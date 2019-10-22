貴金屬盤後—風險資產胃口擴大 白銀上漲 黃金連2日下跌

週一交易，白銀期貨價格收高，係因市場對風險資產的胃口擴大，同時黃金連續 2 日交易下跌，交易者仍密切關注英國脫歐發展並等待中美貿易戰的發展。

RBC 財富管理公司總監 George Gero 表示，「白銀終於受益於工業需求和對經濟的參與度。因為一直到近期之前，白銀一直表現落後，市場一直投資黃金來尋求避險。」

12 月交割的白銀期貨價格上漲 2.4 美分或 0.1%，收每盎司 17.602 美元，盤中高點一度達 17.895 美元。

12 月交割的黃金期或價格下跌 6 美元或 0.4%，收每盎司 1488.10 美元。

根據 FactSet，本月迄今，交易最活絡的白銀期貨契約價格漲幅約 3.4%，同時黃金期貨價格漲幅約 1%。

Forex.com 技術分析師 Fawad Razaqzada 表示，「近期股市上漲、債市出現拋售，壓制了黃金價格走勢，降低了黃金作為避險金屬的魅力，即使黃金長期看漲的價格結構暗示最終仍會邁向更高的價格。」

「另一方面，白銀更加受益於更積極的風險情緒。」他指出，當股市上漲的時候，白銀不像黃金那樣容易遭拋售，因為白銀既是工業金屬又是貴金屬，也具有避險功能，所以如果股市持續遭拋售，白銀還是能與黃金一同反彈上漲。

GoldMining Inc. 執行副總裁 Jeff Wright 表示，黃金市場正等待本週稍晚一些關鍵經濟消息，例如美國耐久財數據、消費者信心指數，因為這些可能影響 Fed 月底的利率決策。

Wright 稱他預期下週會降息 25 個基點，但「這仍可能因為經濟數據而發生變動，或者推遲到下次會議。」

與此同時，在貴金屬期貨價格結算之際，美股週一普遍上漲。上週末中國最高貿易談判代表劉鶴副總理形容，中美會談「取得了實質性進展。」

外媒報導，英國強生首相 (Boris Johnson) 預計週二將其脫歐協議交付國會表決。

過去數月來，因中美貿易戰和英國脫歐進程出現一些不利事態的發展，增強了黃金的避險魅力。

Razaqzada 認為，還有其他因素可能導致白銀延續漲勢，其中包括降至 3 週低點的 ICE 美元指數，因為美元疲弱能抬升美元計價的商品買氣，因為使用其他幣別的買家更容易在此時買進。

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