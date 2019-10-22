新聞

[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/10/21  108/10/18  漲跌(元)  漲跌幅(%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.41790   10.40790   0.01000    0.09608
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.13240   10.12270   0.00970    0.09582
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.48740   10.47590   0.01150    0.10978
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.21080   10.19950   0.01130    0.11079
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.13450   10.12190   0.01260    0.12448
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.26980   10.25530   0.01450    0.14139
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.12440   10.11200   0.01240    0.12263
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.17430   10.15930   0.01500    0.14765
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A              9.86830    9.85220   0.01610    0.16342
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B              9.86770    9.85200   0.01570    0.15936
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A              9.85950    9.84180   0.01770    0.17985
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B              9.85790    9.84030   0.01760    0.17886
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A             10.06910   10.05250   0.01660    0.16513
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B             10.06910   10.05240   0.01670    0.16613
大華銀多元特別收益平衡基金                                         11.00000   11.00000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金                        39.96060   39.99780  -0.03720   -0.09301
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.86710   10.85570   0.01140    0.10501
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.66400   10.65290   0.01110    0.10420
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.76710   10.75970   0.00740    0.06878
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.65440   10.64720   0.00720    0.06762
中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                         39.89790   39.94450  -0.04660   -0.11666
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    22.16000   22.50000  -0.34000   -1.51111
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         23.17000   23.64000  -0.47000   -1.98816
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     41.44560   41.53150  -0.08590   -0.20683
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 38.68300   38.74240  -0.05940   -0.15332
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.96690    9.96690   0.00000    0.00000
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.55420   10.55100   0.00320    0.03033
中國信託台灣活力基金                                               13.82000   13.89000  -0.07000   -0.50396
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 11.52000   11.49000   0.03000    0.26110
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   11.02000   11.00000   0.02000    0.18182
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                   10.43000   10.39000   0.04000    0.38499
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.65000    8.70000  -0.05000   -0.57471
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.44000    9.49000  -0.05000   -0.52687
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.29450   10.30770  -0.01320   -0.12806
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.03480   10.05680  -0.02200   -0.21876
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                8.85770    8.87720  -0.01950   -0.21966
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.50010   10.49910   0.00100    0.00952
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.24140    9.23980   0.00160    0.01732
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.27470   11.29460  -0.01990   -0.17619
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.48040    9.49710  -0.01670   -0.17584
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.02890   11.08550  -0.05660   -0.51058
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.52790    9.57680  -0.04890   -0.51061
中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金                                39.87530   39.97760  -0.10230   -0.25589
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              44.43590   44.58310  -0.14720   -0.33017
中國信託美國高評級市政債券ETF基金                                  41.15300   41.26720  -0.11420   -0.27673
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              46.46260   46.53210  -0.06950   -0.14936
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                46.89890   47.01920  -0.12030   -0.25585
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.67000   10.76000  -0.09000   -0.83643
中國信託智能運動基金-美元                                          10.45000   10.52000  -0.07000   -0.66540
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.69000    9.75000  -0.06000   -0.61538
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.62000    9.66000  -0.04000   -0.41408
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.05140   11.05090   0.00050    0.00452
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.32500   10.34400  -0.01900   -0.18368
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.37700    9.39420  -0.01720   -0.18309
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.71050   10.70860   0.00190    0.01774
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.72740    9.72570   0.00170    0.01748
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金                         39.75790   39.85140  -0.09350   -0.23462
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金                  40.46400   40.57980  -0.11580   -0.28536
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     10.86000   10.89000  -0.03000   -0.27548
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.26000   10.28000  -0.02000   -0.19455
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.11000   11.10000   0.01000    0.09009
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.55000   10.54000   0.01000    0.09488
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    43.81950   43.88720  -0.06770   -0.15426
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            44.40720   44.40250   0.00470    0.01058
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        44.43520   44.48910  -0.05390   -0.12115
元大2001基金                                                       69.44000   69.54000  -0.10000   -0.14380
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          46.88590   46.91220  -0.02630   -0.05606
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             44.94820   45.03200  -0.08380   -0.18609
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       20.76000   21.07000  -0.31000   -1.47129
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.78420   11.78340   0.00080    0.00679
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.48350   10.49370  -0.01020   -0.09720
元大上證50基金                                                     32.82000   32.75000   0.07000    0.21374
元大大中華TMT基金-人民幣                                           11.24000   11.44000  -0.20000   -1.74825
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.67000    9.85000  -0.18000   -1.82741
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.33000   13.42000  -0.09000   -0.67064
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.14700   12.21300  -0.06600   -0.54041
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.27500   16.40200  -0.12700   -0.77430
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      11.52000   11.60900  -0.08900   -0.76665
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.69900   10.79200  -0.09300   -0.86175
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.01000    3.03000  -0.02000   -0.66007
元大中國平衡基金-新台幣                                            12.99000   13.07000  -0.08000   -0.61209
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      44.83770   44.88460  -0.04690   -0.10449
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               11.11710   11.12250  -0.00540   -0.04855
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                 10.07950   10.08440  -0.00490   -0.04859
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.87170    9.88680  -0.01510   -0.15273
元大巴西指數基金                                                    6.83300    6.78400   0.04900    0.72229
元大日經225基金                                                    28.70000   28.64000   0.06000    0.20950
元大台商收成基金                                                   24.01000   23.93000   0.08000    0.33431
元大台灣50單日反向1倍基金                                          10.84000   10.85000  -0.01000   -0.09217
元大台灣50單日正向2倍基金                                          45.39000   45.38000   0.01000    0.02204
元大台灣中型100基金                                                35.13000   35.09000   0.04000    0.11399
元大台灣加權股價指數基金                                           27.36700   27.34600   0.02100    0.07679
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          11.15000   11.17000  -0.02000   -0.17905
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            11.05000   11.07000  -0.02000   -0.18067
元大台灣卓越50基金                                                 88.08000   88.24000  -0.16000   -0.18132
元大台灣金融基金                                                   18.91000   18.86000   0.05000    0.26511
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          11.02000   10.97000   0.05000    0.45579
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            11.02000   10.97000   0.05000    0.45579
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        32.70000   32.55000   0.15000    0.46083
元大台灣高股息基金                                                 28.88000   28.73000   0.15000    0.52210
元大台灣電子科技基金                                               39.64000   39.76000  -0.12000   -0.30181
元大全球ETF成長組合基金                                            10.59000   10.62000  -0.03000   -0.28249
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.89000   14.94000  -0.05000   -0.33467
元大全球人工智慧ETF基金                                            23.38000   23.73000  -0.35000   -1.47493
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               14.03000   13.98000   0.05000    0.35765
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.57000    9.54000   0.03000    0.31447
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    14.27000   14.21000   0.06000    0.42224
元大全球不動產證券化基金-美元                                      13.03000   12.96200   0.06800    0.52461
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.66000    8.64000   0.02000    0.23148
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.50000    6.49000   0.01000    0.15408
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   9.30000    9.27000   0.03000    0.32362
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     7.11000    7.09000   0.02000    0.28209
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.32700    8.34100  -0.01400   -0.16785
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.66000    9.70000  -0.04000   -0.41237
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.18000    8.21000  -0.03000   -0.36541
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.41000   13.48000  -0.07000   -0.51929
元大全球農業商機基金                                               17.33000   17.48000  -0.15000   -0.85812
元大印尼指數基金                                                    9.24600    9.19500   0.05100    0.55465
元大印度指數基金                                                    9.73400    9.68000   0.05400    0.55785
元大印度基金                                                       12.67000   12.59000   0.08000    0.63542
元大多多基金                                                       18.66000   18.68000  -0.02000   -0.10707
元大多福基金                                                       56.04000   56.17000  -0.13000   -0.23144
元大亞太成長基金                                                    8.51000    8.54000  -0.03000   -0.35129
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.37930    9.38740  -0.00810   -0.08629
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.45190    7.45830  -0.00640   -0.08581
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.04600    9.06800  -0.02200   -0.24261
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.80000    9.85000  -0.05000   -0.50761
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.18000    9.23000  -0.05000   -0.54171
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.80000    9.85000  -0.05000   -0.50761
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.16800   10.23900  -0.07100   -0.69343
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.20990   10.20460   0.00530    0.05194
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.51080   10.50390   0.00690    0.06569
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.19130   10.18470   0.00660    0.06480
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.42780   10.44240  -0.01460   -0.13981
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.11240   10.12650  -0.01410   -0.13924
元大卓越基金                                                       44.43000   44.34000   0.09000    0.20298
元大店頭基金                                                        9.24000    9.20000   0.04000    0.43478
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.53800   10.53620   0.00180    0.01708
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.74270    9.74690  -0.00420   -0.04309
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.27940   32.32430  -0.04490   -0.13890
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   43.88180   43.98880  -0.10700   -0.24324
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        15.81120   15.80850   0.00270    0.01708
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        24.78890   24.82150  -0.03260   -0.13134
元大美國政府7至10年期債券基金                                      42.30120   42.34550  -0.04430   -0.10462
元大高科技基金                                                     21.92000   21.92000   0.00000    0.00000
元大得利貨幣市場基金                                               16.35310   16.35230   0.00080    0.00489
元大得寶貨幣市場基金                                               12.05200   12.05140   0.00060    0.00498
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              11.43000   11.40000   0.03000    0.26316
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                11.43000   11.40000   0.03000    0.26316
元大富櫃50基金                                                     13.82000   13.79000   0.03000    0.21755
元大華夏中小基金                                                    7.41000    7.52000  -0.11000   -1.46277
元大新中國基金-人民幣                                              10.30000   10.47000  -0.17000   -1.62369
元大新中國基金-美元                                                 9.39700    9.53100  -0.13400   -1.40594
元大新中國基金-新台幣                                               9.29000    9.44000  -0.15000   -1.58898
元大新主流基金                                                     27.18000   27.22000  -0.04000   -0.14695
元大新東協平衡基金-美元                                             9.37400    9.37700  -0.00300   -0.03199
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.07000    9.09000  -0.02000   -0.22002
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    11.20830   11.20410   0.00420    0.03749
元大新興印尼機會債券基金-美金                                      10.05020   10.03400   0.01620    0.16145
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.43580   11.44340  -0.00760   -0.06641
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.28800    9.29420  -0.00620   -0.06671
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.69920   10.69630   0.00290    0.02711
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.84150    9.83880   0.00270    0.02744
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.78700   10.80870  -0.02170   -0.20076
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.93150    9.95150  -0.02000   -0.20097
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.17500   10.17640  -0.00140   -0.01376
元大新興亞洲基金                                                   11.01000   11.07000  -0.06000   -0.54201
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.84720    9.83370   0.01350    0.13728
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            9.01190    8.99950   0.01240    0.13779
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.04430   10.05350  -0.00920   -0.09151
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.20950    9.21790  -0.00840   -0.09113
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.18790   15.18730   0.00060    0.00395
元大經貿基金                                                       39.15000   39.23000  -0.08000   -0.20393
元大實質多重資產基金-人民幣                                         9.33000    9.31000   0.02000    0.21482
元大實質多重資產基金-美元                                           8.35300    8.32400   0.02900    0.34839
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.74000    8.73000   0.01000    0.11455
元大滬深300單日反向1倍基金                                         11.83000   11.94000  -0.11000   -0.92127
元大滬深300單日正向2倍基金                                         18.62000   18.29000   0.33000    1.80426
元大臺灣ESG永續ETF基金                                             21.52000   21.55000  -0.03000   -0.13921
元大摩臺基金                                                       41.17000   41.23000  -0.06000   -0.14553
元大標普500基金                                                    27.77000   27.92000  -0.15000   -0.53725
元大標普500單日反向1倍基金                                         11.95000   11.91000   0.04000    0.33585
元大標普500單日正向2倍基金                                         36.60000   36.87000  -0.27000   -0.73230
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.85000   20.92000  -0.07000   -0.33461
