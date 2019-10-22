[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/10/21 108/10/18 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.41790 10.40790 0.01000 0.09608 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.13240 10.12270 0.00970 0.09582 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.48740 10.47590 0.01150 0.10978 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.21080 10.19950 0.01130 0.11079 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.13450 10.12190 0.01260 0.12448 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.26980 10.25530 0.01450 0.14139 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.12440 10.11200 0.01240 0.12263 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.17430 10.15930 0.01500 0.14765 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.86830 9.85220 0.01610 0.16342 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.86770 9.85200 0.01570 0.15936 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.85950 9.84180 0.01770 0.17985 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.85790 9.84030 0.01760 0.17886 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 10.06910 10.05250 0.01660 0.16513 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 10.06910 10.05240 0.01670 0.16613 大華銀多元特別收益平衡基金 11.00000 11.00000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 39.96060 39.99780 -0.03720 -0.09301 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.86710 10.85570 0.01140 0.10501 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.66400 10.65290 0.01110 0.10420 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.76710 10.75970 0.00740 0.06878 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.65440 10.64720 0.00720 0.06762 中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 39.89790 39.94450 -0.04660 -0.11666 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 22.16000 22.50000 -0.34000 -1.51111 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 23.17000 23.64000 -0.47000 -1.98816 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 41.44560 41.53150 -0.08590 -0.20683 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 38.68300 38.74240 -0.05940 -0.15332 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.96690 9.96690 0.00000 0.00000 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.55420 10.55100 0.00320 0.03033 中國信託台灣活力基金 13.82000 13.89000 -0.07000 -0.50396 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 11.52000 11.49000 0.03000 0.26110 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 11.02000 11.00000 0.02000 0.18182 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.43000 10.39000 0.04000 0.38499 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.65000 8.70000 -0.05000 -0.57471 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.44000 9.49000 -0.05000 -0.52687 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.29450 10.30770 -0.01320 -0.12806 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.03480 10.05680 -0.02200 -0.21876 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 8.85770 8.87720 -0.01950 -0.21966 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.50010 10.49910 0.00100 0.00952 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.24140 9.23980 0.00160 0.01732 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.27470 11.29460 -0.01990 -0.17619 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.48040 9.49710 -0.01670 -0.17584 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.02890 11.08550 -0.05660 -0.51058 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.52790 9.57680 -0.04890 -0.51061 中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 39.87530 39.97760 -0.10230 -0.25589 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 44.43590 44.58310 -0.14720 -0.33017 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 41.15300 41.26720 -0.11420 -0.27673 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 46.46260 46.53210 -0.06950 -0.14936 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 46.89890 47.01920 -0.12030 -0.25585 中國信託智能運動基金-台幣 10.67000 10.76000 -0.09000 -0.83643 中國信託智能運動基金-美元 10.45000 10.52000 -0.07000 -0.66540 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.69000 9.75000 -0.06000 -0.61538 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.62000 9.66000 -0.04000 -0.41408 中國信託華盈貨幣市場基金 11.05140 11.05090 0.00050 0.00452 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.32500 10.34400 -0.01900 -0.18368 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.37700 9.39420 -0.01720 -0.18309 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.71050 10.70860 0.00190 0.01774 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.72740 9.72570 0.00170 0.01748 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 39.75790 39.85140 -0.09350 -0.23462 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 40.46400 40.57980 -0.11580 -0.28536 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.86000 10.89000 -0.03000 -0.27548 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.11000 11.10000 0.01000 0.09009 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 43.81950 43.88720 -0.06770 -0.15426 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 44.40720 44.40250 0.00470 0.01058 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 44.43520 44.48910 -0.05390 -0.12115 元大2001基金 69.44000 69.54000 -0.10000 -0.14380 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 46.88590 46.91220 -0.02630 -0.05606 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 44.94820 45.03200 -0.08380 -0.18609 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 20.76000 21.07000 -0.31000 -1.47129 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.78420 11.78340 0.00080 0.00679 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.48350 10.49370 -0.01020 -0.09720 元大上證50基金 32.82000 32.75000 0.07000 0.21374 元大大中華TMT基金-人民幣 11.24000 11.44000 -0.20000 -1.74825 元大大中華TMT基金-新台幣 9.67000 9.85000 -0.18000 -1.82741 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.33000 13.42000 -0.09000 -0.67064 元大大中華價值指數基金-美元 12.14700 12.21300 -0.06600 -0.54041 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.27500 16.40200 -0.12700 -0.77430 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.52000 11.60900 -0.08900 -0.76665 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.69900 10.79200 -0.09300 -0.86175 元大中國平衡基金-人民幣 3.01000 3.03000 -0.02000 -0.66007 元大中國平衡基金-新台幣 12.99000 13.07000 -0.08000 -0.61209 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 44.83770 44.88460 -0.04690 -0.10449 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 11.11710 11.12250 -0.00540 -0.04855 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.07950 10.08440 -0.00490 -0.04859 元大中國機會債券基金-新台幣 9.87170 9.88680 -0.01510 -0.15273 元大巴西指數基金 6.83300 6.78400 0.04900 0.72229 元大日經225基金 28.70000 28.64000 0.06000 0.20950 元大台商收成基金 24.01000 23.93000 0.08000 0.33431 元大台灣50單日反向1倍基金 10.84000 10.85000 -0.01000 -0.09217 元大台灣50單日正向2倍基金 45.39000 45.38000 0.01000 0.02204 元大台灣中型100基金 35.13000 35.09000 0.04000 0.11399 元大台灣加權股價指數基金 27.36700 27.34600 0.02100 0.07679 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 11.15000 11.17000 -0.02000 -0.17905 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 11.05000 11.07000 -0.02000 -0.18067 元大台灣卓越50基金 88.08000 88.24000 -0.16000 -0.18132 元大台灣金融基金 18.91000 18.86000 0.05000 0.26511 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 11.02000 10.97000 0.05000 0.45579 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 11.02000 10.97000 0.05000 0.45579 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.70000 32.55000 0.15000 0.46083 元大台灣高股息基金 28.88000 28.73000 0.15000 0.52210 元大台灣電子科技基金 39.64000 39.76000 -0.12000 -0.30181 元大全球ETF成長組合基金 10.59000 10.62000 -0.03000 -0.28249 元大全球ETF穩健組合基金 14.89000 14.94000 -0.05000 -0.33467 元大全球人工智慧ETF基金 23.38000 23.73000 -0.35000 -1.47493 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 14.03000 13.98000 0.05000 0.35765 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.57000 9.54000 0.03000 0.31447 元大全球不動產證券化基金-人民幣 14.27000 14.21000 0.06000 0.42224 元大全球不動產證券化基金-美元 13.03000 12.96200 0.06800 0.52461 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.66000 8.64000 0.02000 0.23148 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.50000 6.49000 0.01000 0.15408 元大全球地產建設入息基金-不配息型 9.30000 9.27000 0.03000 0.32362 元大全球地產建設入息基金-配息型 7.11000 7.09000 0.02000 0.28209 元大全球股票入息基金-美元配息 8.32700 8.34100 -0.01400 -0.16785 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.66000 9.70000 -0.04000 -0.41237 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.18000 8.21000 -0.03000 -0.36541 元大全球新興市場精選組合基金 13.41000 13.48000 -0.07000 -0.51929 元大全球農業商機基金 17.33000 17.48000 -0.15000 -0.85812 元大印尼指數基金 9.24600 9.19500 0.05100 0.55465 元大印度指數基金 9.73400 9.68000 0.05400 0.55785 元大印度基金 12.67000 12.59000 0.08000 0.63542 元大多多基金 18.66000 18.68000 -0.02000 -0.10707 元大多福基金 56.04000 56.17000 -0.13000 -0.23144 元大亞太成長基金 8.51000 8.54000 -0.03000 -0.35129 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.37930 9.38740 -0.00810 -0.08629 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.45190 7.45830 -0.00640 -0.08581 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.04600 9.06800 -0.02200 -0.24261 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.80000 9.85000 -0.05000 -0.50761 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.18000 9.23000 -0.05000 -0.54171 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.80000 9.85000 -0.05000 -0.50761 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.16800 10.23900 -0.07100 -0.69343 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.20990 10.20460 0.00530 0.05194 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.51080 10.50390 0.00690 0.06569 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.19130 10.18470 0.00660 0.06480 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.42780 10.44240 -0.01460 -0.13981 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.11240 10.12650 -0.01410 -0.13924 元大卓越基金 44.43000 44.34000 0.09000 0.20298 元大店頭基金 9.24000 9.20000 0.04000 0.43478 元大美元貨幣市場基金-美元 10.53800 10.53620 0.00180 0.01708 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.74270 9.74690 -0.00420 -0.04309 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.27940 32.32430 -0.04490 -0.13890 元大美國政府20年期(以上)債券基金 43.88180 43.98880 -0.10700 -0.24324 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 15.81120 15.80850 0.00270 0.01708 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 24.78890 24.82150 -0.03260 -0.13134 元大美國政府7至10年期債券基金 42.30120 42.34550 -0.04430 -0.10462 元大高科技基金 21.92000 21.92000 0.00000 0.00000 元大得利貨幣市場基金 16.35310 16.35230 0.00080 0.00489 元大得寶貨幣市場基金 12.05200 12.05140 0.00060 0.00498 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 11.43000 11.40000 0.03000 0.26316 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 11.43000 11.40000 0.03000 0.26316 元大富櫃50基金 13.82000 13.79000 0.03000 0.21755 元大華夏中小基金 7.41000 7.52000 -0.11000 -1.46277 元大新中國基金-人民幣 10.30000 10.47000 -0.17000 -1.62369 元大新中國基金-美元 9.39700 9.53100 -0.13400 -1.40594 元大新中國基金-新台幣 9.29000 9.44000 -0.15000 -1.58898 元大新主流基金 27.18000 27.22000 -0.04000 -0.14695 元大新東協平衡基金-美元 9.37400 9.37700 -0.00300 -0.03199 元大新東協平衡基金-新台幣 9.07000 9.09000 -0.02000 -0.22002 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.20830 11.20410 0.00420 0.03749 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.05020 10.03400 0.01620 0.16145 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.43580 11.44340 -0.00760 -0.06641 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.28800 9.29420 -0.00620 -0.06671 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.69920 10.69630 0.00290 0.02711 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.84150 9.83880 0.00270 0.02744 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.78700 10.80870 -0.02170 -0.20076 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.93150 9.95150 -0.02000 -0.20097 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.17500 10.17640 -0.00140 -0.01376 元大新興亞洲基金 11.01000 11.07000 -0.06000 -0.54201 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.84720 9.83370 0.01350 0.13728 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.01190 8.99950 0.01240 0.13779 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.04430 10.05350 -0.00920 -0.09151 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.20950 9.21790 -0.00840 -0.09113 元大萬泰貨幣市場基金 15.18790 15.18730 0.00060 0.00395 元大經貿基金 39.15000 39.23000 -0.08000 -0.20393 元大實質多重資產基金-人民幣 9.33000 9.31000 0.02000 0.21482 元大實質多重資產基金-美元 8.35300 8.32400 0.02900 0.34839 元大實質多重資產基金-新台幣 8.74000 8.73000 0.01000 0.11455 元大滬深300單日反向1倍基金 11.83000 11.94000 -0.11000 -0.92127 元大滬深300單日正向2倍基金 18.62000 18.29000 0.33000 1.80426 元大臺灣ESG永續ETF基金 21.52000 21.55000 -0.03000 -0.13921 元大摩臺基金 41.17000 41.23000 -0.06000 -0.14553 元大標普500基金 27.77000 27.92000 -0.15000 -0.53725 元大標普500單日反向1倍基金 11.95000 11.91000 0.04000 0.33585 元大標普500單日正向2倍基金 36.60000 36.87000 -0.27000 -0.73230 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.85000 20.92000 -0.07000 -0.33461 元大標智滬深300基金 17.91000 17.82000 0.09000 0.50505 元大歐洲50基金 26.15000 26.23000 -0.08000 -0.30499 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.04510 9.00570 0.03940 0.43750 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.31300 10.31250 0.00050 0.00485 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 16.72000 16.72000 0.00000 0.00000 日盛上選基金(A類型) 38.65000 38.69000 -0.04000 -0.10339 日盛上選基金(I類型) 38.65000 38.69000 -0.04000 -0.10339 日盛小而美基金 20.31000 20.39000 -0.08000 -0.39235 日盛中國內需動力基金 9.75000 9.87000 -0.12000 -1.21581 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.47170 12.49780 -0.02610 -0.20884 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.79710 9.86310 -0.06600 -0.66916 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.60510 12.62460 -0.01950 -0.15446 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.89700 9.95860 -0.06160 -0.61856 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.27020 11.30370 -0.03350 -0.29636 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.83270 8.89970 -0.06700 -0.75283 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.30000 11.43000 -0.13000 -1.13736 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.45000 10.56000 -0.11000 -1.04167 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.72000 10.85000 -0.13000 -1.19816 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.92000 10.99000 -0.07000 -0.63694 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.47000 10.52000 -0.05000 -0.47529 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.46000 10.54000 -0.08000 -0.75901 日盛日盛基金 13.35000 13.37000 -0.02000 -0.14959 日盛目標收益組合基金(美元) 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.38000 9.39000 -0.01000 -0.10650 日盛全球抗暖化基金 11.16000 11.21000 -0.05000 -0.44603 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.67510 10.67410 0.00100 0.00937 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.39050 9.38970 0.00080 0.00852 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.32160 10.33500 -0.01340 -0.12966 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.08050 9.09230 -0.01180 -0.12978 日盛全球智能車基金(美元) 10.45000 10.49000 -0.04000 -0.38132 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.38000 10.44000 -0.06000 -0.57471 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.54800 2.55470 -0.00670 -0.26226 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.64550 1.64980 -0.00430 -0.26064 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.39000 0.39080 -0.00080 -0.20471 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25240 0.25290 -0.00050 -0.19771 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.71610 12.76020 -0.04410 -0.34561 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.10790 8.13600 -0.02810 -0.34538 日盛亞洲機會基金 7.24000 7.26000 -0.02000 -0.27548 日盛首選基金 19.16000 19.20000 -0.04000 -0.20833 日盛高科技基金 20.32000 20.30000 0.02000 0.09852 日盛貨幣市場基金 14.86100 14.86030 0.00070 0.00471 日盛新台商基金 46.13000 46.17000 -0.04000 -0.08664 日盛精選五虎基金 39.19000 39.30000 -0.11000 -0.27990 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.56950 13.56890 0.00060 0.00442 台新2000高科技基金 35.80000 35.80000 0.00000 0.00000 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 9.77000 9.94000 -0.17000 -1.71026 台新MSCI中國基金 19.58000 19.86000 -0.28000 -1.40987 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 19.60000 19.98000 -0.38000 -1.90190 台新大眾貨幣市場基金 14.24640 14.24580 0.00060 0.00421 台新中國通基金 52.54000 52.26000 0.28000 0.53578 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.58320 0.59100 -0.00780 -1.31980 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.81500 18.09500 -0.28000 -1.54739 台新中國精選中小基金-美元 0.33820 0.34020 -0.00200 -0.58789 台新中國精選中小基金-新台幣 9.99000 10.07000 -0.08000 -0.79444 台新主流基金 26.39000 26.37000 0.02000 0.07584 台新北美收益資產證券化基金(A) 24.86000 24.75000 0.11000 0.44444 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.81720 0.81190 0.00530 0.65279 台新北美收益資產證券化基金(B) 17.36000 17.29000 0.07000 0.40486 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.56930 0.56580 0.00350 0.61859 台新台灣中小基金 40.14000 40.28000 -0.14000 -0.34757 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 11.23700 11.23430 0.00270 0.02403 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.12500 10.12920 -0.00420 -0.04146 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.45000 9.47000 -0.02000 -0.21119 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.82770 11.83320 -0.00550 -0.04648 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 11.08000 11.11000 -0.03000 -0.27003 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.01470 10.02270 -0.00800 -0.07982 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.50000 9.53000 -0.03000 -0.31480 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.32300 11.33220 -0.00920 -0.08118 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.75000 10.78000 -0.03000 -0.27829 台新印度基金 14.63000 14.51000 0.12000 0.82702 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.55810 8.55670 0.00140 0.01636 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28480 0.28410 0.00070 0.24639 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.75740 12.75530 0.00210 0.01646 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41940 0.41840 0.00100 0.23901 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 38.49000 38.56000 -0.07000 -0.18154 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 42.07000 42.18000 -0.11000 -0.26079 台新真吉利貨幣市場基金 11.14380 11.14340 0.00040 0.00359 台新高股息平衡基金 34.59700 34.42400 0.17300 0.50256 台新智慧生活基金-美元 10.48920 10.55290 -0.06370 -0.60363 台新智慧生活基金-新台幣 10.71000 10.80000 -0.09000 -0.83333 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.07190 8.05550 0.01640 0.20359 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.19010 8.19210 -0.00200 -0.02441 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.30590 9.28670 0.01920 0.20675 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.45260 9.45490 -0.00230 -0.02433 台新新興市場債券基金(A類型) 11.56720 11.57810 -0.01090 -0.09414 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.37200 0.37150 0.00050 0.13459 台新新興市場債券基金(B類型) 8.09040 8.09800 -0.00760 -0.09385 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27470 0.27440 0.00030 0.10933 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.32000 5.36000 -0.04000 -0.74627 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.52000 22.57000 -0.05000 -0.22153 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.56210 10.57260 -0.01050 -0.09931 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.06040 10.05770 0.00270 0.02685 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.05550 10.06480 -0.00930 -0.09240 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.71660 10.72710 -0.01050 -0.09788 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.19820 10.19550 0.00270 0.02648 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.19500 10.20440 -0.00940 -0.09212 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 42.92500 42.95550 -0.03050 -0.07100 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 42.10250 42.07310 0.02940 0.06988 