鎳、白銀價格第3季大漲 原因各自不同

金屬期貨在第 3 季成為焦點，白銀和鎳都擺脫了對全球經濟放緩的擔憂，自 6 月底以來在主要商品中漲幅最大。

IDB Bank 投資長兼全球財富管理主管 Gregory Leo 說，對於金屬期貨來說，今年是強勁的一年，「但驅動因素有所不同」。

他說，鎳「受供需關係的影響更大」，儘管這些因素也影響黃金和白銀，但這兩種貴金屬也受到市場的不確定性和美元匯率的影響。

據 FactSet 數據，倫敦金屬交易所 (LME) 鎳現金價格本以來已上漲 37%，收於每噸 17365 美元。白銀的漲幅也讓人印象深刻，本週最活躍的 Comex 期貨合約價格上漲約 17%，至每盎司 17.912 美元。

LME 交易廳內 Marex Spectron 分析師 Dee Perera 說，印尼鎳礦出口禁令早於預期的消息導致鎳價上漲。她說，該禁令原定 2022 年實施，但印尼上月底證實，該禁令將於 2020 年 1 月 1 日開始實施。

Perera 說：「鎳的出色表現是由它特有的背景驅動的。」她指出，鎳價在 9 月 2 日達到 18850 美元的高點，是 2014 年 9 月來最高水平，當時印尼首度實施出口禁令，直至 2017 年才放鬆。

Dee Perera 認為，儘管如此，「市場就印尼礦石出口禁令對價格的影響還是持懷疑態度，最近的報導顯示印尼礦商可以在年底前尋求出口配額。」

另外，Dee Perera 指出，中國含有鎳鐵成份的「鎳生鐵 (nickel pig iron)」產量近幾個月來創下歷史新高，部分分析人士認為，現有的庫存和需求放緩應該意味著鎳可以避免大量的供應不足。

Dee Perera 說道，近期來看，Marex Spectron 預計鎳價將在 16690 美元區域獲得支撐，這是 2018 年 4 月 19 日和 2019 年 8 月 8 日的高點。LME 走勢圖顯示在這些日期之間價格通常低於該水平。同時，白銀的本季反彈有助其追上黃金年初以來的漲幅，截至週四 (26 日)，白銀期貨上漲 15%，而黃金全年上漲 18%。

Sprott Asset Management 資深投資組合經理 Maria Smirnova 說，這兩種金屬都是「受益於經濟和政治不確定性的實物資產」。她說，但是白銀的價格較低，而且市場也小得多，「因此其價格變動也不太大。」但話雖如此，它「通常在牛市中表現優於黃金」。

白銀新聞和分析網站《SilverSeek.com》總裁 Peter Spina 表示，白銀與黃金的比率，即白銀盎司與 1 盎司黃金的比率，在 2011 年跌至 32 左右的低點，並在今年 7 月達到 95 的頂峰，為 1991 年來最高比率。

Peter Spina 說道：「如果我們看到這個比率重回過去幾年中的兩個極端的中間點，那麼白銀應該處於 20 美元出頭的價位，因此從黃金的角度看，它仍然被低估了。」

Peter Spina 表示，在回跌期間，白銀在 18 美元以下顯示了一些「巨大支撐」，儘管短期內如果金價未再創新高，很難進入 20 美元出頭價位。Spina 說，在未來幾個月中，白銀可能會在 18 美元附近建立一個強大的基礎，而「下個主要技術阻力位」則是 20 至 21 美元，他會在 18 美元以下進場買進。