元大標智滬深300基金                                                17.91000   17.82000   0.09000    0.50505
元大歐洲50基金                                                     26.15000   26.23000  -0.08000   -0.30499
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.04510    9.00570   0.03940    0.43750
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.31300   10.31250   0.00050    0.00485
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    16.72000   16.72000   0.00000    0.00000
日盛上選基金(A類型)                                                38.65000   38.69000  -0.04000   -0.10339
日盛上選基金(I類型)                                                38.65000   38.69000  -0.04000   -0.10339
日盛小而美基金                                                     20.31000   20.39000  -0.08000   -0.39235
日盛中國內需動力基金                                                9.75000    9.87000  -0.12000   -1.21581
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.47170   12.49780  -0.02610   -0.20884
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.79710    9.86310  -0.06600   -0.66916
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.60510   12.62460  -0.01950   -0.15446
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.89700    9.95860  -0.06160   -0.61856
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.27020   11.30370  -0.03350   -0.29636
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.83270    8.89970  -0.06700   -0.75283
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        11.30000   11.43000  -0.13000   -1.13736
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.45000   10.56000  -0.11000   -1.04167
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.72000   10.85000  -0.13000   -1.19816
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.92000   10.99000  -0.07000   -0.63694
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.47000   10.52000  -0.05000   -0.47529
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.46000   10.54000  -0.08000   -0.75901
日盛日盛基金                                                       13.35000   13.37000  -0.02000   -0.14959
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.56000    9.55000   0.01000    0.10471
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.38000    9.39000  -0.01000   -0.10650
日盛全球抗暖化基金                                                 11.16000   11.21000  -0.05000   -0.44603
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.67510   10.67410   0.00100    0.00937
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.39050    9.38970   0.00080    0.00852
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.32160   10.33500  -0.01340   -0.12966
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.08050    9.09230  -0.01180   -0.12978
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.45000   10.49000  -0.04000   -0.38132
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.38000   10.44000  -0.06000   -0.57471
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.54800    2.55470  -0.00670   -0.26226
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.64550    1.64980  -0.00430   -0.26064
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.39000    0.39080  -0.00080   -0.20471
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25240    0.25290  -0.00050   -0.19771
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.71610   12.76020  -0.04410   -0.34561
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.10790    8.13600  -0.02810   -0.34538
日盛亞洲機會基金                                                    7.24000    7.26000  -0.02000   -0.27548
日盛首選基金                                                       19.16000   19.20000  -0.04000   -0.20833
日盛高科技基金                                                     20.32000   20.30000   0.02000    0.09852
日盛貨幣市場基金                                                   14.86100   14.86030   0.00070    0.00471
日盛新台商基金                                                     46.13000   46.17000  -0.04000   -0.08664
日盛精選五虎基金                                                   39.19000   39.30000  -0.11000   -0.27990
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.56950   13.56890   0.00060    0.00442
台新2000高科技基金                                                 35.80000   35.80000   0.00000    0.00000
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                          9.77000    9.94000  -0.17000   -1.71026
台新MSCI中國基金                                                   19.58000   19.86000  -0.28000   -1.40987
台新SG全球AI機器人精選ETF基金                                      19.60000   19.98000  -0.38000   -1.90190
台新大眾貨幣市場基金                                               14.24640   14.24580   0.00060    0.00421
台新中國通基金                                                     52.54000   52.26000   0.28000    0.53578
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.58320    0.59100  -0.00780   -1.31980
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              17.81500   18.09500  -0.28000   -1.54739
台新中國精選中小基金-美元                                           0.33820    0.34020  -0.00200   -0.58789
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.99000   10.07000  -0.08000   -0.79444
台新主流基金                                                       26.39000   26.37000   0.02000    0.07584
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      24.86000   24.75000   0.11000    0.44444
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.81720    0.81190   0.00530    0.65279
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      17.36000   17.29000   0.07000    0.40486
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.56930    0.56580   0.00350    0.61859
台新台灣中小基金                                                   40.14000   40.28000  -0.14000   -0.34757
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            11.23700   11.23430   0.00270    0.02403
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                              10.12500   10.12920  -0.00420   -0.04146
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.45000    9.47000  -0.02000   -0.21119
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.82770   11.83320  -0.00550   -0.04648
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              11.08000   11.11000  -0.03000   -0.27003
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.01470   10.02270  -0.00800   -0.07982
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.50000    9.53000  -0.03000   -0.31480
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.32300   11.33220  -0.00920   -0.08118
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.75000   10.78000  -0.03000   -0.27829
台新印度基金                                                       14.63000   14.51000   0.12000    0.82702
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.55810    8.55670   0.00140    0.01636
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28480    0.28410   0.00070    0.24639
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.75740   12.75530   0.00210    0.01646
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.41940    0.41840   0.00100    0.23901
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             38.49000   38.56000  -0.07000   -0.18154
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                42.07000   42.18000  -0.11000   -0.26079
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.14380   11.14340   0.00040    0.00359
台新高股息平衡基金                                                 34.59700   34.42400   0.17300    0.50256
台新智慧生活基金-美元                                              10.48920   10.55290  -0.06370   -0.60363
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.71000   10.80000  -0.09000   -0.83333
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.07190    8.05550   0.01640    0.20359
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.19010    8.19210  -0.00200   -0.02441
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.30590    9.28670   0.01920    0.20675
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.45260    9.45490  -0.00230   -0.02433
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.56720   11.57810  -0.01090   -0.09414
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.37200    0.37150   0.00050    0.13459
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.09040    8.09800  -0.00760   -0.09385
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27470    0.27440   0.00030    0.10933
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.32000    5.36000  -0.04000   -0.74627
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.52000   22.57000  -0.05000   -0.22153
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.56210   10.57260  -0.01050   -0.09931
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.06040   10.05770   0.00270    0.02685
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.05550   10.06480  -0.00930   -0.09240
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.71660   10.72710  -0.01050   -0.09788
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.19820   10.19550   0.00270    0.02648
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.19500   10.20440  -0.00940   -0.09212
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               42.92500   42.95550  -0.03050   -0.07100
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     42.10250   42.07310   0.02940    0.06988
永豐1至3年期美國公債ETF基金                                        39.56600   39.60340  -0.03740   -0.09444
永豐20年期以上美國公債ETF基金                                      38.73600   38.80960  -0.07360   -0.18964
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             38.34060   38.35000  -0.00940   -0.02451
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.43130   11.43060   0.00070    0.00612
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.81130    9.82810  -0.01680   -0.17094
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.32250    9.32230   0.00020    0.00215
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  11.05710   11.05800  -0.00090   -0.00814
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.57410    7.58680  -0.01270   -0.16740
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.05140    9.06660  -0.01520   -0.16765
永豐中小基金                                                       56.28000   56.54000  -0.26000   -0.45985
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.84390    1.84240   0.00150    0.08142
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.60870    2.60650   0.00220    0.08440
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.08350    8.09110  -0.00760   -0.09393
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.08140   11.09190  -0.01050   -0.09466
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     5.09000    5.11000  -0.02000   -0.39139
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    22.02000   22.15000  -0.13000   -0.58691
永豐主流品牌基金                                                   19.06000   19.17000  -0.11000   -0.57381
永豐永豐基金                                                       35.44000   35.55000  -0.11000   -0.30942
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   8.98570    8.96570   0.02000    0.22307
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.58020    9.55890   0.02130    0.22283
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 8.76450    8.76220   0.00230    0.02625
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.34750    9.34510   0.00240    0.02568
永豐亞洲民生消費基金                                               11.63000   11.69000  -0.06000   -0.51326
永豐南非幣2021保本基金                                             14.36390   14.36060   0.00330    0.02298
永豐美國大型500股票ETF基金                                         19.72000   19.83000  -0.11000   -0.55472
永豐貨幣市場基金                                                   13.96080   13.96020   0.00060    0.00430
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.17540    2.17360   0.00180    0.08281
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.71940    2.71720   0.00220    0.08097
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.68200    7.68930  -0.00730   -0.09494
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.89700   10.90730  -0.01030   -0.09443
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.03250    7.04130  -0.00880   -0.12498
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.40610   11.42030  -0.01420   -0.12434
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.43000   10.60000  -0.17000   -1.60377
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.00000    8.13000  -0.13000   -1.59902
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.20000   18.53000  -0.33000   -1.78090
永豐臺灣加權ETF基金                                                57.42000   57.42000   0.00000    0.00000
永豐領航科技基金                                                   41.75000   41.98000  -0.23000   -0.54788
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.66000   11.61000   0.05000    0.43066
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.02000   10.99000   0.03000    0.27298
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.24000   10.25000  -0.01000   -0.09756
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.41000   10.44000  -0.03000   -0.28736
永豐趨勢平衡基金                                                   44.95000   45.05000  -0.10000   -0.22198
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.97240   11.96980   0.00260    0.02172
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.74290    9.82090  -0.07800   -0.79422
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.47930   10.47680   0.00250    0.02386
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.82890    9.89580  -0.06690   -0.67604
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.39020   10.38740   0.00280    0.02696
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.79870    9.87410  -0.07540   -0.76361
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.66140   10.65990   0.00150    0.01407
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.83480    9.90220  -0.06740   -0.68066
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.46800   10.46580   0.00220    0.02102
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     11.17000   11.25000  -0.08000   -0.71111
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.43000    9.52000  -0.09000   -0.94538
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.22000   10.30000  -0.08000   -0.77670
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        15.28000   15.43000  -0.15000   -0.97213
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.34000   19.56000  -0.22000   -1.12474
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          19.46000   19.65000  -0.19000   -0.96692
兆豐國際中國內需A股基金(人民幣)                                    10.09000   10.12000  -0.03000   -0.29644
兆豐國際中國內需A股基金(台幣)                                      10.03000   10.08000  -0.05000   -0.49603
兆豐國際中國內需A股基金(美金)                                      10.07000   10.11000  -0.04000   -0.39565
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                     9.90800   10.04170  -0.13370   -1.33145
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.04000   10.04170  -0.00170   -0.01693
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                       9.88660    9.93820  -0.05160   -0.51921
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                       9.93890    9.93820   0.00070    0.00704
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                     9.89600   10.20860  -0.31260   -3.06212
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.20930   10.20850   0.00080    0.00784
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                       9.89830   10.03000  -0.13170   -1.31306
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.03020   10.03000   0.00020    0.00199
兆豐國際生命科學基金                                               14.31000   14.39000  -0.08000   -0.55594
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.41010   10.43140  -0.02130   -0.20419
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.77240   10.77800  -0.00560   -0.05196
兆豐國際全球基金                                                   30.93000   31.04000  -0.11000   -0.35438
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.54780   10.54610   0.00170    0.01612
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.11440   10.11860  -0.00420   -0.04151
兆豐國際國民基金                                                   24.25000   24.34000  -0.09000   -0.36976
兆豐國際第一基金                                                   14.70000   14.76000  -0.06000   -0.40650
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.69160   10.70020  -0.00860   -0.08037
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.08590    8.11520  -0.02930   -0.36105
兆豐國際萬全基金                                                   22.23000   22.29000  -0.06000   -0.26918
兆豐國際電子基金                                                   28.72000   28.72000   0.00000    0.00000
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          23.40000   23.43000  -0.03000   -0.12804
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              14.69000   14.70000  -0.01000   -0.06803
兆豐國際豐台灣基金                                                 38.17000   38.27000  -0.10000   -0.26130
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.57690   12.57630   0.00060    0.00477
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.75000    9.78000  -0.03000   -0.30675
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.83000    9.85000  -0.02000   -0.20305
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息)                         9.79100    9.77670   0.01430    0.14627
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息)                         9.84690    9.83210   0.01480    0.15053
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息)                         9.75740    9.75900  -0.00160   -0.01640
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息)                         9.84440    9.82930   0.01510    0.15362
