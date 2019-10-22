台股盤中－美中磋商順利 蘋概三王開高助功 衝前高11270點差一步之遙

美國總統川普周一重申，美中協議進展順利，加上美股財報傳喜訊，科技股領漲，台股今 (22) 日在蘋概三王開高帶動下，指數開盤上漲 37 點，盤中最高來到 11268 點，距前高 11270 點僅差 2 點，惟高檔獲利了結壓力重，指數關前止步，預估今日成交量 1300 億元。

蘋概三王今日同步開高，鴻海股價最高來到 79.8 元，創近 3 個月來新高，漲幅近 2%，持續往填息路靠攏，台積電則在盤上表態，漲幅近 1%，大立光盤中雖一度紅翻黑，但仍力守紅盤。

高價股方面，統一超由於外資喊出 300 元目標價，漲近半根停板，信驊則受伺服器需求回溫帶動，漲近 3%，和泰車、緯穎、儒鴻也有逾 1% 的漲幅。

鴻海集團今日在鴻海帶領下表現也亮眼，正崴盤中漲停，建漢、台通、京鼎皆有 3% 以上漲幅，台揚、GIS-KY、樺漢也有逾 1% 漲幅。

盤面焦點族群，今日輪動至印刷電路板族群，南電受惠 ABF 載板需求強勁，第 4 季營運再續強，盤中一度亮燈漲停，欣興也有近半根漲停板，聯茂、台光電、臻鼎 - KY 也有逾 2% 漲幅。

藍天在奪下雙子星門票後，連 2 天亮燈漲停，鎖在 36.75 元，創下近 4 年來新高，而同為傳產類股的國產今天則結束連 12 紅，下跌 2.15%。

整體而言，台股整體仍處於偏多格局，加上資金不斷湧入，新台幣兌美元匯率持續升值，短線相對有撐，但在指數高檔震盪下，仍須提防拉回。