永豐1至3年期美國公債ETF基金 39.56600 39.60340 -0.03740 -0.09444 永豐20年期以上美國公債ETF基金 38.73600 38.80960 -0.07360 -0.18964 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 38.34060 38.35000 -0.00940 -0.02451 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.43130 11.43060 0.00070 0.00612 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.81130 9.82810 -0.01680 -0.17094 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.32250 9.32230 0.00020 0.00215 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 11.05710 11.05800 -0.00090 -0.00814 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.57410 7.58680 -0.01270 -0.16740 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.05140 9.06660 -0.01520 -0.16765 永豐中小基金 56.28000 56.54000 -0.26000 -0.45985 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.84390 1.84240 0.00150 0.08142 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.60870 2.60650 0.00220 0.08440 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.08350 8.09110 -0.00760 -0.09393 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.08140 11.09190 -0.01050 -0.09466 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.09000 5.11000 -0.02000 -0.39139 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.02000 22.15000 -0.13000 -0.58691 永豐主流品牌基金 19.06000 19.17000 -0.11000 -0.57381 永豐永豐基金 35.44000 35.55000 -0.11000 -0.30942 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 8.98570 8.96570 0.02000 0.22307 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.58020 9.55890 0.02130 0.22283 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 8.76450 8.76220 0.00230 0.02625 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.34750 9.34510 0.00240 0.02568 永豐亞洲民生消費基金 11.63000 11.69000 -0.06000 -0.51326 永豐南非幣2021保本基金 14.36390 14.36060 0.00330 0.02298 永豐美國大型500股票ETF基金 19.72000 19.83000 -0.11000 -0.55472 永豐貨幣市場基金 13.96080 13.96020 0.00060 0.00430 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.17540 2.17360 0.00180 0.08281 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.71940 2.71720 0.00220 0.08097 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.68200 7.68930 -0.00730 -0.09494 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.89700 10.90730 -0.01030 -0.09443 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.03250 7.04130 -0.00880 -0.12498 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.40610 11.42030 -0.01420 -0.12434 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.43000 10.60000 -0.17000 -1.60377 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.00000 8.13000 -0.13000 -1.59902 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.20000 18.53000 -0.33000 -1.78090 永豐臺灣加權ETF基金 57.42000 57.42000 0.00000 0.00000 永豐領航科技基金 41.75000 41.98000 -0.23000 -0.54788 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.66000 11.61000 0.05000 0.43066 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.02000 10.99000 0.03000 0.27298 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.41000 10.44000 -0.03000 -0.28736 永豐趨勢平衡基金 44.95000 45.05000 -0.10000 -0.22198 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.97240 11.96980 0.00260 0.02172 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.74290 9.82090 -0.07800 -0.79422 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.47930 10.47680 0.00250 0.02386 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.82890 9.89580 -0.06690 -0.67604 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.39020 10.38740 0.00280 0.02696 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.79870 9.87410 -0.07540 -0.76361 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.66140 10.65990 0.00150 0.01407 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.83480 9.90220 -0.06740 -0.68066 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.46800 10.46580 0.00220 0.02102 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.17000 11.25000 -0.08000 -0.71111 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.43000 9.52000 -0.09000 -0.94538 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.22000 10.30000 -0.08000 -0.77670 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.28000 15.43000 -0.15000 -0.97213 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.34000 19.56000 -0.22000 -1.12474 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.46000 19.65000 -0.19000 -0.96692 兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644 兆豐國際中國內需A股基金(台幣) 10.03000 10.08000 -0.05000 -0.49603 兆豐國際中國內需A股基金(美金) 10.07000 10.11000 -0.04000 -0.39565 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 9.90800 10.04170 -0.13370 -1.33145 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.04000 10.04170 -0.00170 -0.01693 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 9.88660 9.93820 -0.05160 -0.51921 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 9.93890 9.93820 0.00070 0.00704 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 9.89600 10.20860 -0.31260 -3.06212 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.20930 10.20850 0.00080 0.00784 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 9.89830 10.03000 -0.13170 -1.31306 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.03020 10.03000 0.00020 0.00199 兆豐國際生命科學基金 14.31000 14.39000 -0.08000 -0.55594 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.41010 10.43140 -0.02130 -0.20419 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.77240 10.77800 -0.00560 -0.05196 兆豐國際全球基金 30.93000 31.04000 -0.11000 -0.35438 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.54780 10.54610 0.00170 0.01612 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.11440 10.11860 -0.00420 -0.04151 兆豐國際國民基金 24.25000 24.34000 -0.09000 -0.36976 兆豐國際第一基金 14.70000 14.76000 -0.06000 -0.40650 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.69160 10.70020 -0.00860 -0.08037 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.08590 8.11520 -0.02930 -0.36105 兆豐國際萬全基金 22.23000 22.29000 -0.06000 -0.26918 兆豐國際電子基金 28.72000 28.72000 0.00000 0.00000 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 23.40000 23.43000 -0.03000 -0.12804 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 14.69000 14.70000 -0.01000 -0.06803 兆豐國際豐台灣基金 38.17000 38.27000 -0.10000 -0.26130 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.57690 12.57630 0.00060 0.00477 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.75000 9.78000 -0.03000 -0.30675 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息) 9.79100 9.77670 0.01430 0.14627 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.84690 9.83210 0.01480 0.15053 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.75740 9.75900 -0.00160 -0.01640 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息) 9.84440 9.82930 0.01510 0.15362 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息) 9.98250 9.96700 0.01550 0.15551 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息) 9.79130 9.77690 0.01440 0.14729 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息) 9.84900 9.83420 0.01480 0.15050 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息) 9.76520 9.76680 -0.00160 -0.01638 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息) 9.84870 9.83360 0.01510 0.15356 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息) 9.99040 9.97500 0.01540 0.15439 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.99060 10.99600 -0.00540 -0.04911 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.68090 10.68660 -0.00570 -0.05334 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.96680 10.97170 -0.00490 -0.04466 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.55890 10.56400 -0.00510 -0.04828 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.74690 10.75260 -0.00570 -0.05301 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.69340 10.69830 -0.00490 -0.04580 合庫台灣基金 12.96000 12.98000 -0.02000 -0.15408 合庫全球高收益債券基金A類型 11.70440 11.71930 -0.01490 -0.12714 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.87250 12.87310 -0.00060 -0.00466 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.44490 11.44470 0.00020 0.00175 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.21210 12.21230 -0.00020 -0.00164 合庫全球高收益債券基金B類型 8.02700 8.03720 -0.01020 -0.12691 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.39580 9.39570 0.00010 0.00106 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.12210 9.12190 0.00020 0.00219 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.75720 8.75740 -0.00020 -0.00228 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.24380 9.24360 0.00020 0.00216 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.62000 10.66000 -0.04000 -0.37523 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.48000 11.49000 -0.01000 -0.08703 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.38000 9.41000 -0.03000 -0.31881 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 合庫全球新興市場基金 9.16000 9.21000 -0.05000 -0.54289 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.03000 10.06000 -0.03000 -0.29821 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.89000 8.91000 -0.02000 -0.22447 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684 合庫貨幣市場基金 10.18830 10.18780 0.00050 0.00491 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.94940 9.94510 0.00430 0.04324 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.35590 10.35120 0.00470 0.04541 合庫新興多重收益基金A類型 10.46560 10.47530 -0.00970 -0.09260 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.14590 12.14110 0.00480 0.03954 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.53460 15.52810 0.00650 0.04186 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.62190 8.61810 0.00380 0.04409 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.46920 9.46490 0.00430 0.04543 合庫新興多重收益基金B類型 7.76230 7.76950 -0.00720 -0.09267 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.59590 8.59220 0.00370 0.04306 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.53460 10.52950 0.00510 0.04844 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.76000 10.79000 -0.03000 -0.27804 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.63000 10.67000 -0.04000 -0.37488 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.59000 10.61000 -0.02000 -0.18850 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.70000 9.72000 -0.02000 -0.20576 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.81000 9.85000 -0.04000 -0.40609 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.30000 10.32000 -0.02000 -0.19380 安本標準360動態入息組合基金 A月配息 人民幣避險 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 安本標準360動態入息組合基金 A月配息 美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 安本標準360動態入息組合基金 A月配息 新臺幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 安本標準360動態入息組合基金 A累積 人民幣避險 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 安本標準360動態入息組合基金 A累積 美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 安本標準360動態入息組合基金 A累積 新臺幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 安本標準兩岸價值基金 人民幣 12.25000 12.32000 -0.07000 -0.56818 安本標準兩岸價值基金 美元 11.70000 11.76000 -0.06000 -0.51020 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.72000 11.81000 -0.09000 -0.76207 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.19130 10.19550 -0.00420 -0.04119 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.16690 10.17100 -0.00410 -0.04031 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 9.73090 9.72510 0.00580 0.05964 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.13620 10.14260 -0.00640 -0.06310 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.28310 10.28740 -0.00430 -0.04180 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.25240 10.25650 -0.00410 -0.03997 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 9.79720 9.79130 0.00590 0.06026 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.20450 10.21090 -0.00640 -0.06268 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.47000 10.49000 -0.02000 -0.19066 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.27660 11.27580 0.00080 0.00709 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.85010 9.83870 0.01140 0.11587 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.66210 9.67300 -0.01090 -0.11268 安聯中國東協基金 14.79000 14.88000 -0.09000 -0.60484 安聯中國策略基金-美元 12.87000 13.00000 -0.13000 -1.00000 安聯中國策略基金-新臺幣 16.60000 16.80000 -0.20000 -1.19048 安聯中華新思路基金-人民幣 16.72000 16.84000 -0.12000 -0.71259 安聯中華新思路基金-美元 15.12000 15.21000 -0.09000 -0.59172 安聯中華新思路基金-新臺幣 14.09000 14.20000 -0.11000 -0.77465 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 36.20000 36.21000 -0.01000 -0.02762 安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣 10.67000 10.68000 -0.01000 -0.09363 安聯台灣科技基金 58.80000 58.57000 0.23000 0.39269 安聯台灣貨幣市場基金 12.56700 12.56650 0.00050 0.00398 安聯台灣智慧基金 41.61000 41.58000 0.03000 0.07215 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.87090 10.86450 0.00640 0.05891 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.87700 15.88150 -0.00450 -0.02833 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.81710 9.81990 -0.00280 -0.02851 安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣 9.93130 9.93390 -0.00260 -0.02617 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 11.94000 12.00000 -0.06000 -0.50000 安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣 9.97000 10.02000 -0.05000 -0.49900 安聯四季成長組合基金-美元 11.74000 11.76000 -0.02000 -0.17007 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.30540 13.30520 0.00020 0.00150 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.87100 10.86870 0.00230 0.02116 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.88630 12.88770 -0.00140 -0.01086 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.51860 9.51870 -0.00010 -0.00105 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.46010 9.45810 0.00200 0.02115 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.95370 8.95460 -0.00090 -0.01005 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.16920 10.16970 -0.00050 -0.00492 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元 9.89850 9.89650 0.00200 0.02021 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.14070 10.14180 -0.00110 -0.01085 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.64000 11.65000 -0.01000 -0.08584 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.47000 11.51000 -0.04000 -0.34752 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.29000 11.31000 -0.02000 -0.17683 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.48000 9.51000 -0.03000 -0.31546 安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.48000 11.49000 -0.01000 -0.08703 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.88000 10.91000 -0.03000 -0.27498 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.22000 9.25000 -0.03000 -0.32432 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.56230 12.56310 -0.00080 -0.00637 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.36780 11.36700 0.00080 0.00704 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.94990 10.95180 -0.00190 -0.01735 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.51410 8.51500 -0.00090 -0.01057 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.38760 8.38690 0.00070 0.00835 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.05280 8.05420 -0.00140 -0.01738 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.14100 10.14000 0.00100 0.00986 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.00760 10.00930 -0.00170 -0.01698 安聯全球人口趨勢基金 12.04000 12.08000 -0.04000 -0.33113 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.47000 8.50000 -0.03000 -0.35294 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 31.65000 31.83000 -0.18000 -0.56550 安聯全球油礦金趨勢基金 7.47000 7.49000 -0.02000 -0.26702 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.54140 12.54360 -0.00220 -0.01754 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.54270 10.54460 -0.00190 -0.01802 安聯全球新興市場基金 16.74000 16.78000 -0.04000 -0.23838 安聯全球農金趨勢基金 8.84000 8.88000 -0.04000 -0.45045 安聯全球綠能趨勢基金 8.98000 9.01000 -0.03000 -0.33296 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.57000 10.62000 -0.05000 -0.47081 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.79000 10.84000 -0.05000 -0.46125 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.88000 10.93000 -0.05000 -0.45746 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.37000 10.42000 -0.05000 -0.47985 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.46000 9.51000 -0.05000 -0.52576 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.43000 9.47000 -0.04000 -0.42239 安聯亞洲動態策略基金 22.21000 22.35000 -0.14000 -0.62640 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣 10.19390 10.19650 -0.00260 -0.02550 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.21800 10.22120 -0.00320 -0.03131 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.10740 10.11090 -0.00350 -0.03462 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.07380 10.07630 -0.00250 -0.02481 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.12360 10.12650 -0.00290 -0.02864 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.07540 10.07810 -0.00270 -0.02679 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.03310 10.03750 -0.00440 -0.04384 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.12950 10.13390 -0.00440 -0.04342 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.03310 10.03750 -0.00440 -0.04384 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.67110 10.66910 0.00200 0.01875 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.15120 10.14930 0.00190 0.01872 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 92.69670 92.59080 0.10590 0.11437 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.56670 13.55580 0.01090 0.08041 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 69.34920 69.27270 0.07650 0.11043 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.01790 10.00990 0.00800 0.07992 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.79590 2.79440 0.00150 0.05368 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.89720 10.90540 -0.00820 -0.07519 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.34080 2.33840 0.00240 0.10263 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.71980 8.72880 -0.00900 -0.10311 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.25660 10.27430 -0.01770 -0.17227 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.37140 10.36670 0.00470 0.04534 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.90490 10.90030 0.00460 0.04220 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.31530 10.31030 0.00500 0.04850 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.32810 10.32380 0.00430 0.04165 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.05790 10.07530 -0.01740 -0.17270 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.11180 10.10730 0.00450 0.04452 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.47600 10.47080 0.00520 0.04966 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.11250 10.10760 0.00490 0.04848 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.14380 10.13950 0.00430 0.04241 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.15460 10.15370 0.00090 0.00886 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.37720 10.37730 -0.00010 -0.00096 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.12870 10.12760 0.00110 0.01086 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 10.01540 10.01650 -0.00110 -0.01098 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.04530 10.04450 0.00080 0.00796 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.10660 10.10560 0.00100 0.00990 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.02760 10.02650 0.00110 0.01097 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 9.96560 9.96670 -0.00110 -0.01104 宏利台灣動力基金A類型 33.38000 33.40000 -0.02000 -0.05988 宏利台灣動力基金I類型 33.38000 33.40000 -0.02000 -0.05988 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險) 9.98900 9.98130 0.00770 0.07714 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣) 9.97470 9.96740 0.00730 0.07324 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險) 10.07010 10.06120 0.00890 0.08846 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元) 9.98600 9.97780 0.00820 0.08218 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.05760 10.07690 -0.01930 -0.19153 