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息)                         9.98250    9.96700   0.01550    0.15551
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息)                           9.79130    9.77690   0.01440    0.14729
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息)                           9.84900    9.83420   0.01480    0.15050
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息)                           9.76520    9.76680  -0.00160   -0.01638
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息)                           9.84870    9.83360   0.01510    0.15356
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息)                           9.99040    9.97500   0.01540    0.15439
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.99060   10.99600  -0.00540   -0.04911
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.68090   10.68660  -0.00570   -0.05334
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.96680   10.97170  -0.00490   -0.04466
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.55890   10.56400  -0.00510   -0.04828
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.74690   10.75260  -0.00570   -0.05301
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.69340   10.69830  -0.00490   -0.04580
合庫台灣基金                                                       12.96000   12.98000  -0.02000   -0.15408
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.70440   11.71930  -0.01490   -0.12714
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.87250   12.87310  -0.00060   -0.00466
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.44490   11.44470   0.00020    0.00175
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.21210   12.21230  -0.00020   -0.00164
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.02700    8.03720  -0.01020   -0.12691
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.39580    9.39570   0.00010    0.00106
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.12210    9.12190   0.00020    0.00219
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.75720    8.75740  -0.00020   -0.00228
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.24380    9.24360   0.00020    0.00216
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.62000   10.66000  -0.04000   -0.37523
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.48000   11.49000  -0.01000   -0.08703
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.38000    9.41000  -0.03000   -0.31881
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
合庫全球新興市場基金                                                9.16000    9.21000  -0.05000   -0.54289
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.03000   10.06000  -0.03000   -0.29821
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.54000   10.55000  -0.01000   -0.09479
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   8.89000    8.91000  -0.02000   -0.22447
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.35000    9.36000  -0.01000   -0.10684
合庫貨幣市場基金                                                   10.18830   10.18780   0.00050    0.00491
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.94940    9.94510   0.00430    0.04324
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.35590   10.35120   0.00470    0.04541
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.46560   10.47530  -0.00970   -0.09260
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.14590   12.14110   0.00480    0.03954
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.53460   15.52810   0.00650    0.04186
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.62190    8.61810   0.00380    0.04409
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.46920    9.46490   0.00430    0.04543
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.76230    7.76950  -0.00720   -0.09267
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.59590    8.59220   0.00370    0.04306
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.53460   10.52950   0.00510    0.04844
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.76000   10.79000  -0.03000   -0.27804
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.63000   10.67000  -0.04000   -0.37488
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.59000   10.61000  -0.02000   -0.18850
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.70000    9.72000  -0.02000   -0.20576
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.81000    9.85000  -0.04000   -0.40609
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.78000    9.80000  -0.02000   -0.20408
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.03000   10.05000  -0.02000   -0.19900
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.59000   10.60000  -0.01000   -0.09434
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.30000   10.32000  -0.02000   -0.19380
安本標準360動態入息組合基金 A月配息 人民幣避險                     10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
安本標準360動態入息組合基金 A月配息 美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
安本標準360動態入息組合基金 A月配息 新臺幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
安本標準360動態入息組合基金 A累積 人民幣避險                       10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
安本標準360動態入息組合基金 A累積 美元                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
安本標準360動態入息組合基金 A累積 新臺幣                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        12.25000   12.32000  -0.07000   -0.56818
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.70000   11.76000  -0.06000   -0.51020
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.72000   11.81000  -0.09000   -0.76207
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.19130   10.19550  -0.00420   -0.04119
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.16690   10.17100  -0.00410   -0.04031
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                           9.73090    9.72510   0.00580    0.05964
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.13620   10.14260  -0.00640   -0.06310
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.28310   10.28740  -0.00430   -0.04180
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.25240   10.25650  -0.00410   -0.03997
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                             9.79720    9.79130   0.00590    0.06026
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.20450   10.21090  -0.00640   -0.06268
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.47000   10.49000  -0.02000   -0.19066
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.27660   11.27580   0.00080    0.00709
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.85010    9.83870   0.01140    0.11587
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.66210    9.67300  -0.01090   -0.11268
安聯中國東協基金                                                   14.79000   14.88000  -0.09000   -0.60484
安聯中國策略基金-美元                                              12.87000   13.00000  -0.13000   -1.00000
安聯中國策略基金-新臺幣                                            16.60000   16.80000  -0.20000   -1.19048
安聯中華新思路基金-人民幣                                          16.72000   16.84000  -0.12000   -0.71259
安聯中華新思路基金-美元                                            15.12000   15.21000  -0.09000   -0.59172
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          14.09000   14.20000  -0.11000   -0.77465
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣                                      36.20000   36.21000  -0.01000   -0.02762
安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣                                      10.67000   10.68000  -0.01000   -0.09363
安聯台灣科技基金                                                   58.80000   58.57000   0.23000    0.39269
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.56700   12.56650   0.00050    0.00398
安聯台灣智慧基金                                                   41.61000   41.58000   0.03000    0.07215
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.87090   10.86450   0.00640    0.05891
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.87700   15.88150  -0.00450   -0.02833
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.81710    9.81990  -0.00280   -0.02851
安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣                         9.93130    9.93390  -0.00260   -0.02617
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣                                  11.94000   12.00000  -0.06000   -0.50000
安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣                                   9.97000   10.02000  -0.05000   -0.49900
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.74000   11.76000  -0.02000   -0.17007
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.30540   13.30520   0.00020    0.00150
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.87100   10.86870   0.00230    0.02116
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.88630   12.88770  -0.00140   -0.01086
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.51860    9.51870  -0.00010   -0.00105
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.46010    9.45810   0.00200    0.02115
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.95370    8.95460  -0.00090   -0.01005
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.16920   10.16970  -0.00050   -0.00492
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元                         9.89850    9.89650   0.00200    0.02021
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.14070   10.14180  -0.00110   -0.01085
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.64000   11.65000  -0.01000   -0.08584
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.47000   11.51000  -0.04000   -0.34752
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.29000   11.31000  -0.02000   -0.17683
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.48000    9.51000  -0.03000   -0.31546
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣                         9.93000    9.96000  -0.03000   -0.30120
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.48000   11.49000  -0.01000   -0.08703
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.88000   10.91000  -0.03000   -0.27498
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.70000    9.70000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.22000    9.25000  -0.03000   -0.32432
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.56230   12.56310  -0.00080   -0.00637
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.36780   11.36700   0.00080    0.00704
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.94990   10.95180  -0.00190   -0.01735
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.51410    8.51500  -0.00090   -0.01057
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.38760    8.38690   0.00070    0.00835
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.05280    8.05420  -0.00140   -0.01738
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.14100   10.14000   0.00100    0.00986
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.00760   10.00930  -0.00170   -0.01698
安聯全球人口趨勢基金                                               12.04000   12.08000  -0.04000   -0.33113
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.47000    8.50000  -0.03000   -0.35294
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        31.65000   31.83000  -0.18000   -0.56550
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.47000    7.49000  -0.02000   -0.26702
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.54140   12.54360  -0.00220   -0.01754
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.54270   10.54460  -0.00190   -0.01802
安聯全球新興市場基金                                               16.74000   16.78000  -0.04000   -0.23838
安聯全球農金趨勢基金                                                8.84000    8.88000  -0.04000   -0.45045
安聯全球綠能趨勢基金                                                8.98000    9.01000  -0.03000   -0.33296
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.57000   10.62000  -0.05000   -0.47081
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.79000   10.84000  -0.05000   -0.46125
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.88000   10.93000  -0.05000   -0.45746
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.37000   10.42000  -0.05000   -0.47985
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.46000    9.51000  -0.05000   -0.52576
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.43000    9.47000  -0.04000   -0.42239
安聯亞洲動態策略基金                                               22.21000   22.35000  -0.14000   -0.62640
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣                   10.19390   10.19650  -0.00260   -0.02550
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.21800   10.22120  -0.00320   -0.03131
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.10740   10.11090  -0.00350   -0.03462
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.07380   10.07630  -0.00250   -0.02481
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.12360   10.12650  -0.00290   -0.02864
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.07540   10.07810  -0.00270   -0.02679
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.03310   10.03750  -0.00440   -0.04384
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.12950   10.13390  -0.00440   -0.04342
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.03310   10.03750  -0.00440   -0.04384
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.67110   10.66910   0.00200    0.01875
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.15120   10.14930   0.00190    0.01872
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               92.69670   92.59080   0.10590    0.11437
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.56670   13.55580   0.01090    0.08041
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               69.34920   69.27270   0.07650    0.11043
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                 10.01790   10.00990   0.00800    0.07992
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.79590    2.79440   0.00150    0.05368
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.89720   10.90540  -0.00820   -0.07519
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.34080    2.33840   0.00240    0.10263
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.71980    8.72880  -0.00900   -0.10311
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.25660   10.27430  -0.01770   -0.17227
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.37140   10.36670   0.00470    0.04534
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.90490   10.90030   0.00460    0.04220
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.31530   10.31030   0.00500    0.04850
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.32810   10.32380   0.00430    0.04165
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.05790   10.07530  -0.01740   -0.17270
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.11180   10.10730   0.00450    0.04452
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.47600   10.47080   0.00520    0.04966
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.11250   10.10760   0.00490    0.04848
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.14380   10.13950   0.00430    0.04241
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.15460   10.15370   0.00090    0.00886
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.37720   10.37730  -0.00010   -0.00096
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.12870   10.12760   0.00110    0.01086
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                  10.01540   10.01650  -0.00110   -0.01098
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.04530   10.04450   0.00080    0.00796
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.10660   10.10560   0.00100    0.00990
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.02760   10.02650   0.00110    0.01097
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                   9.96560    9.96670  -0.00110   -0.01104
宏利台灣動力基金A類型                                              33.38000   33.40000  -0.02000   -0.05988
宏利台灣動力基金I類型                                              33.38000   33.40000  -0.02000   -0.05988
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)                    9.98900    9.98130   0.00770    0.07714
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)                          9.97470    9.96740   0.00730    0.07324
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)                   10.07010   10.06120   0.00890    0.08846
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)                          9.98600    9.97780   0.00820    0.08218
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.05760   10.07690  -0.01930   -0.19153
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.80030    9.84100  -0.04070   -0.41358
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.52210    7.53660  -0.01450   -0.19239
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.41080    7.43610  -0.02530   -0.34023
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                        9.99000   10.03000  -0.04000   -0.39880
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.54000   11.62000  -0.08000   -0.68847
宏利全球債券組合基金                                               13.75170   13.75550  -0.00380   -0.02763
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              3.02320    3.02270   0.00050    0.01654
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.42280   12.42850  -0.00570   -0.04586
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.87710    8.88240  -0.00530   -0.05967
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.62330    2.62020   0.00310    0.11831
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.33200   11.35510  -0.02310   -0.20343
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.31670    3.33260  -0.01590   -0.47710
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.54160    0.54420  -0.00260   -0.47777
