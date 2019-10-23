貴金屬盤後—市場無波瀾 靜盼脫歐、中美談判新發展 黃金小跌

週二 (22 日) 交易，由於幾乎沒有決定性的催化劑，黃金價格小幅收低，投資者持續密切關注英國脫歐和中美貿易談判進展。

Zaner Metals 分析報告指出，「由於對貿易局勢出現一些新樂觀情緒，提供一些壓力，但英國國會即將表決脫歐協議，又給了某程度上的支撐力，所以黃金和白銀似乎處於支點。」

美國川普總統表示，中國已指出初步貿易協議的談判已取得進展，「這點提高了中美在下個月智利的 (APEC) 會議上簽訂協議的期望。」

12 月交割的黃金期或價格下跌 60 美分或 0.04%，收每盎司 1487.50 美元。

12 月交割的白銀期貨價格下跌 10.2 美分或 0.6%，收每盎司 17.50 美元。

英國脫歐方面，英國強生首相努力要讓國會本週表決其簽訂的脫歐協議。上週六英國國會通過法案迫使強生向歐盟要求延後脫歐日期。

Zaner Metals 報告指出，「如果表決通過，黃金可能會大跌，反之如果表決不通過，黃金會大漲，尤其考量到脫歐最後期限僅剩下 9 天了。」

德國商銀分析師 Carsten Fritsch 表示，美股週一走勢更堅定，讓黃金的避險魅力下降，週二黃金收盤時，美股大致走高。

但他指出，黃金週一下跌受到 ETF 投資者買盤支撐，彭博數據顯示流入量為 2.6 公噸，本月迄今流入總量已達 33 公噸，只有 2 個交易日有流出。

其他金屬交易

1 月交割的白金期貨價格上漲 3.80 美元或 0.4%，收每盎司 896 美元。

12 月交割的鈀金期貨價格上漲 3.20 美元或 0.2%，收每盎司 1728.50 美元。

12 月交割的銅期貨價格下跌約 1.4 美分或 0.5%，收每磅 2.633 美元。

ETF 中，黃金支持的 SPDR Gold Shares (GLD-US) 小漲約 0.1%。