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.80030 9.84100 -0.04070 -0.41358 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.52210 7.53660 -0.01450 -0.19239 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.41080 7.43610 -0.02530 -0.34023 宏利全球動力股票基金(人民幣) 9.99000 10.03000 -0.04000 -0.39880 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.54000 11.62000 -0.08000 -0.68847 宏利全球債券組合基金 13.75170 13.75550 -0.00380 -0.02763 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 3.02320 3.02270 0.00050 0.01654 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.42280 12.42850 -0.00570 -0.04586 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.87710 8.88240 -0.00530 -0.05967 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.62330 2.62020 0.00310 0.11831 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.33200 11.35510 -0.02310 -0.20343 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.31670 3.33260 -0.01590 -0.47710 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54160 0.54420 -0.00260 -0.47777 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.12000 15.21000 -0.09000 -0.59172 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.49410 12.48980 0.00430 0.03443 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 11.05160 11.04840 0.00320 0.02896 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.49780 10.50280 -0.00500 -0.04761 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.73240 8.73030 0.00210 0.02405 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.35750 8.35500 0.00250 0.02992 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.15990 8.16350 -0.00360 -0.04410 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.35470 8.35270 0.00200 0.02394 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.49000 10.43000 0.06000 0.57526 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.41000 10.37000 0.04000 0.38573 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.47000 10.41000 0.06000 0.57637 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 11.20000 11.20000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.81000 10.83000 -0.02000 -0.18467 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 3.02170 3.01870 0.00300 0.09938 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.43360 0.43310 0.00050 0.11545 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.94200 12.93800 0.00400 0.03092 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.98510 0.98410 0.00100 0.10162 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.32780 7.32540 0.00240 0.03276 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.05650 2.05430 0.00220 0.10709 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29610 0.29570 0.00040 0.13527 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.90310 8.90020 0.00290 0.03258 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32470 0.32440 0.00030 0.09248 宏利萬利貨幣市場基金 13.70290 13.70250 0.00040 0.00292 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.49000 2.50000 -0.01000 -0.40000 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.17000 11.27000 -0.10000 -0.88731 宏利臺灣股息收益基金A類型 27.66000 27.60000 0.06000 0.21739 宏利臺灣股息收益基金I類型 27.66000 27.60000 0.06000 0.21739 宏利澳幣保本基金 12.73110 12.73440 -0.00330 -0.02591 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.79000 10.80000 -0.01000 -0.09259 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.87000 9.90000 -0.03000 -0.30303 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.80000 10.84000 -0.04000 -0.36900 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.85000 11.88000 -0.03000 -0.25253 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.60000 11.61000 -0.01000 -0.08613 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.16000 11.19000 -0.03000 -0.26810 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.92000 10.95000 -0.03000 -0.27397 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.17000 10.21000 -0.04000 -0.39177 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.17000 9.23000 -0.06000 -0.65005 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.61000 11.69000 -0.08000 -0.68435 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.46390 10.47580 -0.01190 -0.11360 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.41390 9.41160 0.00230 0.02444 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.79190 8.80990 -0.01800 -0.20432 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.25870 11.28170 -0.02300 -0.20387 貝萊德亞美利加收益基金 9.30000 9.32000 -0.02000 -0.21459 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.24000 10.28000 -0.04000 -0.38911 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.05000 10.09000 -0.04000 -0.39643 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.80000 9.84000 -0.04000 -0.40650 貝萊德新台幣基金 12.98450 12.98410 0.00040 0.00308 貝萊德寶利基金 28.87000 28.99000 -0.12000 -0.41394 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.46060 11.46410 -0.00350 -0.03053 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.83460 9.84900 -0.01440 -0.14621 保德信大中華基金-人民幣 10.79000 10.94000 -0.15000 -1.37112 保德信大中華基金-美元 10.36000 10.49000 -0.13000 -1.23928 保德信大中華基金-新台幣 30.58000 31.04000 -0.46000 -1.48196 保德信中小型股基金 57.05000 57.16000 -0.11000 -0.19244 保德信中國中小基金-人民幣 9.56000 9.74000 -0.18000 -1.84805 保德信中國中小基金-美元 8.95000 9.11000 -0.16000 -1.75631 保德信中國中小基金-新臺幣 8.58000 8.75000 -0.17000 -1.94286 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.92830 10.04110 -0.11280 -1.12338 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.96370 10.08380 -0.12010 -1.19102 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.04940 10.16340 -0.11400 -1.12167 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.22490 11.32590 -0.10100 -0.89176 保德信中國品牌基金-人民幣 10.66000 10.85000 -0.19000 -1.75115 保德信中國品牌基金-美元 10.63000 10.83000 -0.20000 -1.84672 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.48000 11.68000 -0.20000 -1.71233 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.14000 28.24000 -0.10000 -0.35411 保德信全球消費商機基金 19.31000 19.42000 -0.11000 -0.56643 保德信全球基礎建設基金 14.02000 14.01000 0.01000 0.07138 保德信全球資源基金 6.89000 6.91000 -0.02000 -0.28944 保德信全球醫療生化基金-美元 9.56000 9.61000 -0.05000 -0.52029 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.46000 31.68000 -0.22000 -0.69444 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.22930 10.27980 -0.05050 -0.49125 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.83110 10.82240 0.00870 0.08039 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.12910 10.20290 -0.07380 -0.72332 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.72240 10.73830 -0.01590 -0.14807 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.71320 9.72830 -0.01510 -0.15522 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.97570 10.96170 0.01400 0.12772 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.15030 9.18640 -0.03610 -0.39297 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.32690 10.33730 -0.01040 -0.10061 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.09460 8.12250 -0.02790 -0.34349 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.27250 11.27510 -0.00260 -0.02306 保德信亞太基金 19.98000 20.12000 -0.14000 -0.69583 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.59360 8.65030 -0.05670 -0.65547 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.05690 12.08730 -0.03040 -0.25150 保德信店頭市場基金 40.93000 40.88000 0.05000 0.12231 保德信拉丁美洲基金 6.93000 6.93000 0.00000 0.00000 保德信金平衡基金 32.28000 32.32000 -0.04000 -0.12376 保德信金滿意基金 45.68000 45.96000 -0.28000 -0.60923 保德信科技島基金 30.57000 30.76000 -0.19000 -0.61769 保德信美國投資級企業債券基金－人民幣累積(E) 10.02160 10.02160 0.00000 0.00000 保德信美國投資級企業債券基金－美元月配息(D) 9.96430 9.97100 -0.00670 -0.06719 保德信美國投資級企業債券基金－美元累積(C) 9.96430 9.97100 -0.00670 -0.06719 保德信美國投資級企業債券基金－新臺幣月配息型(B) 9.96140 9.99080 -0.02940 -0.29427 保德信美國投資級企業債券基金－新臺幣累積型(A) 9.96140 9.99080 -0.02940 -0.29427 保德信高成長基金 108.19000 108.41000 -0.22000 -0.20293 保德信貨幣市場基金 15.86450 15.86380 0.00070 0.00441 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.73460 10.74870 -0.01410 -0.13118 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.83240 10.87140 -0.03900 -0.35874 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.11010 11.11120 -0.00110 -0.00990 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.49750 10.52250 -0.02500 -0.23759 保德信新世紀基金 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.08380 8.12650 -0.04270 -0.52544 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.37460 10.38190 -0.00730 -0.07031 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.66080 11.67270 -0.01190 -0.10195 保德信新興趨勢組合基金 10.66000 10.74000 -0.08000 -0.74488 保德信瑞騰基金 15.66510 15.66480 0.00030 0.00192 保德信歐洲組合基金 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.55560 9.55220 0.00340 0.03559 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.19060 10.18700 0.00360 0.03534 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.42380 9.43190 -0.00810 -0.08588 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.77200 9.78200 -0.01000 -0.10223 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.67730 9.67060 0.00670 0.06928 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.23320 10.22580 0.00740 0.07237 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.55310 9.54870 0.00440 0.04608 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.00240 9.99780 0.00460 0.04601 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.18140 10.19050 -0.00910 -0.08930 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 9.87460 9.87970 -0.00510 -0.05162 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.39570 10.40100 -0.00530 -0.05096 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.83590 9.84200 -0.00610 -0.06198 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.25810 10.26610 -0.00800 -0.07793 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.84940 9.84910 0.00030 0.00305 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.51800 10.51660 0.00140 0.01331 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.74050 9.74160 -0.00110 -0.01129 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.22890 10.23000 -0.00110 -0.01075 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 10.03040 10.02170 0.00870 0.08681 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 10.03410 10.02520 0.00890 0.08878 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.33900 10.33610 0.00290 0.02806 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 9.99530 9.98890 0.00640 0.06407 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 9.99610 9.98960 0.00650 0.06507 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 10.23260 10.23450 -0.00190 -0.01856 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.32010 10.32260 -0.00250 -0.02422 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.01640 10.02120 -0.00480 -0.04790 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.98150 9.98700 -0.00550 -0.05507 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.48390 10.48940 -0.00550 -0.05243 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.08970 10.10480 -0.01510 -0.14943 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.92630 10.94400 -0.01770 -0.16173 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.00340 10.01130 -0.00790 -0.07891 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.40650 10.41480 -0.00830 -0.07969 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.53960 10.53170 0.00790 0.07501 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.55550 10.55160 0.00390 0.03696 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.43530 10.45520 -0.01990 -0.19034 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型 10.09430 10.07690 0.01740 0.17267 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型 10.09750 10.08010 0.01740 0.17262 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型 10.05440 10.05630 -0.00190 -0.01889 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型 10.05840 10.05940 -0.00100 -0.00994 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型 10.09350 10.08000 0.01350 0.13393 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型 10.09480 10.08130 0.01350 0.13391 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型 9.97230 9.97360 -0.00130 -0.01303 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型 9.97280 9.97410 -0.00130 -0.01303 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.10010 10.11210 -0.01200 -0.11867 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.22150 10.23360 -0.01210 -0.11824 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.16040 10.18110 -0.02070 -0.20332 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.52380 10.54650 -0.02270 -0.21524 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 9.91300 9.92680 -0.01380 -0.13902 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.10880 10.12280 -0.01400 -0.13830 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97020 1.96910 0.00110 0.05586 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.85710 2.85560 0.00150 0.05253 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28930 0.28930 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45840 0.45840 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.13830 8.14860 -0.01030 -0.12640 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.02190 12.03830 -0.01640 -0.13623 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.74870 9.74260 0.00610 0.06261 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.54530 12.53720 0.00810 0.06461 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.64560 8.64440 0.00120 0.01388 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.16730 11.16570 0.00160 0.01433 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.64540 10.63490 0.01050 0.09873 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.35080 10.35310 -0.00230 -0.02222 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 20.39000 20.48000 -0.09000 -0.43945 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4736.96000 4757.20000 -20.24000 -0.42546 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.13620 10.13480 0.00140 0.01381 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.11470 11.11330 0.00140 0.01260 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.96230 9.97300 -0.01070 -0.10729 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.44740 9.45110 -0.00370 -0.03915 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.12640 10.13000 -0.00360 -0.03554 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.38500 9.40070 -0.01570 -0.16701 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.81330 9.82670 -0.01340 -0.13636 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.44030 10.40510 0.03520 0.33830 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.85270 5.85210 0.00060 0.01025 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.91430 10.91320 0.00110 0.01008 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(人民幣) 10.02800 10.02330 0.00470 0.04689 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣) 9.98260 9.97720 0.00540 0.05412 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.02070 10.01470 0.00600 0.05991 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(人民幣) 10.02800 10.02330 0.00470 0.04689 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣) 9.98260 9.97720 0.00540 0.05412 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.02070 10.01470 0.00600 0.05991 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 9.88000 10.03000 -0.15000 -1.49551 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.50000 10.64000 -0.14000 -1.31579 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 9.96000 10.09000 -0.13000 -1.28840 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 9.88000 10.03000 -0.15000 -1.49551 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.50000 10.64000 -0.14000 -1.31579 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 9.96000 10.09000 -0.13000 -1.28840 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.39690 10.43950 -0.04260 -0.40807 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.52670 11.55480 -0.02810 -0.24319 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.74570 10.77180 -0.02610 -0.24230 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.88370 8.92010 -0.03640 -0.40807 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.30760 9.33020 -0.02260 -0.24222 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.19380 9.21610 -0.02230 -0.24197 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.20570 10.24750 -0.04180 -0.40790 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.79920 10.82550 -0.02630 -0.24294 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.78230 10.80850 -0.02620 -0.24240 柏瑞巨人基金-A類型 13.53000 13.56000 -0.03000 -0.22124 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.71440 13.71400 0.00040 0.00292 柏瑞全球金牌組合基金 16.27000 16.30000 -0.03000 -0.18405 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.25790 14.27010 -0.01220 -0.08549 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.80700 12.80060 0.00640 0.05000 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.35850 13.35050 0.00800 0.05992 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.37210 8.37930 -0.00720 -0.08593 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.67340 6.67910 -0.00570 -0.08534 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.64610 8.64170 0.00440 0.05092 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.49000 8.48860 0.00140 0.01649 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.71170 10.70530 0.00640 0.05978 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.38590 8.38570 0.00020 0.00239 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.99720 12.99070 0.00650 0.05004 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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.81510 10.81190 0.00320 0.02960 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.57720 10.57180 0.00540 0.05108 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.69250 10.69520 -0.00270 -0.02524 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.72180 9.72950 -0.00770 -0.07914 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.55720 9.55430 0.00290 0.03035 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.89110 10.89370 -0.00260 -0.02387 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.58940 9.58450 0.00490 0.05112 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.70290 9.70540 -0.00250 -0.02576 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.33280 11.34070 -0.00790 -0.06966 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.93890 12.93490 0.00400 0.03092 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 12.17090 12.16490 0.00600 0.04932 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.87150 8.87760 -0.00610 -0.06871 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.67640 9.67340 0.00300 0.03101 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.58930 9.58460 0.00470 0.04904 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.02800 11.03560 -0.00760 -0.06887 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.04840 12.04470 0.00370 0.03072 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.75800 11.75220 0.00580 0.04935 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.87180 8.87790 -0.00610 -0.06871 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.67700 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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.76850 10.77470 -0.00620 -0.05754 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 11.09160 11.08190 0.00970 0.08753 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.97230 9.96450 0.00780 0.07828 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.12750 9.13280 -0.00530 -0.05803 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.18440 9.17500 0.00940 0.10245 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.68530 9.67680 0.00850 0.08784 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.59700 12.59740 -0.00040 -0.00318 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.28220 12.26610 0.01610 0.13126 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.56300 11.54630 0.01670 0.14464 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.95950 6.95970 -0.00020 -0.00287 