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.12000   15.21000  -0.09000   -0.59172
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.49410   12.48980   0.00430    0.03443
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.05160   11.04840   0.00320    0.02896
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.49780   10.50280  -0.00500   -0.04761
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.73240    8.73030   0.00210    0.02405
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.35750    8.35500   0.00250    0.02992
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.15990    8.16350  -0.00360   -0.04410
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.35470    8.35270   0.00200    0.02394
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.49000   10.43000   0.06000    0.57526
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.41000   10.37000   0.04000    0.38573
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.47000   10.41000   0.06000    0.57637
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             11.20000   11.20000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.94000   10.94000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.81000   10.83000  -0.02000   -0.18467
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.57000   10.57000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.27000   10.28000  -0.01000   -0.09728
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        3.02170    3.01870   0.00300    0.09938
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.43360    0.43310   0.00050    0.11545
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.94200   12.93800   0.00400    0.03092
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.98510    0.98410   0.00100    0.10162
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.32780    7.32540   0.00240    0.03276
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.05650    2.05430   0.00220    0.10709
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29610    0.29570   0.00040    0.13527
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.90310    8.90020   0.00290    0.03258
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32470    0.32440   0.00030    0.09248
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.70290   13.70250   0.00040    0.00292
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.49000    2.50000  -0.01000   -0.40000
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.17000   11.27000  -0.10000   -0.88731
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          27.66000   27.60000   0.06000    0.21739
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          27.66000   27.60000   0.06000    0.21739
宏利澳幣保本基金                                                   12.73110   12.73440  -0.00330   -0.02591
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.25000   10.27000  -0.02000   -0.19474
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.79000   10.80000  -0.01000   -0.09259
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.87000    9.90000  -0.03000   -0.30303
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.80000   10.84000  -0.04000   -0.36900
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.85000   11.88000  -0.03000   -0.25253
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.60000   11.61000  -0.01000   -0.08613
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.16000   11.19000  -0.03000   -0.26810
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.92000   10.95000  -0.03000   -0.27397
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.17000   10.21000  -0.04000   -0.39177
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.17000    9.23000  -0.06000   -0.65005
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.61000   11.69000  -0.08000   -0.68435
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.46390   10.47580  -0.01190   -0.11360
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.41390    9.41160   0.00230    0.02444
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.79190    8.80990  -0.01800   -0.20432
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.25870   11.28170  -0.02300   -0.20387
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.30000    9.32000  -0.02000   -0.21459
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.24000   10.28000  -0.04000   -0.38911
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.05000   10.09000  -0.04000   -0.39643
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.80000    9.84000  -0.04000   -0.40650
貝萊德新台幣基金                                                   12.98450   12.98410   0.00040    0.00308
貝萊德寶利基金                                                     28.87000   28.99000  -0.12000   -0.41394
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.46060   11.46410  -0.00350   -0.03053
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.83460    9.84900  -0.01440   -0.14621
保德信大中華基金-人民幣                                            10.79000   10.94000  -0.15000   -1.37112
保德信大中華基金-美元                                              10.36000   10.49000  -0.13000   -1.23928
保德信大中華基金-新台幣                                            30.58000   31.04000  -0.46000   -1.48196
保德信中小型股基金                                                 57.05000   57.16000  -0.11000   -0.19244
保德信中國中小基金-人民幣                                           9.56000    9.74000  -0.18000   -1.84805
保德信中國中小基金-美元                                             8.95000    9.11000  -0.16000   -1.75631
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.58000    8.75000  -0.17000   -1.94286
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.92830   10.04110  -0.11280   -1.12338
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.96370   10.08380  -0.12010   -1.19102
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.04940   10.16340  -0.11400   -1.12167
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.22490   11.32590  -0.10100   -0.89176
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.66000   10.85000  -0.19000   -1.75115
保德信中國品牌基金-美元                                            10.63000   10.83000  -0.20000   -1.84672
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          11.48000   11.68000  -0.20000   -1.71233
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          28.14000   28.24000  -0.10000   -0.35411
保德信全球消費商機基金                                             19.31000   19.42000  -0.11000   -0.56643
保德信全球基礎建設基金                                             14.02000   14.01000   0.01000    0.07138
保德信全球資源基金                                                  6.89000    6.91000  -0.02000   -0.28944
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.56000    9.61000  -0.05000   -0.52029
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      31.46000   31.68000  -0.22000   -0.69444
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.22930   10.27980  -0.05050   -0.49125
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.83110   10.82240   0.00870    0.08039
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.12910   10.20290  -0.07380   -0.72332
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.72240   10.73830  -0.01590   -0.14807
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.71320    9.72830  -0.01510   -0.15522
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.97570   10.96170   0.01400    0.12772
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.15030    9.18640  -0.03610   -0.39297
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.32690   10.33730  -0.01040   -0.10061
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.09460    8.12250  -0.02790   -0.34349
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.27250   11.27510  -0.00260   -0.02306
保德信亞太基金                                                     19.98000   20.12000  -0.14000   -0.69583
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.59360    8.65030  -0.05670   -0.65547
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.05690   12.08730  -0.03040   -0.25150
保德信店頭市場基金                                                 40.93000   40.88000   0.05000    0.12231
保德信拉丁美洲基金                                                  6.93000    6.93000   0.00000    0.00000
保德信金平衡基金                                                   32.28000   32.32000  -0.04000   -0.12376
保德信金滿意基金                                                   45.68000   45.96000  -0.28000   -0.60923
保德信科技島基金                                                   30.57000   30.76000  -0.19000   -0.61769
保德信美國投資級企業債券基金－人民幣累積(E)                        10.02160   10.02160   0.00000    0.00000
保德信美國投資級企業債券基金－美元月配息(D)                         9.96430    9.97100  -0.00670   -0.06719
保德信美國投資級企業債券基金－美元累積(C)                           9.96430    9.97100  -0.00670   -0.06719
保德信美國投資級企業債券基金－新臺幣月配息型(B)                     9.96140    9.99080  -0.02940   -0.29427
保德信美國投資級企業債券基金－新臺幣累積型(A)                       9.96140    9.99080  -0.02940   -0.29427
保德信高成長基金                                                  108.19000  108.41000  -0.22000   -0.20293
保德信貨幣市場基金                                                 15.86450   15.86380   0.00070    0.00441
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.73460   10.74870  -0.01410   -0.13118
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.83240   10.87140  -0.03900   -0.35874
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     11.11010   11.11120  -0.00110   -0.00990
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.49750   10.52250  -0.02500   -0.23759
保德信新世紀基金                                                   10.68000   10.67000   0.01000    0.09372
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.08380    8.12650  -0.04270   -0.52544
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.37460   10.38190  -0.00730   -0.07031
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.66080   11.67270  -0.01190   -0.10195
保德信新興趨勢組合基金                                             10.66000   10.74000  -0.08000   -0.74488
保德信瑞騰基金                                                     15.66510   15.66480   0.00030    0.00192
保德信歐洲組合基金                                                 10.27000   10.29000  -0.02000   -0.19436
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.55560    9.55220   0.00340    0.03559
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.19060   10.18700   0.00360    0.03534
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.42380    9.43190  -0.00810   -0.08588
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.77200    9.78200  -0.01000   -0.10223
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.67730    9.67060   0.00670    0.06928
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.23320   10.22580   0.00740    0.07237
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.55310    9.54870   0.00440    0.04608
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.00240    9.99780   0.00460    0.04601
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.18140   10.19050  -0.00910   -0.08930
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型               9.87460    9.87970  -0.00510   -0.05162
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.39570   10.40100  -0.00530   -0.05096
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.83590    9.84200  -0.00610   -0.06198
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.25810   10.26610  -0.00800   -0.07793
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.84940    9.84910   0.00030    0.00305
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.51800   10.51660   0.00140    0.01331
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.74050    9.74160  -0.00110   -0.01129
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.22890   10.23000  -0.00110   -0.01075
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型                     10.03040   10.02170   0.00870    0.08681
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型                     10.03410   10.02520   0.00890    0.08878
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型                     10.33900   10.33610   0.00290    0.02806
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型                        9.99530    9.98890   0.00640    0.06407
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型                        9.99610    9.98960   0.00650    0.06507
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                       10.23260   10.23450  -0.00190   -0.01856
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.32010   10.32260  -0.00250   -0.02422
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.01640   10.02120  -0.00480   -0.04790
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型               9.98150    9.98700  -0.00550   -0.05507
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.48390   10.48940  -0.00550   -0.05243
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.08970   10.10480  -0.01510   -0.14943
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.92630   10.94400  -0.01770   -0.16173
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.00340   10.01130  -0.00790   -0.07891
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.40650   10.41480  -0.00830   -0.07969
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.53960   10.53170   0.00790    0.07501
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.55550   10.55160   0.00390    0.03696
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.43530   10.45520  -0.01990   -0.19034
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型             10.09430   10.07690   0.01740    0.17267
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型             10.09750   10.08010   0.01740    0.17262
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型             10.05440   10.05630  -0.00190   -0.01889
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型             10.05840   10.05940  -0.00100   -0.00994
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型               10.09350   10.08000   0.01350    0.13393
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型               10.09480   10.08130   0.01350    0.13391
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型                9.97230    9.97360  -0.00130   -0.01303
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型                9.97280    9.97410  -0.00130   -0.01303
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.10010   10.11210  -0.01200   -0.11867
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.22150   10.23360  -0.01210   -0.11824
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.16040   10.18110  -0.02070   -0.20332
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.52380   10.54650  -0.02270   -0.21524
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型                9.91300    9.92680  -0.01380   -0.13902
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.10880   10.12280  -0.01400   -0.13830
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.97020    1.96910   0.00110    0.05586
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.85710    2.85560   0.00150    0.05253
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28930    0.28930   0.00000    0.00000
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45840    0.45840   0.00000    0.00000
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.13830    8.14860  -0.01030   -0.12640
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.02190   12.03830  -0.01640   -0.13623
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.74870    9.74260   0.00610    0.06261
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.54530   12.53720   0.00810    0.06461
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.64560    8.64440   0.00120    0.01388
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.16730   11.16570   0.00160    0.01433
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.64540   10.63490   0.01050    0.09873
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.35080   10.35310  -0.00230   -0.02222
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       20.39000   20.48000  -0.09000   -0.43945
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4736.96000 4757.20000 -20.24000   -0.42546
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.13620   10.13480   0.00140    0.01381
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.11470   11.11330   0.00140    0.01260
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.96230    9.97300  -0.01070   -0.10729
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.44740    9.45110  -0.00370   -0.03915
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.12640   10.13000  -0.00360   -0.03554
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.38500    9.40070  -0.01570   -0.16701
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.81330    9.82670  -0.01340   -0.13636
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.44030   10.40510   0.03520    0.33830
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   5.85270    5.85210   0.00060    0.01025
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.91430   10.91320   0.00110    0.01008
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(人民幣)                     10.02800   10.02330   0.00470    0.04689
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣)                      9.98260    9.97720   0.00540    0.05412
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.02070   10.01470   0.00600    0.05991
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(人民幣)                     10.02800   10.02330   0.00470    0.04689
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣)                      9.98260    9.97720   0.00540    0.05412
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.02070   10.01470   0.00600    0.05991
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                       9.88000   10.03000  -0.15000   -1.49551
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.50000   10.64000  -0.14000   -1.31579
