台股攻高三大法人買超130.2億元 外資連7買鴻海

台股今 (22) 日在電子權值股領軍下，終場收在今日最高 11271.25 點，上漲 87.1 點，指數創下近 29 年新高，三大法人今日合計買超台股 130.2 億元，外資買超 138.21 億元，投信賣超 4.46 億元，自營商同樣賣超台股 3.55 億元，其中外資更連續 7 天買超鴻海。

期貨部分，外資今日加碼多單 1664 口，多單未平倉口數來到 53460 口，投信則加碼 357 口空單，空單未平倉口數來到 26321 口，自營商加碼 1316 口多單，合計多單未平倉口數 255 口。

觀察法人操作，受惠 5G 基礎建設帶動 ABF 載板需求，欣興、南電成為內外資鎖定個股，台積電日前法說釋出對第 4 季展望樂觀，今外資也買超 10371 張，鴻海同樣受外資青睞連 7 買。

外資今日買超前十名，鴻海 41123 張居冠、光寶科 17446 張、欣興 13253 張、新光金 11674 張、台積電 10371 張，其他依序為中信金、嘉聯益、南電、群創、聯電。

外資今日賣超前十名，友達遭賣 8105 張、中環 7549 張、南亞科 6633 張、華通 5888 張，其他依序為富邦 VIX、和鑫、晶電、致伸、永冠 - KY、亞泥。

投信前十大買超標的，正崴 3535 張居冠、南電 3218 張、嘉聯益 2813 張、健和興 1900 張、欣興 1367 張、晶電 1300 張、宏捷科 1130 張、景碩 1033 張、頎邦 1000 張、中美晶 805 張。

投信賣超前十大標的，第一金 1776 張、技嘉 1744 張、仁寶 1265 張、佳世達 1174 張，其他依序為兆豐金、英業達、台燿、大聯大、光磊、潤泰新。

法人表示，台股仍處偏多格局，加上資金不斷湧入，新台幣兌美元匯率升值，短線相對有撐，但美中貿易戰雖有正面訊息，但簽訂前仍有不確定性，加上全球局勢變化，須提防指數高檔拉回震盪，建議留意具基本面的個股。