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.77300 8.76160 0.01140 0.13011 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.43020 9.41670 0.01350 0.14336 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.82890 10.82930 -0.00040 -0.00369 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.58110 11.56440 0.01670 0.14441 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.50370 9.49130 0.01240 0.13065 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.88180 8.88200 -0.00020 -0.00225 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.63200 9.61810 0.01390 0.14452 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 12.12210 12.13400 -0.01190 -0.09807 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 13.07950 13.07890 0.00060 0.00459 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.88280 11.88080 0.00200 0.01683 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.32660 9.33570 -0.00910 -0.09748 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.08840 10.08790 0.00050 0.00496 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.06170 10.06000 0.00170 0.01690 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 12.32840 12.32790 0.00050 0.00406 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.81520 10.82580 -0.01060 -0.09791 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 11.32200 11.32010 0.00190 0.01678 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.95370 9.96340 -0.00970 -0.09736 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.49310 9.50240 -0.00930 -0.09787 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.33330 10.33280 0.00050 0.00484 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.79890 9.79720 0.00170 0.01735 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.81000 18.87000 -0.06000 -0.31797 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.52000 17.59000 -0.07000 -0.39795 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.34270 13.35340 -0.01070 -0.08013 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.24840 10.28050 -0.03210 -0.31224 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.39210 11.42180 -0.02970 -0.26003 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.38690 12.43970 -0.05280 -0.42445 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.86690 10.89190 -0.02500 -0.22953 柏瑞環球多元資產基金-B類型 8.79450 8.82200 -0.02750 -0.31172 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.43380 9.45830 -0.02450 -0.25903 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.27030 9.30980 -0.03950 -0.42428 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.37500 9.39660 -0.02160 -0.22987 柏瑞環球多元資產基金-N類型 8.92710 8.95500 -0.02790 -0.31156 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.23510 9.25920 -0.02410 -0.26028 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.13700 11.18450 -0.04750 -0.42469 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.31770 9.33920 -0.02150 -0.23021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 44.71010 44.77900 -0.06890 -0.15387 國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣 9.97600 9.96510 0.01090 0.10938 國泰2025到期新興市場債券基金-美元 9.87830 9.86990 0.00840 0.08511 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 10.76000 10.87000 -0.11000 -1.01196 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 35.14000 34.51000 0.63000 1.82556 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.87080 11.87000 0.00080 0.00674 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.67400 1.67170 0.00230 0.13758 國泰大中華基金 22.44000 22.54000 -0.10000 -0.44366 國泰小龍基金-新台幣 16.66000 16.73000 -0.07000 -0.41841 國泰中小成長基金-新台幣 48.94000 49.05000 -0.11000 -0.22426 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.67240 4.71810 -0.04570 -0.96861 國泰中國內需增長基金-美元A 0.72180 0.72790 -0.00610 -0.83803 國泰中國內需增長基金-美元I 0.77370 0.78030 -0.00660 -0.84583 國泰中國內需增長基金-新台幣 20.23000 20.45000 -0.22000 -1.07579 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 43.11600 43.16120 -0.04520 -0.10472 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.44320 2.46820 -0.02500 -1.01288 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.34310 0.34620 -0.00310 -0.89544 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.53430 10.65340 -0.11910 -1.11795 國泰中國新興債券基金-美元 0.33840 0.33840 0.00000 0.00000 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.18810 10.21020 -0.02210 -0.21645 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.48180 4.52710 -0.04530 -1.00064 國泰中國新興戰略基金-美元 0.62830 0.63380 -0.00550 -0.86778 國泰中國新興戰略基金-新台幣 19.39000 19.61000 -0.22000 -1.12188 國泰中港台基金-人民幣 3.49040 3.53380 -0.04340 -1.22814 國泰中港台基金-美元 0.49540 0.50090 -0.00550 -1.09802 國泰中港台基金-新台幣 15.11000 15.31000 -0.20000 -1.30634 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 10.15260 10.13500 0.01760 0.17366 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.24230 10.22530 0.01700 0.16625 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.14370 10.15000 -0.00630 -0.06207 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 28.07000 28.00000 0.07000 0.25000 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 11.59000 11.64000 -0.05000 -0.42955 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 35.96000 35.68000 0.28000 0.78475 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35840 0.35840 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33390 0.33390 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33480 0.33480 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.98130 11.00610 -0.02480 -0.22533 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.24170 10.26480 -0.02310 -0.22504 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.27460 10.29790 -0.02330 -0.22626 國泰台灣貨幣市場基金 12.47540 12.47490 0.00050 0.00401 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.42670 0.42710 -0.00040 -0.09365 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37490 0.37530 -0.00040 -0.10658 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.45620 0.45660 -0.00040 -0.08760 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.10000 11.13000 -0.03000 -0.26954 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.61000 9.63000 -0.02000 -0.20768 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.56280 0.56580 -0.00300 -0.53022 國泰全球高股息基金-人民幣 2.61980 2.62230 -0.00250 -0.09534 國泰全球高股息基金-美元 0.37080 0.37070 0.00010 0.02698 國泰全球高股息基金-新台幣 11.36000 11.38000 -0.02000 -0.17575 國泰全球高股息基金-澳幣 0.54360 0.54590 -0.00230 -0.42132 國泰全球基礎建設基金-美元 0.50680 0.50500 0.00180 0.35644 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.59000 14.58000 0.01000 0.06859 國泰全球資源基金-美元 0.16290 0.16320 -0.00030 -0.18382 國泰全球資源基金-新台幣 5.06000 5.08000 -0.02000 -0.39370 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.61440 0.61620 -0.00180 -0.29211 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 18.81000 18.91000 -0.10000 -0.52882 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.16000 18.26000 -0.10000 -0.54765 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.89630 0.90300 -0.00670 -0.74197 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.84000 20.81000 0.03000 0.14416 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 22.97000 22.89000 0.08000 0.34950 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.60130 2.60790 -0.00660 -0.25308 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.36910 0.36960 -0.00050 -0.13528 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.31310 0.31350 -0.00040 -0.12759 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.27580 11.31190 -0.03610 -0.31913 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.56550 9.59610 -0.03060 -0.31888 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.53760 0.54070 -0.00310 -0.57333 國泰亞洲成長基金-美元 0.39680 0.39680 0.00000 0.00000 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.76000 11.78000 -0.02000 -0.16978 國泰科技生化基金 40.09000 40.05000 0.04000 0.09988 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 29.40000 29.75000 -0.35000 -1.17647 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.22000 12.12000 0.10000 0.82508 國泰美國費城半導體基金 15.37000 15.58000 -0.21000 -1.34788 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 45.55270 45.96430 -0.41160 -0.89548 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 16.17020 16.17290 -0.00270 -0.01669 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 25.17240 25.21870 -0.04630 -0.18359 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 45.03160 45.61430 -0.58270 -1.27745 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 45.66520 46.23420 -0.56900 -1.23069 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.20610 42.89810 -0.69200 -1.61313 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A 0.32230 0.32270 -0.00040 -0.12395 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A 9.95790 9.97890 -0.02100 -0.21044 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P 10.02300 10.04410 -0.02110 -0.21007 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A 0.32370 0.32410 -0.00040 -0.12342 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A 9.99160 10.01560 -0.02400 -0.23963 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P 10.07400 10.09810 -0.02410 -0.23866 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A 0.32410 0.32470 -0.00060 -0.18479 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A 10.00380 10.03140 -0.02760 -0.27514 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P 10.09640 10.12420 -0.02780 -0.27459 國泰紐幣2021保本基金 12.96270 12.97030 -0.00760 -0.05860 國泰紐幣八年期保本基金 13.33480 13.34440 -0.00960 -0.07194 國泰紐幣保本基金 12.90190 12.88020 0.02170 0.16848 國泰國泰基金-新台幣A 26.20000 26.23000 -0.03000 -0.11437 國泰富時中國A50基金 21.81000 21.67000 0.14000 0.64605 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 47.75550 48.21700 -0.46150 -0.95713 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.35070 0.35060 0.00010 0.02852 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.78000 10.79000 -0.01000 -0.09268 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.52180 0.52400 -0.00220 -0.41985 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 40.74050 40.80750 -0.06700 -0.16419 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 20.43000 20.41000 0.02000 0.09799 國泰新興市場基金-美元 0.38550 0.38740 -0.00190 -0.49045 國泰新興市場基金-新台幣 11.80000 11.88000 -0.08000 -0.67340 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.47460 2.47340 0.00120 0.04852 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.50140 1.50070 0.00070 0.04664 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.36090 0.36030 0.00060 0.16653 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22120 0.22080 0.00040 0.18116 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.80680 10.80210 0.00470 0.04351 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.43280 6.43000 0.00280 0.04355 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 15.62000 15.91000 -0.29000 -1.82275 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 45.22090 45.69190 -0.47100 -1.03082 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 45.48740 45.58520 -0.09780 -0.21454 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 42.71400 42.78850 -0.07450 -0.17411 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 12.31000 12.32000 -0.01000 -0.08117 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 41.33000 41.28000 0.05000 0.12112 國泰標普北美科技ETF基金 23.30000 23.62000 -0.32000 -1.35478 國泰歐洲精選基金-美元 0.34720 0.34610 0.00110 0.31783 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.38070 38.41700 -0.03630 -0.09449 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.26000 21.45000 -0.19000 -0.88578 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.67000 19.77000 -0.10000 -0.50582 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.29000 19.20000 0.09000 0.46875 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41830 0.41820 0.00010 0.02391 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.49560 12.50350 -0.00790 -0.06318 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.66680 10.66390 0.00290 0.02719 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.56420 10.55700 0.00720 0.06820 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.52670 10.54730 -0.02060 -0.19531 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.23720 10.23430 0.00290 0.02834 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.15910 10.15570 0.00340 0.03348 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.08000 10.09960 -0.01960 -0.19407 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.04300 10.03600 0.00700 0.06975 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.95310 9.94730 0.00580 0.05831 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.00630 9.99700 0.00930 0.09303 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.69000 9.70320 -0.01320 -0.13604 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.90660 9.89970 0.00690 0.06970 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.82290 9.81720 0.00570 0.05806 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.86610 9.85700 0.00910 0.09232 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.55190 9.56490 -0.01300 -0.13591 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.49470 11.49430 0.00040 0.00348 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.72880 9.73980 -0.01100 -0.11294 第一金大中華基金 27.67000 27.67000 0.00000 0.00000 第一金小型精選基金 34.53000 34.62000 -0.09000 -0.25997 第一金中國世紀基金-人民幣 14.58000 14.79000 -0.21000 -1.41988 第一金中國世紀基金-美元 8.85070 8.96960 -0.11890 -1.32559 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.33000 10.49000 -0.16000 -1.52526 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.33000 10.49000 -0.16000 -1.52526 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.84910 9.85590 -0.00680 -0.06899 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.11690 8.13230 -0.01540 -0.18937 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.52090 11.52880 -0.00790 -0.06852 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.68130 9.69970 -0.01840 -0.18970 第一金中概平衡基金 29.25000 29.24000 0.01000 0.03420 第一金台灣貨幣市場基金 15.34670 15.34600 0.00070 0.00456 第一金全家福貨幣市場基金 178.92100 178.91300 0.00800 0.00447 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.17760 15.38440 -0.20680 -1.34422 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.17640 15.38310 -0.20670 -1.34368 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 14.47000 14.70000 -0.23000 -1.56463 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.47000 14.70000 -0.23000 -1.56463 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.14210 10.31390 -0.17180 -1.66571 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.14050 10.31220 -0.17170 -1.66502 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.05000 10.24000 -0.19000 -1.85547 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.05000 10.24000 -0.19000 -1.85547 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.16070 10.13500 0.02570 0.25358 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.16070 10.13500 0.02570 0.25358 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.70800 13.69090 0.01710 0.12490 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.72610 13.70910 0.01700 0.12401 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.84000 12.85000 -0.01000 -0.07782 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.86000 12.88000 -0.02000 -0.15528 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.89270 9.88820 0.00450 0.04551 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.88520 9.88060 0.00460 0.04656 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.42040 9.42660 -0.00620 -0.06577 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.44490 9.45110 -0.00620 -0.06560 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.88150 10.87650 0.00500 0.04597 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.40450 10.41140 -0.00690 -0.06627 第一金全球大趨勢基金 24.82000 24.94000 -0.12000 -0.48115 第一金全球不動產證券化基金A 9.46160 9.46150 0.00010 0.00106 第一金全球不動產證券化基金B 6.48110 6.48100 0.00010 0.00154 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.34810 10.32040 0.02770 0.26840 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.34840 10.32060 0.02780 0.26936 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 11.38950 11.35890 0.03060 0.26939 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 11.39120 11.36080 0.03040 0.26759 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.75000 10.73000 0.02000 0.18639 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.75000 10.73000 0.02000 0.18639 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.61280 8.62330 -0.01050 -0.12176 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.66700 10.68010 -0.01310 -0.12266 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.21550 9.21920 -0.00370 -0.04013 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.21390 9.21770 -0.00380 -0.04123 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.65190 7.65200 -0.00010 -0.00131 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.64710 7.64710 0.00000 0.00000 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.33800 8.34670 -0.00870 -0.10423 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.33850 8.34730 -0.00880 -0.10542 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.75110 11.75590 -0.00480 -0.04083 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.75170 11.75650 -0.00480 -0.04083 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.29940 10.29950 -0.00010 -0.00097 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.30020 10.30030 -0.00010 -0.00097 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.96330 14.97890 -0.01560 -0.10415 第一金亞洲科技基金 19.16000 19.26000 -0.10000 -0.51921 第一金亞洲新興市場基金 12.89000 12.90000 -0.01000 -0.07752 第一金店頭市場基金 8.51000 8.49000 0.02000 0.23557 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 10.17510 10.16280 0.01230 0.12103 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 10.17500 10.16270 0.01230 0.12103 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 10.01500 10.02580 -0.01080 -0.10772 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 10.01490 10.02570 -0.01080 -0.10772 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 10.23850 10.22610 0.01240 0.12126 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 10.25650 10.24390 0.01260 0.12300 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 10.23830 10.22590 0.01240 0.12126 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 10.07710 10.08790 -0.01080 -0.10706 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 10.09490 10.10560 -0.01070 -0.10588 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 10.07700 10.08780 -0.01080 -0.10706 第一金創新趨勢基金 23.18000 23.17000 0.01000 0.04316 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 43.95650 44.02860 -0.07210 -0.16376 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 44.05990 44.14170 -0.08180 -0.18531 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 44.13330 44.26500 -0.13170 -0.29753 第一金電子基金 36.60000 36.61000 -0.01000 -0.02731 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.93000 19.97000 -0.04000 -0.20030 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.01000 20.54000 -0.53000 -2.58033 統一大中華中小基金(人民幣) 8.94000 9.05000 -0.11000 -1.21547 統一大中華中小基金(美元) 7.93000 8.02000 -0.09000 -1.12219 統一大中華中小基金(新台幣) 11.64000 11.80000 -0.16000 -1.35593 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.78000 9.84000 -0.06000 -0.60976 統一大東協高股息基金(美元) 8.82000 8.87000 -0.05000 -0.56370 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.02000 9.09000 -0.07000 -0.77008 統一大滿貫基金-A類型 38.25000 38.35000 -0.10000 -0.26076 統一大滿貫基金-I類型 38.25000 38.35000 -0.10000 -0.26076 統一大龍印基金 15.15000 15.24000 -0.09000 -0.59055 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.65000 10.71000 -0.06000 -0.56022 統一大龍騰中國基金(美元) 9.47000 9.52000 -0.05000 -0.52521 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.67000 10.75000 -0.08000 -0.74419 統一中小基金 27.10000 27.13000 -0.03000 -0.11058 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.01000 10.00850 0.00150 0.01499 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.03970 9.03420 0.00550 0.06088 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.67390 8.68470 -0.01080 -0.12436 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.72620 12.72440 