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                 9.96000   10.09000  -0.13000   -1.28840
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                      9.88000   10.03000  -0.15000   -1.49551
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.50000   10.64000  -0.14000   -1.31579
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                                9.96000   10.09000  -0.13000   -1.28840
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.39690   10.43950  -0.04260   -0.40807
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.52670   11.55480  -0.02810   -0.24319
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.74570   10.77180  -0.02610   -0.24230
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.88370    8.92010  -0.03640   -0.40807
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.30760    9.33020  -0.02260   -0.24222
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.19380    9.21610  -0.02230   -0.24197
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.20570   10.24750  -0.04180   -0.40790
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.79920   10.82550  -0.02630   -0.24294
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.78230   10.80850  -0.02620   -0.24240
柏瑞巨人基金-A類型                                                 13.53000   13.56000  -0.03000   -0.22124
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.71440   13.71400   0.00040    0.00292
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.27000   16.30000  -0.03000   -0.18405
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.25790   14.27010  -0.01220   -0.08549
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.80700   12.80060   0.00640    0.05000
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.35850   13.35050   0.00800    0.05992
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.37210    8.37930  -0.00720   -0.08593
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.67340    6.67910  -0.00570   -0.08534
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.64610    8.64170   0.00440    0.05092
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.49000    8.48860   0.00140    0.01649
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.71170   10.70530   0.00640    0.05978
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.38590    8.38570   0.00020    0.00239
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.99720   12.99070   0.00650    0.05004
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.35010   12.36070  -0.01060   -0.08576
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.48480   13.48260   0.00220    0.01632
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.16060   12.15330   0.00730    0.06007
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.83410    8.84170  -0.00760   -0.08596
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.65510    9.65020   0.00490    0.05078
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.70100    9.69940   0.00160    0.01650
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.52240    9.51670   0.00570    0.05989
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.39340    9.39320   0.00020    0.00213
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.70060   10.70910  -0.00850   -0.07937
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.81430   10.81110   0.00320    0.02960
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.57670   10.57130   0.00540    0.05108
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.69130   10.69400  -0.00270   -0.02525
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.72180    9.72960  -0.00780   -0.08017
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.55690    9.55400   0.00290    0.03035
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.70420   10.70680  -0.00260   -0.02428
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.58920    9.58430   0.00490    0.05113
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.70230    9.70480  -0.00250   -0.02576
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.68070   10.68930  -0.00860   -0.08045
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.81510   10.81190   0.00320    0.02960
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.57720   10.57180   0.00540    0.05108
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.69250   10.69520  -0.00270   -0.02524
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.72180    9.72950  -0.00770   -0.07914
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.55720    9.55430   0.00290    0.03035
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.89110   10.89370  -0.00260   -0.02387
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.58940    9.58450   0.00490    0.05112
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.70290    9.70540  -0.00250   -0.02576
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.33280   11.34070  -0.00790   -0.06966
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.93890   12.93490   0.00400    0.03092
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.17090   12.16490   0.00600    0.04932
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.87150    8.87760  -0.00610   -0.06871
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.67640    9.67340   0.00300    0.03101
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.58930    9.58460   0.00470    0.04904
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.02800   11.03560  -0.00760   -0.06887
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              12.04840   12.04470   0.00370    0.03072
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.75800   11.75220   0.00580    0.04935
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.87180    8.87790  -0.00610   -0.06871
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.67700    9.67400   0.00300    0.03101
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.58970    9.58500   0.00470    0.04903
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.20000   13.25000  -0.05000   -0.37736
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.19000   14.21000  -0.02000   -0.14075
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.29000    9.30000  -0.01000   -0.10753
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.42000    8.45000  -0.03000   -0.35503
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.23000    9.25000  -0.02000   -0.21622
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.11000   11.15000  -0.04000   -0.35874
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.06000   11.08000  -0.02000   -0.18051
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.35000   11.36000  -0.01000   -0.08803
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.28000   13.21000   0.07000    0.52990
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.39000   13.35000   0.04000    0.29963
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.93000    9.88000   0.05000    0.50607
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.13270   12.14040  -0.00770   -0.06342
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.45290   10.44400   0.00890    0.08522
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.68220    7.68710  -0.00490   -0.06374
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.25690   10.24820   0.00870    0.08489
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.91000   10.94000  -0.03000   -0.27422
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.85000   11.87000  -0.02000   -0.16849
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.40000   11.41000  -0.01000   -0.08764
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.42000    9.44000  -0.02000   -0.21186
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.81000    9.83000  -0.02000   -0.20346
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.90000   10.92000  -0.02000   -0.18315
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.56000   11.57000  -0.01000   -0.08643
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  11.18000   11.19000  -0.01000   -0.08937
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.51000    9.53000  -0.02000   -0.20986
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.71000    9.72000  -0.01000   -0.10288
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.81000    9.83000  -0.02000   -0.20346
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.26300   12.27000  -0.00700   -0.05705
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         12.16560   12.15610   0.00950    0.07815
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.11020   11.10050   0.00970    0.08738
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.44770    8.45260  -0.00490   -0.05797
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.62970    9.62210   0.00760    0.07898
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.65850    9.65010   0.00840    0.08705
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.70300   11.69380   0.00920    0.07867
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.76850   10.77470  -0.00620   -0.05754
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          11.09160   11.08190   0.00970    0.08753
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.97230    9.96450   0.00780    0.07828
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.12750    9.13280  -0.00530   -0.05803
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.18440    9.17500   0.00940    0.10245
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.68530    9.67680   0.00850    0.08784
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.59700   12.59740  -0.00040   -0.00318
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.28220   12.26610   0.01610    0.13126
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.56300   11.54630   0.01670    0.14464
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.95950    6.95970  -0.00020   -0.00287
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.77300    8.76160   0.01140    0.13011
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.43020    9.41670   0.01350    0.14336
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.82890   10.82930  -0.00040   -0.00369
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.58110   11.56440   0.01670    0.14441
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.50370    9.49130   0.01240    0.13065
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.88180    8.88200  -0.00020   -0.00225
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.63200    9.61810   0.01390    0.14452
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.12210   12.13400  -0.01190   -0.09807
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             13.07950   13.07890   0.00060    0.00459
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.88280   11.88080   0.00200    0.01683
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.32660    9.33570  -0.00910   -0.09748
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             10.08840   10.08790   0.00050    0.00496
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.06170   10.06000   0.00170    0.01690
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.32840   12.32790   0.00050    0.00406
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.81520   10.82580  -0.01060   -0.09791
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.32200   11.32010   0.00190    0.01678
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.95370    9.96340  -0.00970   -0.09736
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.49310    9.50240  -0.00930   -0.09787
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.33330   10.33280   0.00050    0.00484
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.79890    9.79720   0.00170    0.01735
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           18.81000   18.87000  -0.06000   -0.31797
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.52000   17.59000  -0.07000   -0.39795
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.34270   13.35340  -0.01070   -0.08013
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.24840   10.28050  -0.03210   -0.31224
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.39210   11.42180  -0.02970   -0.26003
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.38690   12.43970  -0.05280   -0.42445
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.86690   10.89190  -0.02500   -0.22953
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.79450    8.82200  -0.02750   -0.31172
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.43380    9.45830  -0.02450   -0.25903
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.27030    9.30980  -0.03950   -0.42428
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.37500    9.39660  -0.02160   -0.22987
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          8.92710    8.95500  -0.02790   -0.31156
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.23510    9.25920  -0.02410   -0.26028
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.13700   11.18450  -0.04750   -0.42469
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.31770    9.33920  -0.02150   -0.23021
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            44.71010   44.77900  -0.06890   -0.15387
國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣                                 9.97600    9.96510   0.01090    0.10938
國泰2025到期新興市場債券基金-美元                                   9.87830    9.86990   0.00840    0.08511
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        10.76000   10.87000  -0.11000   -1.01196
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        35.14000   34.51000   0.63000    1.82556
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.87080   11.87000   0.00080    0.00674
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.67400    1.67170   0.00230    0.13758
國泰大中華基金                                                     22.44000   22.54000  -0.10000   -0.44366
國泰小龍基金-新台幣                                                16.66000   16.73000  -0.07000   -0.41841
國泰中小成長基金-新台幣                                            48.94000   49.05000  -0.11000   -0.22426
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.67240    4.71810  -0.04570   -0.96861
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.72180    0.72790  -0.00610   -0.83803
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.77370    0.78030  -0.00660   -0.84583
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        20.23000   20.45000  -0.22000   -1.07579
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               43.11600   43.16120  -0.04520   -0.10472
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.44320    2.46820  -0.02500   -1.01288
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.34310    0.34620  -0.00310   -0.89544
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.53430   10.65340  -0.11910   -1.11795
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.33840    0.33840   0.00000    0.00000
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.18810   10.21020  -0.02210   -0.21645
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.48180    4.52710  -0.04530   -1.00064
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.62830    0.63380  -0.00550   -0.86778
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        19.39000   19.61000  -0.22000   -1.12188
國泰中港台基金-人民幣                                               3.49040    3.53380  -0.04340   -1.22814
國泰中港台基金-美元                                                 0.49540    0.50090  -0.00550   -1.09802
國泰中港台基金-新台幣                                              15.11000   15.31000  -0.20000   -1.30634
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                    10.15260   10.13500   0.01760    0.17366
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.24230   10.22530   0.01700    0.16625
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.14370   10.15000  -0.00630   -0.06207
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   28.07000   28.00000   0.07000    0.25000
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       11.59000   11.64000  -0.05000   -0.42955
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       35.96000   35.68000   0.28000    0.78475
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35840    0.35840   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33390    0.33390   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33480    0.33480   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   10.98130   11.00610  -0.02480   -0.22533
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.24170   10.26480  -0.02310   -0.22504
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.27460   10.29790  -0.02330   -0.22626
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.47540   12.47490   0.00050    0.00401
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.42670    0.42710  -0.00040   -0.09365
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.37490    0.37530  -0.00040   -0.10658
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.45620    0.45660  -0.00040   -0.08760
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.10000   11.13000  -0.03000   -0.26954
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.61000    9.63000  -0.02000   -0.20768
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.56280    0.56580  -0.00300   -0.53022
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.61980    2.62230  -0.00250   -0.09534
國泰全球高股息基金-美元                                             0.37080    0.37070   0.00010    0.02698
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.36000   11.38000  -0.02000   -0.17575
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.54360    0.54590  -0.00230   -0.42132
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.50680    0.50500   0.00180    0.35644
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.59000   14.58000   0.01000    0.06859
國泰全球資源基金-美元                                               0.16290    0.16320  -0.00030   -0.18382
