漲 0.13% 至每盎司 1486.10 美元

美元指數上漲 0.12% 至 97.44 點

(圖：Investing.com)

今日關鍵數據：

美國 9 月成屋銷售年化總數 538 萬戶，預估 545 萬戶，前值 549 萬戶

美國 9 月成屋銷售年化月增率 - 2.2%，預估 - 0.7%，前值 1.3%

里奇蒙 Fed 10 月製造業指數為 8，預估 - 7，前值 - 9

(圖：Richmond Fed)

焦點個股：

Under Armour(UA-US)

執行長 Kevin Plank 今宣布將於明年卸下執行長職務，但仍會以執行董事長職位繼續領導董事會，並由 Patrik Frisk 繼任執行長一職，消息傳出後，UA 股價早盤大漲近 4%。

麥當勞 (MCD-US)

調整後每股純益為 2.11 美元，年增 0.4%，低於預期 2.21 美元

營收為 54 億美元，年增 1%，低於預期的 55 億美元

淨利為 16 億美元，與去年同期持平。

全球同店銷售額增長 5.9%，高於預期的 5.6%。

美國同店銷售額增長 4.8%，低於預期的 5.2%。

聯合科技 (UTX-US)

營收為 198 億美元，年增 18%，高於市場預期的 193 億美元。

調整後 EPS 為每股 2.21 美元，年增 14.5%，高於預期的 2.03 美元。

調高全年財測營收估落在 755 億美元至 770 億美元區間，此前的營收預估區間為 760 億美元至 765 億美元。

調高全年財測 EPS 估落在 8.05 美元至 8.15 美元區間，高於此前的 EPS 預估區間 7.9 美元至 8.05 美元。

P&G (PG-US)

銷售凈額為 178 億美元，年增 6.6%，高於市場預期的 174 億美元。

調整後 EPS 為每股 1.37 美元，年增 12.3%，高於市場預期的 1.24 美元。

P&G 同時上修 2020 會計年度財測，調升獲利預期成長 3% 至 5%，高於原先預期 3% 至 4%。

旅行家集團 (TRV-US)

營收為 80.1 億美元，年增 3.8%，高於市場預期的 79.3 億美元。

調整後 EPS 報每股 1.43 美元，年減 44%，遠低市場預期的 2.34 美元。

淨承保保費為 75.7 億美元，年增 7.2%。

投資淨收益為 6.22 億美元，年減 3.7%

旅行家集團強調，EPS 出現大減主要是因為法律訴訟支出飆升，尤其是商業車險業務獲利年減高達 45% 導致。

華爾街分析：

美股券商 Oanda 分析師 Edward Moya 表示：「目前為止，美股財報季狀況要比市場預期的好上許多，其中銀行財報更說明了美國消費者表現仍強勁，而本週我們將觀察必須消費品與非必須消費品公司之財測展望。」

華爾街老大哥高盛則表示，隨著全球經濟衰退跡象不斷出現，美股企業正逐漸收緊庫藏股力道，這可能對市場造成重要影響。

高盛研究發現，在第二季中，S&P500 庫藏股規模為 1610 億美元，比第一季規模是下滑了 18%，雖然今年上半年庫藏股規模仍是史上僅次於去年同期的第二高，但仍是明顯下滑了 17%。

週二 (22 日) 美股市場將關注聯準會 (Fed) 達拉斯分行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 發表談話，卡普蘭今年雖然在 FOMC 中不具投票權，但在 2020 年具有投票權。