0.00180 0.01415 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.45030 11.44340 0.00690 0.06030 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.94330 10.95690 -0.01360 -0.12412 統一台灣動力基金 21.37000 21.33000 0.04000 0.18753 統一全天候基金-A類型 124.38000 124.80000 -0.42000 -0.33654 統一全天候基金-I類型 125.26000 125.68000 -0.42000 -0.33418 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.45100 8.48220 -0.03120 -0.36783 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.92340 7.94890 -0.02550 -0.32080 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.84300 7.88620 -0.04320 -0.54779 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.21440 9.24830 -0.03390 -0.36655 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.64690 8.67470 -0.02780 -0.32047 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.55180 8.59890 -0.04710 -0.54774 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 統一全球智聯網AIoT基金(新台幣) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 統一全球債券組合基金 12.36590 12.37270 -0.00680 -0.05496 統一全球新科技基金(人民幣) 16.14000 16.32000 -0.18000 -1.10294 統一全球新科技基金(美元) 14.75000 14.90000 -0.15000 -1.00671 統一全球新科技基金(新台幣) 14.03000 14.21000 -0.18000 -1.26671 統一亞太基金 25.90000 26.01000 -0.11000 -0.42291 統一亞洲大金磚基金 12.35000 12.42000 -0.07000 -0.56361 統一奔騰基金 65.73000 65.81000 -0.08000 -0.12156 統一強棒貨幣市場基金 16.76020 16.75950 0.00070 0.00418 統一強漢基金(人民幣) 12.43000 12.44000 -0.01000 -0.08039 統一強漢基金(美元) 10.87000 10.88000 -0.01000 -0.09191 統一強漢基金(新台幣) 28.37000 28.45000 -0.08000 -0.28120 統一統信基金 33.44000 33.47000 -0.03000 -0.08963 統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 37.88670 37.94300 -0.05630 -0.14838 統一黑馬基金 65.67000 65.82000 -0.15000 -0.22789 統一新亞洲科技能源基金 17.13000 17.24000 -0.11000 -0.63805 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.05580 8.06680 -0.01100 -0.13636 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.85310 10.86790 -0.01480 -0.13618 統一經建基金 52.45000 52.63000 -0.18000 -0.34201 統一龍馬基金 75.00000 75.16000 -0.16000 -0.21288 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 22.99000 23.04000 -0.05000 -0.21701 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 53.04000 53.19000 -0.15000 -0.28201 野村中國機會基金 15.01000 15.23000 -0.22000 -1.44452 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.41960 10.41700 0.00260 0.02496 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.36260 10.36350 -0.00090 -0.00868 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.21700 10.24200 -0.02500 -0.24409 野村巴西基金 6.65000 6.59000 0.06000 0.91047 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.79000 11.77000 0.02000 0.16992 野村台灣高股息基金 26.74000 26.60000 0.14000 0.52632 野村台灣運籌基金 41.93000 42.01000 -0.08000 -0.19043 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.90000 9.89410 0.00590 0.05963 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.75890 9.75650 0.00240 0.02460 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.79710 9.80050 -0.00340 -0.03469 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.60580 10.59950 0.00630 0.05944 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.35400 10.35070 0.00330 0.03188 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.04790 10.05130 -0.00340 -0.03383 野村平衡基金 21.65000 21.69000 -0.04000 -0.18442 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.94490 9.94040 0.00450 0.04527 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.22150 10.15860 0.06290 0.61918 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.95690 9.95530 0.00160 0.01607 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.99210 9.98760 0.00450 0.04506 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.32210 10.25870 0.06340 0.61801 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.00180 10.00010 0.00170 0.01700 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.91500 9.92050 -0.00550 -0.05544 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.05170 10.04620 0.00550 0.05475 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.06600 10.06360 0.00240 0.02385 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.90660 9.91640 -0.00980 -0.09883 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.68000 10.66000 0.02000 0.18762 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 15.05000 15.04000 0.01000 0.06649 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.91000 12.88000 0.03000 0.23292 野村全球生技醫療基金 16.36000 16.43000 -0.07000 -0.42605 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.28200 10.27110 0.01090 0.10612 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.24170 10.23320 0.00850 0.08306 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.10170 10.10310 -0.00140 -0.01386 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.52340 10.51270 0.01070 0.10178 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.44510 10.43680 0.00830 0.07953 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.31080 10.31230 -0.00150 -0.01455 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.25170 10.25330 -0.00160 -0.01560 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 11.00990 10.99850 0.01140 0.10365 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.87820 10.86930 0.00890 0.08188 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.73950 10.74110 -0.00160 -0.01490 野村全球品牌基金 28.18000 28.53000 -0.35000 -1.22678 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.66000 12.68000 -0.02000 -0.15773 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.87000 10.86000 0.01000 0.09208 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.25000 19.29000 -0.04000 -0.20736 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.36000 12.35000 0.01000 0.08097 野村全球短期收益基金-人民幣計價 11.09910 11.08690 0.01220 0.11004 野村全球短期收益基金-美元計價 11.09960 11.08980 0.00980 0.08837 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.80070 10.79890 0.00180 0.01667 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.52280 8.52150 0.00130 0.01526 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.33960 8.34130 -0.00170 -0.02038 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 7.84890 7.85880 -0.00990 -0.12597 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.10990 11.10800 0.00190 0.01710 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.58630 10.58840 -0.00210 -0.01983 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.07080 10.08330 -0.01250 -0.12397 野村成長基金 35.68000 35.74000 -0.06000 -0.16788 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.35200 8.34370 0.00830 0.09948 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.35830 8.35230 0.00600 0.07184 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.47610 8.48400 -0.00790 -0.09312 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.80420 9.79460 0.00960 0.09801 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.65280 9.64590 0.00690 0.07153 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.76760 9.77670 -0.00910 -0.09308 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.32000 9.38000 -0.06000 -0.63966 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.51000 13.60000 -0.09000 -0.66176 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.03840 10.02520 0.01320 0.13167 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 9.96260 9.95330 0.00930 0.09344 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 9.75920 9.76220 -0.00300 -0.03073 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.48520 9.47320 0.01200 0.12667 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.48790 9.47930 0.00860 0.09072 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.49890 9.50200 -0.00310 -0.03262 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 9.93640 9.93940 -0.00300 -0.03018 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.71140 10.69670 0.01470 0.13743 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.59990 10.59030 0.00960 0.09065 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.61080 10.61430 -0.00350 -0.03297 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 9.78490 9.78420 0.00070 0.00715 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 9.78600 9.78830 -0.00230 -0.02350 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 9.61070 9.62330 -0.01260 -0.13093 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.18340 8.19410 -0.01070 -0.13058 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.87980 8.87880 0.00100 0.01126 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.74210 8.74420 -0.00210 -0.02402 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 9.83400 9.84690 -0.01290 -0.13101 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.46620 13.48390 -0.01770 -0.13127 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.79370 12.79240 0.00130 0.01016 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.34210 10.34460 -0.00250 -0.02417 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.43130 10.42740 0.00390 0.03740 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.36620 10.36540 0.00080 0.00772 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.39530 10.40260 -0.00730 -0.07017 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.81880 10.81470 0.00410 0.03791 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.74180 10.74100 0.00080 0.00745 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.63730 10.64490 -0.00760 -0.07140 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.82970 10.82590 0.00380 0.03510 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.74260 10.74200 0.00060 0.00559 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.72800 10.75100 -0.02300 -0.21393 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.22640 10.23230 -0.00590 -0.05766 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.80610 9.80050 0.00560 0.05714 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.42050 9.41730 0.00320 0.03398 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.83040 8.83570 -0.00530 -0.05998 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.43090 11.43770 -0.00680 -0.05945 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.43200 10.43940 -0.00740 -0.07089 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.66910 11.66570 0.00340 0.02915 野村核心配置多重資產基金-美元計價 11.07230 11.07210 0.00020 0.00181 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.76000 10.76790 -0.00790 -0.07337 野村泰國基金 42.63000 42.75000 -0.12000 -0.28070 野村高科技基金 12.12000 12.15000 -0.03000 -0.24691 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.50590 10.53820 -0.03230 -0.30650 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.20970 10.22050 -0.01080 -0.10567 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.95110 10.89340 0.05770 0.52968 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.55790 9.57250 -0.01460 -0.15252 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.42940 9.45860 -0.02920 -0.30871 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.80600 9.82870 -0.02270 -0.23096 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.31530 12.32800 -0.01270 -0.10302 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.68390 14.60800 0.07590 0.51958 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.12410 11.14120 -0.01710 -0.15348 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.98240 11.01630 -0.03390 -0.30773 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.59640 11.62330 -0.02690 -0.23143 野村貨幣市場基金 16.36260 16.36190 0.00070 0.00428 野村新馬基金 14.43000 14.52000 -0.09000 -0.61983 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.38140 10.38350 -0.00210 -0.02022 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.00210 9.99580 0.00630 0.06303 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.97370 9.99000 -0.01630 -0.16316 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.26620 10.26360 0.00260 0.02533 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.20520 10.20500 0.00020 0.00196 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.19670 10.20200 -0.00530 -0.05195 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.77810 10.77540 0.00270 0.02506 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.6728 10.67270 0.00010 0.00094 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.69610 10.70180 -0.00570 -0.05326 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.04310 10.01400 0.02910 0.29059 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.00970 9.98220 0.02750 0.27549 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.82020 9.80490 0.01530 0.15604 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.79700 10.76640 0.03060 0.28422 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.71210 10.68260 0.02950 0.27615 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 0.51510 10.49880 0.01630 0.15526 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.52300 10.52880 -0.00580 -0.05509 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.82810 7.83240 -0.00430 -0.05490 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.23080 12.23750 -0.00670 -0.05475 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.86000 8.90000 -0.04000 -0.44944 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.45720 10.45480 0.00240 0.02296 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.82480 10.75550 0.06930 0.64432 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.38660 10.38610 0.00050 0.00481 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.30900 10.33210 -0.02310 -0.22358 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.42700 10.42710 -0.00010 -0.00096 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.45760 10.45520 0.00240 0.02296 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.82600 10.75660 0.06940 0.64519 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.38650 10.38610 0.00040 0.00385 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.31220 10.33540 -0.02320 -0.22447 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.42610 10.42610 0.00000 0.00000 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.47000 10.46420 0.00580 0.05543 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.84410 10.77150 0.07260 0.67400 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.39810 10.39420 0.00390 0.03752 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.32410 10.34380 -0.01970 -0.19045 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.44200 10.43910 0.00290 0.02778 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.46990 10.46420 0.00570 0.05447 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.84580 10.77320 0.07260 0.67389 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.40550 10.40160 0.00390 0.03749 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.33360 10.35340 -0.01980 -0.19124 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.44340 10.44040 0.00300 0.02873 野村精選貨幣市場基金 12.12600 12.12570 0.00030 0.00247 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.78000 11.81000 -0.03000 -0.25402 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.76000 10.81000 -0.05000 -0.46253 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.03000 10.06000 -0.03000 -0.29821 野村積極成長基金 15.13000 15.16000 -0.03000 -0.19789 野村優質基金-S類型新臺幣計價 11.78000 11.80000 -0.02000 -0.16949 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 42.69000 42.75000 -0.06000 -0.14035 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.67210 10.68130 -0.00920 -0.08613 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.51520 8.51120 0.00400 0.04700 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.82350 7.82360 -0.00010 -0.00128 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.60170 7.60840 -0.00670 -0.08806 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.38160 12.37610 0.00550 0.04444 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 11.04260 11.04280 -0.00020 -0.00181 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.77280 10.78220 -0.00940 -0.08718 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.55000 11.63000 -0.08000 -0.68788 野村環球基金-人民幣計價 17.86000 17.94000 -0.08000 -0.44593 野村環球基金-美元計價 13.78000 13.84000 -0.06000 -0.43353 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.15000 19.28000 -0.13000 -0.67427 野村鴻利基金 26.01000 26.05000 -0.04000 -0.15355 野村鴻揚貨幣市場基金 16.91760 16.91720 0.00040 0.00236 野村鴻運基金 22.64000 22.69000 -0.05000 -0.22036 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.81000 13.74000 0.07000 0.50946 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.33000 15.34000 -0.01000 -0.06519 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.69290 10.69970 -0.00680 -0.06355 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.99680 14.00580 -0.00900 -0.06426 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 11.02700 11.02710 -0.00010 -0.00091 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.65460 10.64110 0.01350 0.12687 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.88120 10.88190 -0.00070 -0.00643 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.47720 10.46470 0.01250 0.11945 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣A(累積) 9.98200 9.99210 -0.01010 -0.10108 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣B(年配) 9.98080 9.99180 -0.01100 -0.11009 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積) 10.00290 9.99920 0.00370 0.03700 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元B(年配) 10.00290 9.99920 0.00370 0.03700 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積) 9.97460 9.99440 -0.01980 -0.19811 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配) 9.97500 9.99470 -0.01970 -0.19710 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.41440 10.40980 0.00460 0.04419 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.21920 10.20110 0.01810 0.17743 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 9.89750 9.90290 -0.00540 -0.05453 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.41880 10.40300 0.01580 0.15188 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.65830 10.63730 0.02100 0.19742 凱基台商天下基金 14.94000 15.00000 -0.06000 -0.40000 凱基台灣精五門基金 23.45000 23.40000 0.05000 0.21368 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 46.16360 46.23960 -0.07600 -0.16436 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 47.63300 47.69080 -0.05780 -0.12120 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 40.81550 40.81110 0.00440 0.01078 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 45.85420 45.91550 -0.06130 -0.13351 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 46.57780 46.63810 -0.06030 -0.12929 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 46.38350 46.52780 -0.14430 -0.31014 凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積) 10.04110 10.04280 -0.00170 -0.01693 凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配) 10.04080 10.04260 -0.00180 -0.01792 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積) 10.04010 10.04180 -0.00170 -0.01693 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配) 10.03950 10.04090 -0.00140 -0.01394 凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配) 9.99650 10.00380 -0.00730 -0.07297 凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配) 9.97810 9.98770 -0.00960 -0.09612 凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積) 10.12110 10.10940 0.01170 0.11573 凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配) 10.12110 10.10950 0.01160 0.11474 凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積) 10.12110 10.10940 0.01170 0.11573 凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配) 10.12110 10.10950 0.01160 0.11474 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積) 9.97030 9.98200 -0.01170 -0.11721 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配) 9.97020 9.98200 -0.01180 -0.11821 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積) 9.97080 9.98260 -0.01180 -0.11821 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配) 9.97090 9.98270 -0.01180 -0.11820 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 14.04000 14.07000 -0.03000 -0.21322 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.32970 12.33430 -0.00460 -0.03729 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.07000 12.10000 -0.03000 -0.24793 凱基凱旋貨幣市場基金 11.61180 11.61130 0.00050 0.00431 凱基開創基金 30.87000 30.87000 0.00000 0.00000 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.01000 22.25000 -0.24000 -1.07865 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.46890 