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.06000    5.08000  -0.02000   -0.39370
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.61440    0.61620  -0.00180   -0.29211
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               18.81000   18.91000  -0.10000   -0.52882
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.16000   18.26000  -0.10000   -0.54765
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.89630    0.90300  -0.00670   -0.74197
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.84000   20.81000   0.03000    0.14416
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金                    22.97000   22.89000   0.08000    0.34950
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.60130    2.60790  -0.00660   -0.25308
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.36910    0.36960  -0.00050   -0.13528
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.31310    0.31350  -0.00040   -0.12759
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.27580   11.31190  -0.03610   -0.31913
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.56550    9.59610  -0.03060   -0.31888
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.53760    0.54070  -0.00310   -0.57333
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.39680    0.39680   0.00000    0.00000
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.76000   11.78000  -0.02000   -0.16978
國泰科技生化基金                                                   40.09000   40.05000   0.04000    0.09988
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          29.40000   29.75000  -0.35000   -1.17647
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.22000   12.12000   0.10000    0.82508
國泰美國費城半導體基金                                             15.37000   15.58000  -0.21000   -1.34788
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    45.55270   45.96430  -0.41160   -0.89548
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    16.17020   16.17290  -0.00270   -0.01669
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    25.17240   25.21870  -0.04630   -0.18359
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   45.03160   45.61430  -0.58270   -1.27745
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   45.66520   46.23420  -0.56900   -1.23069
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         42.20610   42.89810  -0.69200   -1.61313
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A                            0.32230    0.32270  -0.00040   -0.12395
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A                          9.95790    9.97890  -0.02100   -0.21044
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P                         10.02300   10.04410  -0.02110   -0.21007
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A                            0.32370    0.32410  -0.00040   -0.12342
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A                          9.99160   10.01560  -0.02400   -0.23963
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P                         10.07400   10.09810  -0.02410   -0.23866
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A                            0.32410    0.32470  -0.00060   -0.18479
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A                         10.00380   10.03140  -0.02760   -0.27514
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P                         10.09640   10.12420  -0.02780   -0.27459
國泰紐幣2021保本基金                                               12.96270   12.97030  -0.00760   -0.05860
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.33480   13.34440  -0.00960   -0.07194
國泰紐幣保本基金                                                   12.90190   12.88020   0.02170    0.16848
國泰國泰基金-新台幣A                                               26.20000   26.23000  -0.03000   -0.11437
國泰富時中國A50基金                                                21.81000   21.67000   0.14000    0.64605
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   47.75550   48.21700  -0.46150   -0.95713
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.35070    0.35060   0.00010    0.02852
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.78000   10.79000  -0.01000   -0.09268
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.52180    0.52400  -0.00220   -0.41985
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       40.74050   40.80750  -0.06700   -0.16419
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            20.43000   20.41000   0.02000    0.09799
國泰新興市場基金-美元                                               0.38550    0.38740  -0.00190   -0.49045
國泰新興市場基金-新台幣                                            11.80000   11.88000  -0.08000   -0.67340
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.47460    2.47340   0.00120    0.04852
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.50140    1.50070   0.00070    0.04664
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.36090    0.36030   0.00060    0.16653
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22120    0.22080   0.00040    0.18116
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.80680   10.80210   0.00470    0.04351
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.43280    6.43000   0.00280    0.04355
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金                                15.62000   15.91000  -0.29000   -1.82275
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       45.22090   45.69190  -0.47100   -1.03082
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           45.48740   45.58520  -0.09780   -0.21454
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               42.71400   42.78850  -0.07450   -0.17411
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   12.31000   12.32000  -0.01000   -0.08117
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   41.33000   41.28000   0.05000    0.12112
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.30000   23.62000  -0.32000   -1.35478
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.34720    0.34610   0.00110    0.31783
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.38070   38.41700  -0.03630   -0.09449
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.26000   21.45000  -0.19000   -0.88578
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.67000   19.77000  -0.10000   -0.50582
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  19.29000   19.20000   0.09000    0.46875
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41830    0.41820   0.00010    0.02391
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.49560   12.50350  -0.00790   -0.06318
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.66680   10.66390   0.00290    0.02719
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.56420   10.55700   0.00720    0.06820
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.52670   10.54730  -0.02060   -0.19531
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.23720   10.23430   0.00290    0.02834
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.15910   10.15570   0.00340    0.03348
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.08000   10.09960  -0.01960   -0.19407
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.04300   10.03600   0.00700    0.06975
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.95310    9.94730   0.00580    0.05831
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.00630    9.99700   0.00930    0.09303
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.69000    9.70320  -0.01320   -0.13604
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.90660    9.89970   0.00690    0.06970
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.82290    9.81720   0.00570    0.05806
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.86610    9.85700   0.00910    0.09232
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.55190    9.56490  -0.01300   -0.13591
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.49470   11.49430   0.00040    0.00348
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.72880    9.73980  -0.01100   -0.11294
第一金大中華基金                                                   27.67000   27.67000   0.00000    0.00000
第一金小型精選基金                                                 34.53000   34.62000  -0.09000   -0.25997
第一金中國世紀基金-人民幣                                          14.58000   14.79000  -0.21000   -1.41988
第一金中國世紀基金-美元                                             8.85070    8.96960  -0.11890   -1.32559
第一金中國世紀基金-新臺幣                                          10.33000   10.49000  -0.16000   -1.52526
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                        10.33000   10.49000  -0.16000   -1.52526
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.84910    9.85590  -0.00680   -0.06899
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.11690    8.13230  -0.01540   -0.18937
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.52090   11.52880  -0.00790   -0.06852
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.68130    9.69970  -0.01840   -0.18970
第一金中概平衡基金                                                 29.25000   29.24000   0.01000    0.03420
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.34670   15.34600   0.00070    0.00456
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.92100  178.91300   0.00800    0.00447
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.17760   15.38440  -0.20680   -1.34422
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.17640   15.38310  -0.20670   -1.34368
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            14.47000   14.70000  -0.23000   -1.56463
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          14.47000   14.70000  -0.23000   -1.56463
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.14210   10.31390  -0.17180   -1.66571
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.14050   10.31220  -0.17170   -1.66502
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.05000   10.24000  -0.19000   -1.85547
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.05000   10.24000  -0.19000   -1.85547
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.16070   10.13500   0.02570    0.25358
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.16070   10.13500   0.02570    0.25358
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.70800   13.69090   0.01710    0.12490
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.72610   13.70910   0.01700    0.12401
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.84000   12.85000  -0.01000   -0.07782
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.86000   12.88000  -0.02000   -0.15528
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.89270    9.88820   0.00450    0.04551
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.88520    9.88060   0.00460    0.04656
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.42040    9.42660  -0.00620   -0.06577
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.44490    9.45110  -0.00620   -0.06560
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.88150   10.87650   0.00500    0.04597
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.40450   10.41140  -0.00690   -0.06627
第一金全球大趨勢基金                                               24.82000   24.94000  -0.12000   -0.48115
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.46160    9.46150   0.00010    0.00106
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.48110    6.48100   0.00010    0.00154
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.34810   10.32040   0.02770    0.26840
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.34840   10.32060   0.02780    0.26936
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   11.38950   11.35890   0.03060    0.26939
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 11.39120   11.36080   0.03040    0.26759
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.75000   10.73000   0.02000    0.18639
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.75000   10.73000   0.02000    0.18639
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.61280    8.62330  -0.01050   -0.12176
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.66700   10.68010  -0.01310   -0.12266
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.21550    9.21920  -0.00370   -0.04013
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.21390    9.21770  -0.00380   -0.04123
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.65190    7.65200  -0.00010   -0.00131
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.64710    7.64710   0.00000    0.00000
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.33800    8.34670  -0.00870   -0.10423
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.33850    8.34730  -0.00880   -0.10542
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.75110   11.75590  -0.00480   -0.04083
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.75170   11.75650  -0.00480   -0.04083
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.29940   10.29950  -0.00010   -0.00097
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.30020   10.30030  -0.00010   -0.00097
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.96330   14.97890  -0.01560   -0.10415
第一金亞洲科技基金                                                 19.16000   19.26000  -0.10000   -0.51921
第一金亞洲新興市場基金                                             12.89000   12.90000  -0.01000   -0.07752
第一金店頭市場基金                                                  8.51000    8.49000   0.02000    0.23557
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                            10.17510   10.16280   0.01230    0.12103
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                          10.17500   10.16270   0.01230    0.12103
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                          10.01500   10.02580  -0.01080   -0.10772
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                        10.01490   10.02570  -0.01080   -0.10772
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                            10.23850   10.22610   0.01240    0.12126
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                          10.25650   10.24390   0.01260    0.12300
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                          10.23830   10.22590   0.01240    0.12126
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                          10.07710   10.08790  -0.01080   -0.10706
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                        10.09490   10.10560  -0.01070   -0.10588
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                        10.07700   10.08780  -0.01080   -0.10706
第一金創新趨勢基金                                                 23.18000   23.17000   0.01000    0.04316
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  43.95650   44.02860  -0.07210   -0.16376
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            44.05990   44.14170  -0.08180   -0.18531
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      44.13330   44.26500  -0.13170   -0.29753
第一金電子基金                                                     36.60000   36.61000  -0.01000   -0.02731
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       19.93000   19.97000  -0.04000   -0.20030
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             20.01000   20.54000  -0.53000   -2.58033
統一大中華中小基金(人民幣)                                          8.94000    9.05000  -0.11000   -1.21547
統一大中華中小基金(美元)                                            7.93000    8.02000  -0.09000   -1.12219
統一大中華中小基金(新台幣)                                         11.64000   11.80000  -0.16000   -1.35593
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.78000    9.84000  -0.06000   -0.60976
統一大東協高股息基金(美元)                                          8.82000    8.87000  -0.05000   -0.56370
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.02000    9.09000  -0.07000   -0.77008
統一大滿貫基金-A類型                                               38.25000   38.35000  -0.10000   -0.26076
統一大滿貫基金-I類型                                               38.25000   38.35000  -0.10000   -0.26076
統一大龍印基金                                                     15.15000   15.24000  -0.09000   -0.59055
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                         10.65000   10.71000  -0.06000   -0.56022
統一大龍騰中國基金(美元)                                            9.47000    9.52000  -0.05000   -0.52521
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                         10.67000   10.75000  -0.08000   -0.74419
統一中小基金                                                       27.10000   27.13000  -0.03000   -0.11058
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                              10.01000   10.00850   0.00150    0.01499
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.03970    9.03420   0.00550    0.06088
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.67390    8.68470  -0.01080   -0.12436
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.72620   12.72440   0.00180    0.01415
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.45030   11.44340   0.00690    0.06030
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.94330   10.95690  -0.01360   -0.12412
統一台灣動力基金                                                   21.37000   21.33000   0.04000    0.18753
統一全天候基金-A類型                                              124.38000  124.80000  -0.42000   -0.33654
統一全天候基金-I類型                                              125.26000  125.68000  -0.42000   -0.33418
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.45100    8.48220  -0.03120   -0.36783
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.92340    7.94890  -0.02550   -0.32080
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.84300    7.88620  -0.04320   -0.54779
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.21440    9.24830  -0.03390   -0.36655
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.64690    8.67470  -0.02780   -0.32047
