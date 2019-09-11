貿易戰延燒 美企加速減少對中國投資

美國與中國之間的貿易戰持續延燒，雙方雖然敲定在 10 月份進行新一輪會談，但外界仍沒有見到實質性進展，市場對貿易戰終結的期望低落。根據上海美國商會 (American Chamber of Commerce in Shanghai) 的報告顯示，由於中美貿易戰高關稅的影響，有不少在中國的美國企業獲利受到損害，正在加速縮減對中國的投資。

報告顯示，商會成員公司對中美兩國情勢並不看好，有超過四分之一的受訪者 (26.5%) 表示，在過去一年中，他們將最初計劃用於中國的投資轉向了其他地區，這比去年增加了 6.9 個百分點。

該報告也指出技術、硬體、軟體和服務產業的投資地區變化程度最高。有 40% 公司投資轉出目的地主要以東南亞為主，再來是印度。

調查顯示，有 75% 左右的受訪企業表示去年在中國維持獲利狀態，但只有 50% 的企業預期今年營收將成長，較 2018 年的 81% 大幅下降。此外，對中國 5 年內商業前景有信心的企業約有 61%，較先前的 80% 明顯減少。

除了投資移轉，直接削減 2019 年投資計畫的公司也在增加。與去年相比，計畫增加投資的公司減少 14.4%，而將會減少投資的公司則增加 12.2%。此外，有近 20% 的公司表明將在今年裁員，相較去年的 10% 明顯增加。

美國商會的調查顯示，雙方的報復性關稅正在打擊企業營收，並導致一些美國公司改變在中國市場的策略。有些在中國的美國企業則表示，這些限制讓他們難以進入當地市場並開展業務。