21.64940 -0.18050 -0.83374 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.46000 17.43000 0.03000 0.17212 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.78960 16.72640 0.06320 0.37785 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.44000 7.48000 -0.04000 -0.53476 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 42.03430 42.11340 -0.07910 -0.18783 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 42.48700 42.54520 -0.05820 -0.13680 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 42.40440 42.48290 -0.07850 -0.18478 凱基臺灣多元收益多重資產基金 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.86000 11.87000 -0.01000 -0.08425 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.22750 11.21690 0.01060 0.09450 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.68000 10.69000 -0.01000 -0.09355 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.30910 12.30300 0.00610 0.04958 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.53000 12.56000 -0.03000 -0.23885 凱基護城河基金-台幣計價A 12.77000 12.93000 -0.16000 -1.23743 凱基護城河基金-美元計價B 12.59610 12.71700 -0.12090 -0.95070 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.68120 10.73620 -0.05500 -0.51229 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.14640 10.18470 -0.03830 -0.37605 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.09800 10.15920 -0.06120 -0.60241 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.68110 10.73600 -0.05490 -0.51136 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.14640 10.18460 -0.03820 -0.37508 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.09800 10.15920 -0.06120 -0.60241 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.14000 12.03000 0.11000 0.91438 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 35.88000 36.52000 -0.64000 -1.75246 富邦NASDAQ-100基金 31.00000 31.32000 -0.32000 -1.02171 富邦上証180基金 30.88000 30.81000 0.07000 0.22720 富邦大中華成長基金-(美元) 0.20460 0.20660 -0.00200 -0.96805 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.26000 6.34000 -0.08000 -1.26183 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 5.90000 5.95000 -0.05000 -0.84034 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 48.47000 47.66000 0.81000 1.69954 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.73510 12.84080 -0.10570 -0.82316 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.66040 11.75490 -0.09450 -0.80392 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.92660 11.02920 -0.10260 -0.93026 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.74420 10.83330 -0.08910 -0.82246 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.75380 9.83280 -0.07900 -0.80343 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.15020 9.23610 -0.08590 -0.93005 富邦中國政策金融債券ETF基金 19.58270 19.58500 -0.00230 -0.01174 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.72480 11.72390 0.00090 0.00768 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.34580 10.35450 -0.00870 -0.08402 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.95200 13.96310 -0.01110 -0.07950 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.01860 2.01910 -0.00050 -0.02476 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.37660 9.38400 -0.00740 -0.07886 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.40570 1.40610 -0.00040 -0.02845 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.62220 12.62320 -0.00100 -0.00792 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.82430 1.82410 0.00020 0.01096 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.46860 10.46940 -0.00080 -0.00764 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53460 1.53450 0.00010 0.00652 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 11.09950 11.09160 0.00790 0.07123 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 11.02280 11.01880 0.00400 0.03630 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.41000 14.51000 -0.10000 -0.68918 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.42000 20.16000 0.26000 1.28968 富邦日本東証基金 21.15000 21.05000 0.10000 0.47506 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 47.95000 47.84000 0.11000 0.22993 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.75000 47.56000 0.19000 0.39950 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 56.36000 56.46000 -0.10000 -0.17712 富邦台灣心基金 24.48000 24.52000 -0.04000 -0.16313 富邦台灣釆吉50基金 49.77000 49.86000 -0.09000 -0.18051 富邦台灣科技指數基金 62.91000 63.36000 -0.45000 -0.71023 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 48.37130 48.35480 0.01650 0.03412 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.31170 41.40890 -0.09720 -0.23473 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31810 0.31790 0.00020 0.06291 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.39000 10.41000 -0.02000 -0.19212 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.69950 2.69960 -0.00010 -0.00370 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.36280 0.36260 0.00020 0.05516 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.07390 11.08660 -0.01270 -0.11455 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.29530 2.29540 -0.00010 -0.00436 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.34040 0.34020 0.00020 0.05879 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.34800 9.35870 -0.01070 -0.11433 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.62000 23.43000 0.19000 0.81093 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.75000 13.85000 -0.10000 -0.72202 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.93000 28.58000 0.35000 1.22463 富邦吉祥貨幣市場基金 15.72910 15.72840 0.00070 0.00445 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.27000 17.28000 -0.01000 -0.05787 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.13670 41.15540 -0.01870 -0.04544 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 44.77380 44.79690 -0.02310 -0.05157 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 40.16880 40.18550 -0.01670 -0.04156 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 39.89080 39.86740 0.02340 0.05869 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(人民 9.95400 9.96930 -0.01530 -0.15347 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(美元) 9.99360 9.99560 -0.00200 -0.02001 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(新台 9.97450 9.99810 -0.02360 -0.23604 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(人民 9.95400 9.96930 -0.01530 -0.15347 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(美元) 9.99360 9.99560 -0.00200 -0.02001 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(新台 9.97450 9.99810 -0.02360 -0.23604 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦彭博巴克萊全球美元10年以上保險業投資 39.88360 39.92940 -0.04580 -0.11470 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦彭博巴克萊全球美元10年以上能源業投資 39.89240 39.93780 -0.04540 -0.11368 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.56490 39.54170 0.02320 0.05867 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 46.27580 46.29670 -0.02090 -0.04514 富邦長紅基金 67.81000 67.94000 -0.13000 -0.19135 富邦科技基金 26.95000 26.96000 -0.01000 -0.03709 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.91460 40.94260 -0.02800 -0.06839 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 46.11170 46.19540 -0.08370 -0.18119 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 40.12080 40.13840 -0.01760 -0.04385 富邦恒生國企ETF基金 20.16000 20.17000 -0.01000 -0.04958 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.46000 13.48000 -0.02000 -0.14837 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 25.77000 25.77000 0.00000 0.00000 富邦高成長基金 26.14000 26.19000 -0.05000 -0.19091 富邦基金A類型 15.19000 15.23000 -0.04000 -0.26264 富邦基金I類型 15.19000 15.23000 -0.04000 -0.26264 富邦深証100基金 10.49000 10.42000 0.07000 0.67179 富邦富時歐洲ETF基金 20.69000 20.67000 0.02000 0.09676 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41710 0.41760 -0.00050 -0.11973 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.35620 12.35810 -0.00190 -0.01537 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.10030 9.10160 -0.00130 -0.01428 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29110 0.29140 -0.00030 -0.10295 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.27120 8.27250 -0.00130 -0.01571 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.20340 10.19690 0.00650 0.06374 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.69500 10.71250 -0.01750 -0.16336 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.32180 9.31580 0.00600 0.06441 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.75990 9.77590 -0.01600 -0.16367 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.60000 18.59000 0.01000 0.05379 富邦精準基金 49.45000 49.42000 0.03000 0.06070 富邦精銳中小基金 12.71000 12.72000 -0.01000 -0.07862 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 19.77000 19.74000 0.03000 0.15198 富邦臺灣公司治理100基金 22.70000 22.74000 -0.04000 -0.17590 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 6.67000 6.67000 0.00000 0.00000 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 17.98000 17.96000 0.02000 0.11136 富邦標普美國特別股ETF基金 19.80000 19.86000 -0.06000 -0.30211 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.16670 11.19500 -0.02830 -0.25279 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.53390 10.53370 0.00020 0.00190 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.51790 10.55210 -0.03420 -0.32411 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.52020 10.54680 -0.02660 -0.25221 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.88070 9.88060 0.00010 0.00101 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.85550 9.88750 -0.03200 -0.32364 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 32.40000 32.38000 0.02000 0.06177 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.94850 9.94740 0.00110 0.01106 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.90940 9.90760 0.00180 0.01817 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.66920 9.66900 0.00020 0.00207 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.40540 10.40420 0.00120 0.01153 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.37470 10.37270 0.00200 0.01928 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.12580 10.12570 0.00010 0.00099 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.32970 8.32400 0.00570 0.06848 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.03230 9.02590 0.00640 0.07091 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.52580 8.52170 0.00410 0.04811 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.29530 10.28810 0.00720 0.06998 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.37220 10.36500 0.00720 0.06946 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.82920 9.82440 0.00480 0.04886 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.98360 9.97880 0.00480 0.04810 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.60160 8.60780 -0.00620 -0.07203 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.91050 9.91740 -0.00690 -0.06957 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.10920 9.11750 -0.00830 -0.09103 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.60110 11.60950 -0.00840 -0.07235 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.41280 11.42080 -0.00800 -0.07005 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.62210 10.63220 -0.01010 -0.09499 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.32480 9.33340 -0.00860 -0.09214 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.34000 15.40000 -0.06000 -0.38961 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.79050 8.79240 -0.00190 -0.02161 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.69960 9.70150 -0.00190 -0.01958 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.12920 9.13230 -0.00310 -0.03395 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.79080 10.79290 -0.00210 -0.01946 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.82080 10.82280 -0.00200 -0.01848 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.24910 10.25330 -0.00420 -0.04096 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.29010 9.29390 -0.00380 -0.04089 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.18000 10.29000 -0.11000 -1.06900 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.62000 10.72000 -0.10000 -0.93284 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.26000 9.37000 -0.11000 -1.17396 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.21000 8.31000 -0.10000 -1.20337 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 10.64000 10.78000 -0.14000 -1.29870 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型 10.51000 10.66000 -0.15000 -1.40713 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.14000 9.24000 -0.10000 -1.08225 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.87000 8.99000 -0.12000 -1.33482 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 10.03000 10.17000 -0.14000 -1.37660 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.27690 10.27600 0.00090 0.00876 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.50090 9.49530 0.00560 0.05898 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.92490 8.93050 -0.00560 -0.06271 富蘭克林華美中華基金 12.12000 12.30000 -0.18000 -1.46341 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 24.27000 24.43000 -0.16000 -0.65493 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 23.10000 23.14000 -0.04000 -0.17286 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.80000 9.83000 -0.03000 -0.30519 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.02730 8.03110 -0.00380 -0.04732 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.28000 9.26780 0.01220 0.13164 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.34480 10.33110 0.01370 0.13261 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.70800 9.71260 -0.00460 -0.04736 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.78840 11.78640 0.00200 0.01697 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.71570 8.71420 0.00150 0.01721 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.78370 8.78220 0.00150 0.01708 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.86800 9.86630 0.00170 0.01723 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.71870 14.71950 -0.00080 -0.00543 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.45260 10.45320 -0.00060 -0.00574 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.27950 10.28010 -0.00060 -0.00584 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.76230 10.75810 0.00420 0.03904 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.65340 7.65040 0.00300 0.03921 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.95360 8.95020 0.00340 0.03799 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.94420 9.94040 0.00380 0.03823 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.22500 11.24020 -0.01520 -0.13523 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.45390 7.46410 -0.01020 -0.13665 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.73740 8.74930 -0.01190 -0.13601 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 9.86610 9.87950 -0.01340 -0.13563 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 11.01620 11.02120 -0.00500 -0.04537 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.66280 7.66620 -0.00340 -0.04435 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.08510 8.08660 -0.00150 -0.01855 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.26570 9.25540 0.01030 0.11129 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.43590 10.42440 0.01150 0.11032 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.98290 12.98520 -0.00230 -0.01771 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.07000 8.08000 -0.01000 -0.12376 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.22000 8.26000 -0.04000 -0.48426 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.88000 8.89000 -0.01000 -0.11249 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 11.08000 11.10000 -0.02000 -0.18018 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.00000 8.03000 -0.03000 -0.37360 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.22000 12.26000 -0.04000 -0.32626 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.67000 8.67000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.09000 8.11000 -0.02000 -0.24661 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.83000 10.84000 -0.01000 -0.09225 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.20000 9.22000 -0.02000 -0.21692 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.36000 10.38000 -0.02000 -0.19268 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.01110 13.08960 -0.07850 -0.59971 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.10000 11.13000 -0.03000 -0.26954 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.21000 10.25000 -0.04000 -0.39024 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.99000 10.04000 -0.05000 -0.49801 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.70000 9.73000 -0.03000 -0.30832 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.85000 9.91000 -0.06000 -0.60545 富蘭克林華美第一富基金 42.11000 42.12000 -0.01000 -0.02374 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.36780 10.36740 0.00040 0.00386 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.74000 8.73000 0.01000 0.11455 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.89000 8.89000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.42000 14.55000 -0.13000 -0.89347 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.05000 13.14000 -0.09000 -0.68493 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.02000 15.17000 -0.15000 -0.98879 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.48230 9.44680 0.03550 0.37579 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.48230 9.44680 0.03550 0.37579 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.47500 9.42590 0.04910 0.52091 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.47490 9.42590 0.04900 0.51984 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.66320 9.62350 0.03970 0.41253 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.43460 9.39590 0.03870 0.41188 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.43460 9.39580 0.03880 0.41295 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.60790 9.58700 0.02090 0.21800 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.38040 9.36000 0.02040 0.21795 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.38040 9.35990 0.02050 0.21902 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.23720 6.24900 -0.01180 -0.18883 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.57430 10.62330 -0.04900 -0.46125 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.48430 9.47930 0.00500 0.05275 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.65150 11.64530 0.00620 0.05324 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.60710 6.61030 -0.00320 -0.04841 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.83860 8.83050 0.00810 0.09173 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.49570 10.48600 0.00970 0.09250 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.85660 10.86180 -0.00520 -0.04787 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 68.51000 68.61000 -0.10000 -0.14575 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 71.09000 71.11000 -0.02000 -0.02813 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 61.94670 61.96660 -0.01990 -0.03211 復華1至5年期高收益債券基金 20.38000 20.43000 -0.05000 -0.24474 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.80000 10.78000 0.02000 0.18553 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 68.44210 68.46030 -0.01820 -0.02658 復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 66.69590 66.71670 -0.02080 -0.03118 復華人民幣貨幣市場基金 11.94430 11.94200 0.00230 0.01926 復華人生目標基金 42.22600 42.35850 -0.13250 -0.31281 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元) 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣) 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 復華大中華中小策略基金 9.28000 9.37000 -0.09000 -0.96051 復華已開發國家300股票指數基金-美元 10.07000 10.12000 -0.05000 -0.49407 復華已開發國家300股票指數基金-新台幣 9.83000 9.90000 -0.07000 -0.70707 復華中小精選基金 70.40000 70.55000 -0.15000 -0.21262 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 50.73960 50.76950 -0.02990 -0.05889 復華中國特選信用債券ETF基金 61.60330 61.61510 -0.01180 -0.01915 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.69000 10.84000 -0.15000 -1.38376 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.20000 9.34000 -0.14000 -1.49893 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.21000 12.33000 -0.12000 -0.97324 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.90000 11.01000 -0.11000 -0.99909 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.18000 10.28000 -0.10000 -0.97276 復華六年到期新興市場債券基金 10.92000 10.91000 0.01000 0.09166 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣) 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 復華台灣智能基金 12.46000 12.47000 -0.01000 -0.08019 復華全方位基金 32.88000 32.98000 -0.10000 -0.30321 復華全球大趨勢基金-美元 13.07000 13.14000 -0.07000 -0.53272 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.35000 20.50000 -0.15000 -0.73171 復華全球平衡基金-美元 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000 復華全球平衡基金-新臺幣 19.50000 19.55000 -0.05000 -0.25575 復華全球物聯網科技基金-美元 14.43000 14.60000 -0.17000 -1.16438 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.75000 13.95000 -0.20000 -1.43369 復華全球原物料基金 8.20000 8.23000 -0.03000 -0.36452 復華全球消費基金-新臺幣 12.91000 13.02000 -0.11000 -0.84485 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.13770 12.14940 -0.01170 -0.09630 復華全球債券基金 14.85240 14.87780 -0.02540 -0.17072 復華全球債券組合基金 15.31000 15.32000 -0.01000 -0.06527 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.77000 15.73000 0.04000 0.25429 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.81000 10.79000 0.02000 0.18536 復華全球戰略配置強基金-美元 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.98000 11.00000 -0.02000 -0.18182 復華有利貨幣市場基金 13.51260 13.51200 0.00060 0.00444 復華亞太平衡基金 11.48000 11.52000 -0.04000 -0.34722 復華亞太成長基金 12.71000 12.82000 -0.11000 -0.85803 復華亞太神龍科技基金-美元 9.31000 9.41000 -0.10000 -1.06270 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.77000 9.90000 -0.13000 -1.31313 復華東協世紀基金 12.27000 12.28000 -0.01000 -0.08143 復華南非幣長期收益基金A 14.30000 14.29000 0.01000 0.06998 復華南非幣長期收益基金B 7.97000 7.96000 0.01000 0.12563 復華南非幣短期收益基金A 14.77000 14.77000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 8.91000 8.91000 0.00000 0.00000 復華美元高收益債券指數基金-美元 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 復華美元高收益債券指數基金-新臺幣A 9.73000 9.76000 -0.03000 -0.30738 復華美元高收益債券指數基金-新臺幣B 9.73000 9.76000 -0.03000 -0.30738 復華美國20年期以上公債ETF基金 70.79090 70.91950 -0.12860 -0.18133 復華美國金融服務業股票ETF基金 21.71000 21.74000 -0.03000 -0.13799 復華美國新星基金-美元 12.82000 12.96000 -0.14000 -1.08025 復華美國新星基金-新臺幣 12.85000 13.02000 -0.17000 -1.30568 復華恒生基金 20.32000 20.33000 -0.01000 -0.04919 復華恒生單日反向一倍基金 8.50000 8.51000 -0.01000 -0.11751 復華恒生單日正向二倍基金 28.18000 28.16000 0.02000 0.07102 復華神盾基金 29.48080 29.47850 0.00230 0.00780 復華高成長基金 72.88000 73.01000 -0.13000 -0.17806 復華高益策略組合基金 13.49000 13.51000 -0.02000 -0.14804 復華貨幣市場基金 14.47740 14.47680 0.00060 0.00414 復華富時不動產證券化基金 17.75000 17.69000 0.06000 0.33917 復華富時台灣高股息低波動基金 49.15000 48.96000 0.19000 0.38807 復華復華基金 22.84000 22.88000 -0.04000 -0.17483 復華華人世紀基金 18.22000 18.48000 -0.26000 -1.40693 復華傳家二號基金 36.70730 36.68780 0.01950 0.05315 復華傳家基金 24.50600 24.53710 -0.03110 -0.12675 復華奧林匹克全球組合基金 15.97000 15.98000 -0.01000 -0.06258 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.82000 11.83000 -0.01000 -0.08453 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.34000 14.37000 -0.03000 -0.20877 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.30000 9.33000 -0.03000 -0.32154 復華新興人民幣短期收益基金 10.89000 10.89000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 12.34000 12.34000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.92000 8.92000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 22.23000 22.25000 -0.02000 -0.08989 復華新興市場企業債券ETF基金 69.93000 69.98000 -0.05000 -0.07145 復華新興市場高收益債券基金A 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 復華新興市場高收益債券基金B 5.26000 5.26000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.89000 11.87000 0.02000 0.16849 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.67000 11.66000 0.01000 0.08576 復華新興市場短期收益基金 11.35000 11.36000 -0.01000 -0.08803 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.26000 9.29000 -0.03000 -0.32293 復華滬深300 A股基金 23.31000 23.25000 0.06000 0.25806 復華數位經濟基金 51.59000 51.76000 -0.17000 -0.32844 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 10.07180 10.06350 0.00830 0.08248 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.76530 9.76240 0.00290 0.02971 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.61850 10.60980 0.00870 0.08200 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.15620 10.15320 0.00300 0.02955 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 10.25420 10.23600 0.01820 0.17780 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.17640 10.17010 0.00630 0.06195 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.29830 10.28700 0.01130 0.10985 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.75930 10.77210 -0.01280 -0.11883 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.19940 10.18790 0.01150 0.11288 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.67820 10.69050 -0.01230 -0.11506 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.56290 10.55090 0.01200 0.11373 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.05040 11.06320 -0.01280 -0.11570 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.76630 10.77440 -0.00810 -0.07518 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.71180 10.70140 0.01040 0.09718 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.64280 10.65680 -0.01400 -0.13137 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.77200 10.78360 -0.01160 -0.10757 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 12.09540 12.07160 0.02380 0.19716 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.68610 10.67900 0.00710 0.06649 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.95640 10.96810 -0.01170 -0.10667 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.40190 12.37750 0.02440 0.19713 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.83050 10.82340 0.00710 0.06560 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.81280 10.83030 -0.01750 -0.16158 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.23910 10.23840 0.00070 0.00684 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.22350 10.20460 0.01890 0.18521 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.97070 9.97500 -0.00430 -0.04311 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.55050 10.56040 -0.00990 -0.09375 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.93330 10.91060 0.02270 0.20805 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.55310 10.54440 0.00870 0.08251 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.54950 10.55940 -0.00990 -0.09376 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.93330 10.91070 0.02260 0.20714 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.55010 10.54130 0.00880 0.08348 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.44590 10.44900 -0.00310 -0.02967 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.42840 10.41220 0.01620 0.15559 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.44410 10.44720 -0.00310 -0.02967 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.42960 10.41340 0.01620 0.15557 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 11.06610 11.06790 -0.00180 -0.01626 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 11.04390 11.02640 0.01750 0.15871 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.96330 10.97090 -0.00760 -0.06927 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.23310 10.23100 0.00210 0.02053 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.21660 10.19640 0.02020 0.19811 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 9.96500 9.96800 -0.00300 -0.03010 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.23680 9.23710 -0.00030 -0.00325 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.06610 8.06040 0.00570 0.07072 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 7.98030 7.99290 -0.01260 -0.15764 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 12.19960 12.19990 -0.00030 -0.00246 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.68810 10.68050 0.00760 0.07116 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.69280 10.70960 -0.01680 -0.15687 景順十年到期特選新興債券基金年配型人民幣 10.01540 10.02170 -0.00630 -0.06286 景順十年到期特選新興債券基金年配型美元 9.98510 9.97370 0.01140 0.11430 景順十年到期特選新興債券基金年配型新台幣 9.86620 9.87750 -0.01130 -0.11440 景順六年到期特選全球債券基金年配型人民幣 10.02810 10.04030 -0.01220 -0.12151 景順六年到期特選全球債券基金年配型南非幣 10.01390 9.99530 0.01860 0.18609 景順六年到期特選全球債券基金年配型美元 9.99810 9.99280 0.00530 0.05304 景順六年到期特選全球債券基金累積型人民幣 10.02840 10.04060 -0.01220 -0.12151 景順六年到期特選全球債券基金累積型南非幣 10.01380 9.99520 0.01860 0.18609 景順六年到期特選全球債券基金累積型美元 9.99820 9.99290 0.00530 0.05304 景順六年到期特選新興債券基金累積型人民幣 10.00490 10.01490 -0.01000 -0.09985 景順六年到期特選新興債券基金累積型型新台幣 9.85750 9.87250 -0.01500 -0.15194 景順六年到期特選新興債券基金累積美元 9.97630 9.96870 0.00760 0.07624 景順主流基金 20.20000 20.15000 0.05000 0.24814 景順台灣科技基金 35.30000 35.26000 0.04000 0.11344 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.89000 8.91000 -0.02000 -0.22447 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.68000 11.69000 -0.01000 -0.08554 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.89000 10.91000 -0.02000 -0.18332 景順全球科技基金 23.76000 24.04000 -0.28000 -1.16473 景順全球康健基金 19.52000 19.63000 -0.11000 -0.56037 景順貨幣市場基金 16.01040 16.00980 0.00060 0.00375 景順潛力基金 34.50000 34.48000 0.02000 0.05800 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.84000 15.03000 -0.19000 -1.26414 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.77000 13.98000 -0.21000 -1.50215 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.98000 11.03000 -0.05000 -0.45331 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.11000 11.18000 -0.07000 -0.62612 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.78000 11.83000 -0.05000 -0.42265 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.76000 11.84000 -0.08000 -0.67568 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.70610 8.72500 -0.01890 -0.21662 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.69600 7.72680 -0.03080 -0.39861 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.68720 11.67240 0.01480 0.12679 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.31910 10.32420 -0.00510 -0.04940 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.54000 8.64000 -0.10000 -1.15741 華南永昌中國A股基金(美元) 7.94000 8.03000 -0.09000 -1.12080 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.57000 11.74000 -0.17000 -1.44804 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.63880 9.63060 0.00820 0.08515 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.76220 9.77620 -0.01400 -0.14320 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.32690 10.31810 0.00880 0.08529 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.46220 10.47720 -0.01500 -0.14317 華南永昌永昌基金 20.38000 20.37000 0.01000 0.04909 華南永昌全球亨利組合基金 14.89550 14.90500 -0.00950 -0.06374 華南永昌全球神農水資源基金 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.69000 9.82000 -0.13000 -1.32383 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.92000 10.07000 -0.15000 -1.48957 華南永昌全球精品基金 16.81000 16.96000 -0.15000 -0.88443 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.49000 10.52000 -0.03000 -0.28517 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.62000 13.63000 -0.01000 -0.07337 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.40000 13.45000 -0.05000 -0.37175 華南永昌物聯網精選基金 12.59000 12.60000 -0.01000 -0.07937 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.30280 16.30210 0.00070 0.00429 華南永昌龍盈平衡基金 25.77530 25.71530 0.06000 0.23332 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 華南永昌麒麟貨幣市場基金 12.00580 12.00530 0.00050 0.00416 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.83950 10.83930 0.00020 0.00185 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.39890 10.40960 -0.01070 -0.10279 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.95150 9.95140 0.00010 0.00100 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.48020 9.49000 -0.00980 -0.10327 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.68130 10.68120 0.00010 0.00094 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.18060 10.19120 -0.01060 -0.10401 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.92440 9.92430 0.00010 0.00101 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.39540 9.40510 -0.00970 -0.10314 華頓中小型基金 24.49000 24.49000 0.00000 0.00000 華頓中國多重機會平衡基金 12.23780 12.38660 -0.14880 -1.20130 華頓台灣基金 25.42000 25.40000 0.02000 0.07874 華頓平安貨幣市場基金 11.58680 11.58630 0.00050 0.00432 華頓全球時尚精品基金 17.39000 17.59000 -0.20000 -1.13701 華頓全球高收益債券基金A 13.82300 13.83260 -0.00960 -0.06940 華頓全球高收益債券基金B 7.92600 7.93150 -0.00550 -0.06934 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.88180 2.93810 -0.05630 -1.91620 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.47470 12.72850 -0.25380 -1.99395 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.40750 0.41490 -0.00740 -1.78356 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.26180 12.34560 -0.08380 -0.67878 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.17650 12.25960 -0.08310 -0.67784 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.91070 10.98270 -0.07200 -0.65558 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.55220 10.63280 -0.08060 -0.75803 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.47770 10.55780 -0.08010 -0.75868 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.21620 9.28660 -0.07040 -0.75808 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.84940 10.90740 -0.05800 -0.53175 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.77520 10.83250 -0.05730 -0.52896 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.53630 9.58070 -0.04440 -0.46343 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.76000 11.95000 -0.19000 -1.58996 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.80000 9.97000 -0.17000 -1.70512 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.59000 10.75000 -0.16000 -1.48837 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.69600 2.69760 -0.00160 -0.05931 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.13490 2.13520 -0.00030 -0.01405 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.06040 12.05140 0.00900 0.07468 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.23080 9.22390 0.00690 0.07481 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38060 0.38020 0.00040 0.10521 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29860 0.29780 0.00080 0.26864 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.67000 3.71000 -0.04000 -1.07817 匯豐中國動力基金(台幣) 15.86000 16.09000 -0.23000 -1.42946 匯豐中國動力基金(美元) 0.52000 0.52000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 26.01000 26.05000 -0.04000 -0.15355 匯豐全球趨勢組合基金 12.63000 12.72000 -0.09000 -0.70755 匯豐全球關鍵資源基金 8.29000 8.29000 0.00000 0.00000 匯豐安富基金 26.95000 27.00000 -0.05000 -0.18519 匯豐成功基金 43.23000 43.18000 0.05000 0.11579 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.80610 2.80730 -0.00120 -0.04275 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.43870 2.44020 -0.00150 -0.06147 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 12.00810 12.00780 0.00030 0.00250 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.99460 7.99410 0.00050 0.00625 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39760 0.39720 0.00040 0.10070 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33810 0.33780 0.00030 0.08881 匯豐金磚動力基金 14.59000 14.69000 -0.10000 -0.68074 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.02380 15.02340 0.00040 0.00266 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.96000 4.95000 0.01000 0.20202 匯豐新鑽動力基金 10.54000 10.57000 -0.03000 -0.28382 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.42720 5.40920 0.01800 0.33277 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.34430 9.32650 0.01780 0.19085 匯豐龍鳳基金-A類型 56.20000 56.30000 -0.10000 -0.17762 匯豐龍鳳基金-I類型 56.20000 56.30000 -0.10000 -0.17762 匯豐龍騰電子基金 40.86000 41.00000 -0.14000 -0.34146 匯豐雙高收益債券組合基金 12.80170 12.79630 0.00540 0.04220 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 19.59000 19.64000 -0.05000 -0.25458 新光中國成長基金(人民幣) 9.50000 9.63000 -0.13000 -1.34995 新光中國成長基金(美元) 9.27000 9.38000 -0.11000 -1.17271 新光中國成長基金(新臺幣) 9.15000 9.30000 -0.15000 -1.61290 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.65730 11.66090 -0.00360 -0.03087 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.38240 10.35740 0.02500 0.24137 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.62310 10.62810 -0.00500 -0.04705 新光台灣富貴基金 25.95000 25.93000 0.02000 0.07713 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.60000 21.77000 -0.17000 -0.78089 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 39.10280 39.21190 -0.10910 -0.27823 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 45.16750 45.24770 -0.08020 -0.17725 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.20000 10.30000 -0.10000 -0.97087 新光全球AI新創產業基金美元 9.83000 9.92000 -0.09000 -0.90726 新光全球AI新創產業基金新臺幣 9.80000 9.92000 -0.12000 -1.20968 新光全球生技醫療基金(美元) 10.94000 10.92000 0.02000 0.18315 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.57000 10.58000 -0.01000 -0.09452 新光全球債券基金(A累積)美元 11.16530 11.14960 0.01570 0.14081 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.82400 10.83990 -0.01590 -0.14668 新光全球債券基金(B配息)美元 10.47630 10.46140 0.01490 0.14243 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.14240 10.15730 -0.01490 -0.14669 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.59000 8.77000 -0.18000 -2.05245 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.62000 9.80000 -0.18000 -1.83673 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.51000 9.57000 -0.06000 -0.62696 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768 新光吉星貨幣市場基金 15.52830 15.52760 0.00070 0.00451 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.61000 9.64000 -0.03000 -0.31120 新光多重資產基金(A累積)美元 8.52000 8.54000 -0.02000 -0.23419 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.81000 8.85000 -0.04000 -0.45198 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.46000 8.50000 -0.04000 -0.47059 新光亞洲精選基金-美金 21.38000 21.45000 -0.07000 -0.32634 新光亞洲精選基金-新台幣 21.48000 21.62000 -0.14000 -0.64755 新光店頭基金 23.88000 23.93000 -0.05000 -0.20894 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.73000 11.70000 0.03000 0.25641 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 11.01000 11.01000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.62000 10.59000 0.03000 0.28329 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 41.46280 41.52360 -0.06080 -0.14642 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)美元 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 10.08000 10.12000 -0.04000 -0.39526 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 10.08000 10.12000 -0.04000 -0.39526 新光特選內需收益ETF基金 21.40000 21.27000 0.13000 0.61119 新光創新科技基金 14.24000 14.27000 -0.03000 -0.21023 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.18260 10.20500 -0.02240 -0.21950 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.50840 10.52380 -0.01540 -0.14633 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.11960 10.12150 -0.00190 -0.01877 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.20610 9.22630 -0.02020 -0.21894 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.47650 9.49050 -0.01400 -0.14752 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.07230 9.07990 -0.00760 -0.08370 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 40.26410 40.36150 -0.09740 -0.24132 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 45.48540 45.64190 -0.15650 -0.34289 新光澳幣八年期保本基金 11.05000 11.06000 -0.01000 -0.09042 新光澳幣十年期保本基金 11.02000 11.03000 -0.01000 -0.09066 新光澳幣保本基金 12.56000 12.56000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.92870 10.93330 -0.00460 -0.04207 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.42110 9.42560 -0.00450 -0.04774 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.31490 9.32980 -0.01490 -0.15970 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.54840 10.56530 -0.01690 -0.15996 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.71250 10.71780 -0.00530 -0.04945 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.44380 