USCBC：美企正在為美中長期「對抗關係」做準備

外電報導，美中貿易全國委員會 (USCBC) 在週一 (21 日) 表示，美國公司正在為與中國的緊張關係做準備，範圍更遠超出現今貿易談判的範圍。

美中兩國本月份在貿易談判中達成休戰協議，美國同意推遲原定於 10 月份對中國的關稅上調。中國也同意增加對美國農產品的購買。不過兩方尚未簽署正式協議，細節有待進一步討論。

美中貿易全國委員會副會長 Jacob Parker 表示：「美國公司意識到，無論這項貿易協議會是甚麼樣的結果，我們都走上了一條與中國更加對抗關係的道路，未來也極不可能轉向相反的方向。」

Jacob Parker 指出，企業正在積極做出安排，將供應鏈投資分散到中國市場以外，並進行其他結構性調整以解決這一問題，Jacob Parker 也補充表示，轉向其他地方建立新的供應鏈生態大約需要 3 到 5 年的時間。

雷勃電器集團 (Regal Beloit) 的庫務主管 Ted Pokorski 表示，長期的關稅糾紛可能會影響公司的財務狀況和信用評級，並導致長期供應合約的流失。

根據美中貿易全國委員會在 8 月份的的一項調查顯示，美企對中國的樂觀情緒處於歷史低位，有越來越多的企業停止在中國的投資，只有極少數的公司期望明年在中國的營收會有所成長。

在先前，上海美國商會 (American Chamber of Commerce in Shanghai) 的報告顯示，由於中美貿易戰高關稅的影響，有不少在中國的美國企業獲利受到損害，正在加速縮減對中國的投資。有超過四分之一的受訪者 (26.5%) 表示，在過去一年中，他們將最初計劃用於中國的投資轉向了其他地區，這比去年增加了 6.9 個百分點。在其中，技術、硬體、軟體和服務產業的投資地區變化程度最高，有 40% 公司投資轉出目的地主要以東南亞為主，再來是印度。