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.55180    8.59890  -0.04710   -0.54774
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣)                                      9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
統一全球智聯網AIoT基金(美元)                                       10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
統一全球智聯網AIoT基金(新台幣)                                      9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
統一全球債券組合基金                                               12.36590   12.37270  -0.00680   -0.05496
統一全球新科技基金(人民幣)                                         16.14000   16.32000  -0.18000   -1.10294
統一全球新科技基金(美元)                                           14.75000   14.90000  -0.15000   -1.00671
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.03000   14.21000  -0.18000   -1.26671
統一亞太基金                                                       25.90000   26.01000  -0.11000   -0.42291
統一亞洲大金磚基金                                                 12.35000   12.42000  -0.07000   -0.56361
統一奔騰基金                                                       65.73000   65.81000  -0.08000   -0.12156
統一強棒貨幣市場基金                                               16.76020   16.75950   0.00070    0.00418
統一強漢基金(人民幣)                                               12.43000   12.44000  -0.01000   -0.08039
統一強漢基金(美元)                                                 10.87000   10.88000  -0.01000   -0.09191
統一強漢基金(新台幣)                                               28.37000   28.45000  -0.08000   -0.28120
統一統信基金                                                       33.44000   33.47000  -0.03000   -0.08963
統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金             37.88670   37.94300  -0.05630   -0.14838
統一黑馬基金                                                       65.67000   65.82000  -0.15000   -0.22789
統一新亞洲科技能源基金                                             17.13000   17.24000  -0.11000   -0.63805
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.05580    8.06680  -0.01100   -0.13636
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.85310   10.86790  -0.01480   -0.13618
統一經建基金                                                       52.45000   52.63000  -0.18000   -0.34201
統一龍馬基金                                                       75.00000   75.16000  -0.16000   -0.21288
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     22.99000   23.04000  -0.05000   -0.21701
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              53.04000   53.19000  -0.15000   -0.28201
野村中國機會基金                                                   15.01000   15.23000  -0.22000   -1.44452
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.41960   10.41700   0.00260    0.02496
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.36260   10.36350  -0.00090   -0.00868
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.21700   10.24200  -0.02500   -0.24409
野村巴西基金                                                        6.65000    6.59000   0.06000    0.91047
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.79000   11.77000   0.02000    0.16992
野村台灣高股息基金                                                 26.74000   26.60000   0.14000    0.52632
野村台灣運籌基金                                                   41.93000   42.01000  -0.08000   -0.19043
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.90000    9.89410   0.00590    0.05963
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.75890    9.75650   0.00240    0.02460
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.79710    9.80050  -0.00340   -0.03469
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.60580   10.59950   0.00630    0.05944
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.35400   10.35070   0.00330    0.03188
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.04790   10.05130  -0.00340   -0.03383
野村平衡基金                                                       21.65000   21.69000  -0.04000   -0.18442
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.94490    9.94040   0.00450    0.04527
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.22150   10.15860   0.06290    0.61918
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.95690    9.95530   0.00160    0.01607
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.99210    9.98760   0.00450    0.04506
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.32210   10.25870   0.06340    0.61801
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.00180   10.00010   0.00170    0.01700
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.91500    9.92050  -0.00550   -0.05544
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.05170   10.04620   0.00550    0.05475
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.06600   10.06360   0.00240    0.02385
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.90660    9.91640  -0.00980   -0.09883
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                           10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.68000   10.66000   0.02000    0.18762
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           15.05000   15.04000   0.01000    0.06649
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.91000   12.88000   0.03000    0.23292
野村全球生技醫療基金                                               16.36000   16.43000  -0.07000   -0.42605
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.28200   10.27110   0.01090    0.10612
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.24170   10.23320   0.00850    0.08306
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.10170   10.10310  -0.00140   -0.01386
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.52340   10.51270   0.01070    0.10178
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.44510   10.43680   0.00830    0.07953
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.31080   10.31230  -0.00150   -0.01455
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.25170   10.25330  -0.00160   -0.01560
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            11.00990   10.99850   0.01140    0.10365
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.87820   10.86930   0.00890    0.08188
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.73950   10.74110  -0.00160   -0.01490
野村全球品牌基金                                                   28.18000   28.53000  -0.35000   -1.22678
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.45000   10.46000  -0.01000   -0.09560
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.66000   12.68000  -0.02000   -0.15773
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.87000   10.86000   0.01000    0.09208
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.25000   19.29000  -0.04000   -0.20736
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.36000   12.35000   0.01000    0.08097
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    11.09910   11.08690   0.01220    0.11004
野村全球短期收益基金-美元計價                                      11.09960   11.08980   0.00980    0.08837
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.80070   10.79890   0.00180    0.01667
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.52280    8.52150   0.00130    0.01526
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.33960    8.34130  -0.00170   -0.02038
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             7.84890    7.85880  -0.00990   -0.12597
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.10990   11.10800   0.00190    0.01710
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.58630   10.58840  -0.00210   -0.01983
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.07080   10.08330  -0.01250   -0.12397
野村成長基金                                                       35.68000   35.74000  -0.06000   -0.16788
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.35200    8.34370   0.00830    0.09948
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.35830    8.35230   0.00600    0.07184
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.47610    8.48400  -0.00790   -0.09312
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.80420    9.79460   0.00960    0.09801
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.65280    9.64590   0.00690    0.07153
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.76760    9.77670  -0.00910   -0.09308
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  9.32000    9.38000  -0.06000   -0.63966
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 13.51000   13.60000  -0.09000   -0.66176
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.03840   10.02520   0.01320    0.13167
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                              9.96260    9.95330   0.00930    0.09344
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                            9.75920    9.76220  -0.00300   -0.03073
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.48520    9.47320   0.01200    0.12667
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.48790    9.47930   0.00860    0.09072
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.49890    9.50200  -0.00310   -0.03262
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                            9.93640    9.93940  -0.00300   -0.03018
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.71140   10.69670   0.01470    0.13743
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.59990   10.59030   0.00960    0.09065
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.61080   10.61430  -0.00350   -0.03297
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                        9.78490    9.78420   0.00070    0.00715
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                          9.78600    9.78830  -0.00230   -0.02350
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                        9.61070    9.62330  -0.01260   -0.13093
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.18340    8.19410  -0.01070   -0.13058
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.87980    8.87880   0.00100    0.01126
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.74210    8.74420  -0.00210   -0.02402
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                        9.83400    9.84690  -0.01290   -0.13101
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.46620   13.48390  -0.01770   -0.13127
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.79370   12.79240   0.00130    0.01016
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.34210   10.34460  -0.00250   -0.02417
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.43130   10.42740   0.00390    0.03740
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.36620   10.36540   0.00080    0.00772
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.39530   10.40260  -0.00730   -0.07017
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.81880   10.81470   0.00410    0.03791
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.74180   10.74100   0.00080    0.00745
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.63730   10.64490  -0.00760   -0.07140
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.82970   10.82590   0.00380    0.03510
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.74260   10.74200   0.00060    0.00559
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.72800   10.75100  -0.02300   -0.21393
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.22640   10.23230  -0.00590   -0.05766
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.80610    9.80050   0.00560    0.05714
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.42050    9.41730   0.00320    0.03398
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.83040    8.83570  -0.00530   -0.05998
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.43090   11.43770  -0.00680   -0.05945
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.43200   10.43940  -0.00740   -0.07089
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.66910   11.66570   0.00340    0.02915
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  11.07230   11.07210   0.00020    0.00181
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.76000   10.76790  -0.00790   -0.07337
野村泰國基金                                                       42.63000   42.75000  -0.12000   -0.28070
野村高科技基金                                                     12.12000   12.15000  -0.03000   -0.24691
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.50590   10.53820  -0.03230   -0.30650
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.20970   10.22050  -0.01080   -0.10567
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.95110   10.89340   0.05770    0.52968
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.55790    9.57250  -0.01460   -0.15252
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.42940    9.45860  -0.02920   -0.30871
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.80600    9.82870  -0.02270   -0.23096
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.31530   12.32800  -0.01270   -0.10302
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.68390   14.60800   0.07590    0.51958
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          11.12410   11.14120  -0.01710   -0.15348
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.98240   11.01630  -0.03390   -0.30773
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.59640   11.62330  -0.02690   -0.23143
野村貨幣市場基金                                                   16.36260   16.36190   0.00070    0.00428
野村新馬基金                                                       14.43000   14.52000  -0.09000   -0.61983
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.38140   10.38350  -0.00210   -0.02022
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.00210    9.99580   0.00630    0.06303
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.97370    9.99000  -0.01630   -0.16316
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.26620   10.26360   0.00260    0.02533
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.20520   10.20500   0.00020    0.00196
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.19670   10.20200  -0.00530   -0.05195
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.77810   10.77540   0.00270    0.02506
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     10.6728   10.67270   0.00010    0.00094
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.69610   10.70180  -0.00570   -0.05326
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.04310   10.01400   0.02910    0.29059
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    10.00970    9.98220   0.02750    0.27549
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.82020    9.80490   0.01530    0.15604
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.79700   10.76640   0.03060    0.28422
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.71210   10.68260   0.02950    0.27615
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計   　0.51510   10.49880   0.01630    0.15526
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.52300   10.52880  -0.00580   -0.05509
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.82810    7.83240  -0.00430   -0.05490
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.23080   12.23750  -0.00670   -0.05475
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      8.86000    8.90000  -0.04000   -0.44944
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.45720   10.45480   0.00240    0.02296
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.82480   10.75550   0.06930    0.64432
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.38660   10.38610   0.00050    0.00481
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.30900   10.33210  -0.02310   -0.22358
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.42700   10.42710  -0.00010   -0.00096
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.45760   10.45520   0.00240    0.02296
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.82600   10.75660   0.06940    0.64519
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.38650   10.38610   0.00040    0.00385
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.31220   10.33540  -0.02320   -0.22447
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.42610   10.42610   0.00000    0.00000
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.47000   10.46420   0.00580    0.05543
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.84410   10.77150   0.07260    0.67400
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.39810   10.39420   0.00390    0.03752
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.32410   10.34380  -0.01970   -0.19045
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.44200   10.43910   0.00290    0.02778
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.46990   10.46420   0.00570    0.05447
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.84580   10.77320   0.07260    0.67389
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.40550   10.40160   0.00390    0.03749
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.33360   10.35340  -0.01980   -0.19124
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.44340   10.44040   0.00300    0.02873
野村精選貨幣市場基金                                               12.12600   12.12570   0.00030    0.00247
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.78000   11.81000  -0.03000   -0.25402
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.76000   10.81000  -0.05000   -0.46253
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.03000   10.06000  -0.03000   -0.29821
野村積極成長基金                                                   15.13000   15.16000  -0.03000   -0.19789
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                       11.78000   11.80000  -0.02000   -0.16949
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    42.69000   42.75000  -0.06000   -0.14035
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.67210   10.68130  -0.00920   -0.08613
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.51520    8.51120   0.00400    0.04700