9.44850 -0.00470 -0.04974 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.38670 9.39280 -0.00610 -0.06494 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.63460 10.64150 -0.00690 -0.06484 瑞銀全球創新趨勢基金 7.18000 7.22000 -0.04000 -0.55402 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.24000 10.32000 -0.08000 -0.77519 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.96980 10.95820 0.01160 0.10586 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.57950 9.56900 0.01050 0.10973 瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 14.89670 14.90080 -0.00410 -0.02752 瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 8.51820 8.52060 -0.00240 -0.02817 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.68560 10.67380 0.01180 0.11055 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.51780 9.50730 0.01050 0.11044 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.57160 9.56190 0.00970 0.10144 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.74830 10.73750 0.01080 0.10058 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益0-1年期美國政府債券ETF基金 39.87510 39.98090 -0.10580 -0.26463 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 39.34300 39.39750 -0.05450 -0.13833 群益10年期以上金融債ETF基金 43.32220 43.81200 -0.48980 -1.11796 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 44.15330 44.18600 -0.03270 -0.07401 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 44.32450 44.41500 -0.09050 -0.20376 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 45.88900 46.01560 -0.12660 -0.27512 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 44.15490 44.64780 -0.49290 -1.10397 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 47.89020 47.96860 -0.07840 -0.16344 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 49.26660 49.35760 -0.09100 -0.18437 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 47.13380 47.62700 -0.49320 -1.03555 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 39.84720 39.92190 -0.07470 -0.18712 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.73470 10.76020 -0.02550 -0.23698 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 45.77410 45.92760 -0.15350 -0.33422 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 39.08350 39.16580 -0.08230 -0.21013 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.55000 11.54940 0.00060 0.00520 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.88380 9.89490 -0.01110 -0.11218 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 14.35890 14.51860 -0.15970 -1.09997 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.42570 10.53040 -0.10470 -0.99426 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.71000 10.84000 -0.13000 -1.19926 群益大印度基金N-新臺幣 10.18000 10.09000 0.09000 0.89197 群益大印度基金-人民幣 14.01430 13.86290 0.15140 1.09212 群益大印度基金-美元 12.80340 12.65140 0.15200 1.20145 群益大印度基金-新臺幣 12.05000 11.93000 0.12000 1.00587 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.52670 12.52990 -0.00320 -0.02554 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.73540 11.72590 0.00950 0.08102 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.94000 10.95000 -0.01000 -0.09132 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.05420 11.05710 -0.00290 -0.02623 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.44750 9.43980 0.00770 0.08157 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.83000 8.84000 -0.01000 -0.11312 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.05390 10.05650 -0.00260 -0.02585 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.62810 8.62110 0.00700 0.08120 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.05000 9.06000 -0.01000 -0.11038 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.23010 9.23250 -0.00240 -0.02600 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.18700 8.18040 0.00660 0.08068 群益中小型股基金 49.07000 49.03000 0.04000 0.08158 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.98450 11.03680 -0.05230 -0.47387 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.90700 9.94350 -0.03650 -0.36707 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.22250 9.27770 -0.05520 -0.59498 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.23480 9.27880 -0.04400 -0.47420 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.32760 8.35840 -0.03080 -0.36849 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.75330 7.79970 -0.04640 -0.59489 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.75640 10.74810 0.00830 0.07722 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.83200 11.82290 0.00910 0.07697 群益中國高收益債券基金-美元 11.38530 11.37400 0.01130 0.09935 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.37220 10.38320 -0.01100 -0.10594 群益中國新機會基金N-人民幣 9.60670 9.75240 -0.14570 -1.49399 群益中國新機會基金N-美元 8.56960 8.69030 -0.12070 -1.38890 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.08000 9.23000 -0.15000 -1.62514 群益中國新機會基金-人民幣 8.51950 8.64870 -0.12920 -1.49387 群益中國新機會基金-美元 9.16250 9.29150 -0.12900 -1.38837 群益中國新機會基金-新臺幣 8.68000 8.82000 -0.14000 -1.58730 群益平衡王基金 20.88410 20.88240 0.00170 0.00814 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) 10.01970 10.01290 0.00680 0.06791 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.86470 9.88050 -0.01580 -0.15991 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) 10.01980 10.01290 0.00690 0.06891 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.86470 9.88050 -0.01580 -0.15991 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) 10.01990 10.01300 0.00690 0.06891 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.86470 9.88050 -0.01580 -0.15991 群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣) 9.85610 9.87180 -0.01570 -0.15904 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) 10.04180 10.04640 -0.00460 -0.04579 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.88640 9.91360 -0.02720 -0.27437 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) 10.04180 10.04640 -0.00460 -0.04579 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.88640 9.91360 -0.02720 -0.27437 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) 10.04180 10.04640 -0.00460 -0.04579 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.88640 9.91360 -0.02720 -0.27437 群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣) 9.90070 9.92760 -0.02690 -0.27096 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) 10.05280 10.05060 0.00220 0.02189 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) 9.89720 9.91770 -0.02050 -0.20670 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) 10.05280 10.05060 0.00220 0.02189 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) 9.89720 9.91770 -0.02050 -0.20670 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) 10.05270 10.05060 0.00210 0.02089 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 9.89720 9.91770 -0.02050 -0.20670 群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) 9.90140 9.92170 -0.02030 -0.20460 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.18000 9.17000 0.01000 0.10905 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.51000 6.50000 0.01000 0.15385 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.93660 12.91460 0.02200 0.17035 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.99490 11.96170 0.03320 0.27755 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.29000 11.28000 0.01000 0.08865 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.94410 10.92550 0.01860 0.17024 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 10.14640 10.11840 0.02800 0.27672 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.55000 9.54000 0.01000 0.10482 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) 10.81620 10.79790 0.01830 0.16948 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.57170 10.59390 -0.02220 -0.20955 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.33860 10.35910 -0.02050 -0.19789 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.13000 10.18000 -0.05000 -0.49116 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.21710 9.23640 -0.01930 -0.20896 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.22270 9.24090 -0.01820 -0.19695 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.04000 9.08000 -0.04000 -0.44053 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.63320 10.65550 -0.02230 -0.20928 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.66320 10.68430 -0.02110 -0.19749 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.61000 10.65000 -0.04000 -0.37559 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.37990 9.39950 -0.01960 -0.20852 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.86800 9.88760 -0.01960 -0.19823 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.92000 9.96000 -0.04000 -0.40161 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣) 10.05300 10.04160 0.01140 0.11353 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) 10.04240 10.02950 0.01290 0.12862 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣) 9.96670 9.97670 -0.01000 -0.10023 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣) 10.05290 10.04150 0.01140 0.11353 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) 10.04230 10.02950 0.01280 0.12762 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣) 9.96670 9.97670 -0.01000 -0.10023 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣) 10.05290 10.04150 0.01140 0.11353 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元) 10.04220 10.02940 0.01280 0.12762 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣) 9.96670 9.97670 -0.01000 -0.10023 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣) 10.05290 10.04140 0.01150 0.11453 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元) 10.04230 10.02940 0.01290 0.12862 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣) 9.96670 9.97670 -0.01000 -0.10023 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.31760 11.32620 -0.00860 -0.07593 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.71200 7.71790 -0.00590 -0.07645 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.87600 10.87870 -0.00270 -0.02482 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.67110 10.67190 -0.00080 -0.00750 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.60670 10.63170 -0.02500 -0.23515 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.90420 9.90660 -0.00240 -0.02423 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.84880 9.84950 -0.00070 -0.00711 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.78990 9.81300 -0.02310 -0.23540 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.87610 10.87870 -0.00260 -0.02390 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.67110 10.67190 -0.00080 -0.00750 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.60660 10.63160 -0.02500 -0.23515 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.90420 9.90670 -0.00250 -0.02524 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.84860 9.84940 -0.00080 -0.00812 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.78990 9.81300 -0.02310 -0.23540 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.62050 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101.26000 101.73000 -0.47000 -0.46201 群益東方盛世基金 9.02000 9.05000 -0.03000 -0.33149 群益東協成長基金-人民幣 13.41470 13.43740 -0.02270 -0.16893 群益東協成長基金-美元 11.43860 11.44560 -0.00700 -0.06116 群益東協成長基金-新臺幣 11.23000 11.26000 -0.03000 -0.26643 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 12.14540 12.18120 -0.03580 -0.29390 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.24030 11.26880 -0.02850 -0.25291 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.50380 10.55050 -0.04670 -0.44263 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.79610 9.82500 -0.02890 -0.29415 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.06900 9.09200 -0.02300 -0.25297 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.47300 8.51060 -0.03760 -0.44180 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.86130 10.90960 -0.04830 -0.44273 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.58650 9.61480 -0.02830 -0.29434 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.23010 9.25350 -0.02340 -0.25288 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.46560 9.50760 -0.04200 -0.44175 群益長安基金 32.17000 32.19000 -0.02000 -0.06213 群益美國新創亮點基金N-美元 10.47470 10.51930 -0.04460 -0.42398 群益美國新創亮點基金-美元 15.84580 15.91330 -0.06750 -0.42417 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.18000 15.28000 -0.10000 -0.65445 群益真善美基金 15.98780 15.98750 0.00030 0.00188 群益馬拉松基金 127.44000 128.05000 -0.61000 -0.47638 群益深証中小板基金 12.01000 11.96000 0.05000 0.41806 群益創新科技基金 37.01000 37.18000 -0.17000 -0.45724 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.73600 10.86990 -0.13390 -1.23184 群益華夏盛世基金N-美元 9.59940 9.70870 -0.10930 -1.12579 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.92000 10.06000 -0.14000 -1.39165 群益華夏盛世基金-人民幣 11.69190 11.83770 -0.14580 -1.23166 群益華夏盛世基金-美元 10.58450 10.70500 -0.12050 -1.12564 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.32000 17.56000 -0.24000 -1.36674 群益奧斯卡基金 32.95000 33.05000 -0.10000 -0.30257 群益新興金鑽基金-美元 11.60120 11.64240 -0.04120 -0.35388 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.79000 8.85000 -0.06000 -0.67797 群益葛萊美基金 25.89000 26.06000 -0.17000 -0.65234 群益道瓊美國地產ETF基金 22.89000 22.76000 0.13000 0.57118 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.27000 7.28000 -0.01000 -0.13736 群益臺灣加權單日正向2倍基金 15.80000 15.78000 0.02000 0.12674 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.57050 11.57940 -0.00890 -0.07686 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 11.08150 11.07810 0.00340 0.03069 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.01080 11.03260 -0.02180 -0.19760 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 11.04230 11.05080 -0.00850 -0.07692 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.57530 10.57210 0.00320 0.03027 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.50780 10.52870 -0.02090 -0.19851 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.57040 11.57930 -0.00890 -0.07686 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 11.08190 11.07850 0.00340 0.03069 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣) 9.72100 9.74030 -0.01930 -0.19815 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 11.04230 11.05080 -0.00850 -0.07692 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.57480 10.57160 0.00320 0.03027 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 9.74530 9.76460 -0.01930 -0.19765 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.15090 13.16080 -0.00990 -0.07522 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.85100 11.85810 -0.00710 -0.05987 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.72000 10.75000 -0.03000 -0.27907 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.71100 11.72880 -0.01780 -0.15176 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.63060 8.63710 -0.00650 -0.07526 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.91980 8.92520 -0.00540 -0.06050 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.08000 8.10000 -0.02000 -0.24691 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.37490 8.38760 -0.01270 -0.15141 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.86750 9.87350 -0.00600 -0.06077 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路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信TAROBO機器人量化中國基金 9.99510 10.09770 -0.10260 -1.01607 德信大發基金 32.47000 32.46000 0.01000 0.03081 德信中國精選成長基金 11.89000 12.00000 -0.11000 -0.91667 德信台灣主流中小基金 21.55000 21.50000 0.05000 0.23256 德信萬保貨幣市場基金 12.00070 12.00020 0.00050 0.00417 德信數位時代基金 35.14000 35.04000 0.10000 0.28539 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 11.12600 11.11470 0.01130 0.10167 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.98140 10.96840 0.01300 0.11852 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.73110 11.73060 0.00050 0.00426 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 19.56000 19.45000 0.11000 0.56555 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.11000 17.13000 -0.02000 -0.11675 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.88110 10.89660 -0.01550 -0.14225 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.88770 16.91180 -0.02410 -0.14250 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.07980 8.09970 -0.01990 -0.24569 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.11010 11.11210 -0.00200 -0.01800 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.26340 12.26360 -0.00020 -0.00163 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.91200 13.94630 -0.03430 -0.24594 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.98000 17.00000 -0.02000 -0.11765 摩根中小基金 23.61000 23.71000 -0.10000 -0.42176 摩根中國A股基金 15.59000 15.81000 -0.22000 -1.39152 摩根中國A股基金(美元) 12.34000 12.48000 -0.14000 -1.12179 摩根中國亮點基金 13.19000 13.36000 -0.17000 -1.27246 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.19870 11.29760 -0.09890 -0.87541 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.79650 12.89240 -0.09590 -0.74385 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.61990 9.68940 -0.06950 -0.71728 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.18180 13.29820 -0.11640 -0.87531 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.70060 15.81820 -0.11760 -0.74345 摩根台灣金磚基金-累積型 20.57000 20.64000 -0.07000 -0.33915 摩根台灣金磚基金-機構法人型 20.57000 20.64000 -0.07000 -0.33915 摩根台灣增長基金 52.36000 52.36000 0.00000 0.00000 摩根平衡基金 28.34000 28.35000 -0.01000 -0.03527 摩根全球α基金 18.36000 18.43000 -0.07000 -0.37982 摩根全球平衡基金 16.19490 16.24290 -0.04800 -0.29551 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.46250 9.46700 -0.00450 -0.04753 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.71230 10.71330 -0.00100 -0.00933 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.07880 10.07880 0.00000 0.00000 摩根多元入息成長基金-累積型 11.77500 11.78070 -0.00570 -0.04838 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.59110 10.59110 0.00000 0.00000 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.34770 10.36610 -0.01840 -0.17750 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.92030 13.94500 -0.02470 -0.17712 摩根亞洲基金 59.52000 59.99000 -0.47000 -0.78346 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.36230 8.36290 -0.00060 -0.00717 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.97430 9.96990 0.00440 0.04413 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.80690 8.80210 0.00480 0.05453 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.90280 12.90380 -0.00100 -0.00775 摩根東方內需機會基金 18.81000 18.96000 -0.15000 -0.79114 摩根東方科技基金 33.32000 33.55000 -0.23000 -0.68554 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.40000 9.43000 -0.03000 -0.31813 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.56000 11.59000 -0.03000 -0.25884 摩根金龍收成基金 22.86000 23.07000 -0.21000 -0.91027 摩根第一貨幣市場基金 15.14770 15.14710 0.00060 0.00396 摩根絕對日本基金 14.19000 14.22000 -0.03000 -0.21097 摩根新金磚五國基金 12.42000 12.48000 -0.06000 -0.48077 摩根新絲路基金 9.25000 9.30000 -0.05000 -0.53763 摩根新興35基金 13.61000 13.69000 -0.08000 -0.58437 摩根新興日本基金 23.80000 23.78000 0.02000 0.08410 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.07160 7.05960 0.01200 0.16998 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.48730 9.46790 0.01940 0.20490 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.27220 9.25230 0.01990 0.21508 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.11310 11.09430 0.01880 0.16946 摩根新興科技基金 56.94000 57.25000 -0.31000 -0.54148 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.66080 8.67670 -0.01590 -0.18325 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.48920 9.48940 -0.00020 -0.00211 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.94540 8.94430 0.00110 0.01230 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.42640 10.44540 -0.01900 -0.18190 摩根龍揚基金 34.15000 34.47000 -0.32000 -0.92834 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.13000 11.10000 0.03000 0.27027 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.81000 10.78000 0.03000 0.27829 摩根環球股票收益基金-累積型 12.05000 12.05000 0.00000 0.00000 摩根總收益組合基金-月配息型 9.27030 9.27630 -0.00600 -0.06468 摩根總收益組合基金-累積型 11.53200 11.53950 -0.00750 -0.06499 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 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