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.82350    7.82360  -0.00010   -0.00128
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.60170    7.60840  -0.00670   -0.08806
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.38160   12.37610   0.00550    0.04444
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              11.04260   11.04280  -0.00020   -0.00181
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.77280   10.78220  -0.00940   -0.08718
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.55000   11.63000  -0.08000   -0.68788
野村環球基金-人民幣計價                                            17.86000   17.94000  -0.08000   -0.44593
野村環球基金-美元計價                                              13.78000   13.84000  -0.06000   -0.43353
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.15000   19.28000  -0.13000   -0.67427
野村鴻利基金                                                       26.01000   26.05000  -0.04000   -0.15355
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.91760   16.91720   0.00040    0.00236
野村鴻運基金                                                       22.64000   22.69000  -0.05000   -0.22036
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.76000    9.78000  -0.02000   -0.20450
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.81000   13.74000   0.07000    0.50946
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.32000   10.33000  -0.01000   -0.09681
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.33000   15.34000  -0.01000   -0.06519
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.69290   10.69970  -0.00680   -0.06355
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.99680   14.00580  -0.00900   -0.06426
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               11.02700   11.02710  -0.00010   -0.00091
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.65460   10.64110   0.01350    0.12687
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.88120   10.88190  -0.00070   -0.00643
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.47720   10.46470   0.01250    0.11945
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣A(累積)                 9.98200    9.99210  -0.01010   -0.10108
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣B(年配)                 9.98080    9.99180  -0.01100   -0.11009
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積)                   10.00290    9.99920   0.00370    0.03700
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元B(年配)                   10.00290    9.99920   0.00370    0.03700
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積)                  9.97460    9.99440  -0.01980   -0.19811
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配)                  9.97500    9.99470  -0.01970   -0.19710
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                           10.41440   10.40980   0.00460    0.04419
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.21920   10.20110   0.01810    0.17743
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                            9.89750    9.90290  -0.00540   -0.05453
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.41880   10.40300   0.01580    0.15188
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.65830   10.63730   0.02100    0.19742
凱基台商天下基金                                                   14.94000   15.00000  -0.06000   -0.40000
凱基台灣精五門基金                                                 23.45000   23.40000   0.05000    0.21368
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       46.16360   46.23960  -0.07600   -0.16436
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   47.63300   47.69080  -0.05780   -0.12120
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      40.81550   40.81110   0.00440    0.01078
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   45.85420   45.91550  -0.06130   -0.13351
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         46.57780   46.63810  -0.06030   -0.12929
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             46.38350   46.52780  -0.14430   -0.31014
凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積)                             10.04110   10.04280  -0.00170   -0.01693
凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配)                             10.04080   10.04260  -0.00180   -0.01792
凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積)                            10.04010   10.04180  -0.00170   -0.01693
凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配)                            10.03950   10.04090  -0.00140   -0.01394
凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配)                              9.99650   10.00380  -0.00730   -0.07297
凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配)                             9.97810    9.98770  -0.00960   -0.09612
凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積)                               10.12110   10.10940   0.01170    0.11573
凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配)                               10.12110   10.10950   0.01160    0.11474
凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積)                              10.12110   10.10940   0.01170    0.11573
凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配)                              10.12110   10.10950   0.01160    0.11474
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積)                              9.97030    9.98200  -0.01170   -0.11721
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配)                              9.97020    9.98200  -0.01180   -0.11821
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積)                             9.97080    9.98260  -0.01180   -0.11821
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配)                             9.97090    9.98270  -0.01180   -0.11820
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     14.04000   14.07000  -0.03000   -0.21322
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       12.32970   12.33430  -0.00460   -0.03729
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     12.07000   12.10000  -0.03000   -0.24793
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.61180   11.61130   0.00050    0.00431
凱基開創基金                                                       30.87000   30.87000   0.00000    0.00000
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.01000   22.25000  -0.24000   -1.07865
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.46890   21.64940  -0.18050   -0.83374
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.46000   17.43000   0.03000    0.17212
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.78960   16.72640   0.06320    0.37785
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.44000    7.48000  -0.04000   -0.53476
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    42.03430   42.11340  -0.07910   -0.18783
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    42.48700   42.54520  -0.05820   -0.13680
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   42.40440   42.48290  -0.07850   -0.18478
凱基臺灣多元收益多重資產基金                                       10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.86000   11.87000  -0.01000   -0.08425
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.22750   11.21690   0.01060    0.09450
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.68000   10.69000  -0.01000   -0.09355
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.30910   12.30300   0.00610    0.04958
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.53000   12.56000  -0.03000   -0.23885
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.77000   12.93000  -0.16000   -1.23743
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.59610   12.71700  -0.12090   -0.95070
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.68120   10.73620  -0.05500   -0.51229
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                         10.14640   10.18470  -0.03830   -0.37605
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.09800   10.15920  -0.06120   -0.60241
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.68110   10.73600  -0.05490   -0.51136
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                         10.14640   10.18460  -0.03820   -0.37508
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.09800   10.15920  -0.06120   -0.60241
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.14000   12.03000   0.11000    0.91438
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         35.88000   36.52000  -0.64000   -1.75246
富邦NASDAQ-100基金                                                 31.00000   31.32000  -0.32000   -1.02171
富邦上証180基金                                                    30.88000   30.81000   0.07000    0.22720
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.20460    0.20660  -0.00200   -0.96805
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.26000    6.34000  -0.08000   -1.26183
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    5.90000    5.95000  -0.05000   -0.84034
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   48.47000   47.66000   0.81000    1.69954
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.73510   12.84080  -0.10570   -0.82316
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.66040   11.75490  -0.09450   -0.80392
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.92660   11.02920  -0.10260   -0.93026
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.74420   10.83330  -0.08910   -0.82246
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.75380    9.83280  -0.07900   -0.80343
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.15020    9.23610  -0.08590   -0.93005
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        19.58270   19.58500  -0.00230   -0.01174
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.72480   11.72390   0.00090    0.00768
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.34580   10.35450  -0.00870   -0.08402
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.95200   13.96310  -0.01110   -0.07950
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.01860    2.01910  -0.00050   -0.02476
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.37660    9.38400  -0.00740   -0.07886
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.40570    1.40610  -0.00040   -0.02845
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.62220   12.62320  -0.00100   -0.00792
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.82430    1.82410   0.00020    0.01096
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.46860   10.46940  -0.00080   -0.00764
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.53460    1.53450   0.00010    0.00652
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                11.09950   11.09160   0.00790    0.07123
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  11.02280   11.01880   0.00400    0.03630
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  14.41000   14.51000  -0.10000   -0.68918
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  20.42000   20.16000   0.26000    1.28968
富邦日本東証基金                                                   21.15000   21.05000   0.10000    0.47506
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    47.95000   47.84000   0.11000    0.22993
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    47.75000   47.56000   0.19000    0.39950
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    56.36000   56.46000  -0.10000   -0.17712
富邦台灣心基金                                                     24.48000   24.52000  -0.04000   -0.16313
富邦台灣釆吉50基金                                                 49.77000   49.86000  -0.09000   -0.18051
富邦台灣科技指數基金                                               62.91000   63.36000  -0.45000   -0.71023
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   48.37130   48.35480   0.01650    0.03412
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.31170   41.40890  -0.09720   -0.23473
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31810    0.31790   0.00020    0.06291
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.39000   10.41000  -0.02000   -0.19212
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.69950    2.69960  -0.00010   -0.00370
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.36280    0.36260   0.00020    0.05516
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.07390   11.08660  -0.01270   -0.11455
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.29530    2.29540  -0.00010   -0.00436
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.34040    0.34020   0.00020    0.05879
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.34800    9.35870  -0.01070   -0.11433
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             23.62000   23.43000   0.19000    0.81093
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 13.75000   13.85000  -0.10000   -0.72202
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 28.93000   28.58000   0.35000    1.22463
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.72910   15.72840   0.00070    0.00445
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              17.27000   17.28000  -0.01000   -0.05787
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         41.13670   41.15540  -0.01870   -0.04544
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   44.77380   44.79690  -0.02310   -0.05157
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等   40.16880   40.18550  -0.01670   -0.04156
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行    39.89080   39.86740   0.02340    0.05869
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(人民     9.95400    9.96930  -0.01530   -0.15347
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(美元)    9.99360    9.99560  -0.00200   -0.02001
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(新台     9.97450    9.99810  -0.02360   -0.23604
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(人民     9.95400    9.96930  -0.01530   -0.15347
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(美元)    9.99360    9.99560  -0.00200   -0.02001
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(新台     9.97450    9.99810  -0.02360   -0.23604
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦彭博巴克萊全球美元10年以上保險業投資   39.88360   39.92940  -0.04580   -0.11470
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦彭博巴克萊全球美元10年以上能源業投資   39.89240   39.93780  -0.04540   -0.11368
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.56490   39.54170   0.02320    0.05867
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   46.27580   46.29670  -0.02090   -0.04514
富邦長紅基金                                                       67.81000   67.94000  -0.13000   -0.19135
富邦科技基金                                                       26.95000   26.96000  -0.01000   -0.03709
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.91460   40.94260  -0.02800   -0.06839
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        46.11170   46.19540  -0.08370   -0.18119
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          40.12080   40.13840  -0.01760   -0.04385
富邦恒生國企ETF基金                                                20.16000   20.17000  -0.01000   -0.04958
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.46000   13.48000  -0.02000   -0.14837
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              25.77000   25.77000   0.00000    0.00000
富邦高成長基金                                                     26.14000   26.19000  -0.05000   -0.19091
富邦基金A類型                                                      15.19000   15.23000  -0.04000   -0.26264
富邦基金I類型                                                      15.19000   15.23000  -0.04000   -0.26264
富邦深証100基金                                                    10.49000   10.42000   0.07000    0.67179
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.69000   20.67000   0.02000    0.09676
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.41710    0.41760  -0.00050   -0.11973
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.35620   12.35810  -0.00190   -0.01537
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.10030    9.10160  -0.00130   -0.01428
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29110    0.29140  -0.00030   -0.10295
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.27120    8.27250  -0.00130   -0.01571
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.20340   10.19690   0.00650    0.06374
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.69500   10.71250  -0.01750   -0.16336
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.32180    9.31580   0.00600    0.06441
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.75990    9.77590  -0.01600   -0.16367
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.60000   18.59000   0.01000    0.05379
富邦精準基金                                                       49.45000   49.42000   0.03000    0.06070
富邦精銳中小基金                                                   12.71000   12.72000  -0.01000   -0.07862
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       19.77000   19.74000   0.03000    0.15198
富邦臺灣公司治理100基金                                            22.70000   22.74000  -0.04000   -0.17590
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               6.67000    6.67000   0.00000    0.00000
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              17.98000   17.96000   0.02000    0.11136
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.80000   19.86000  -0.06000   -0.30211
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           11.16670   11.19500  -0.02830   -0.25279
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.53390   10.53370   0.00020    0.00190
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.51790   10.55210  -0.03420   -0.32411
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.52020   10.54680  -0.02660   -0.25221
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.88070    9.88060   0.00010    0.00101
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.85550    9.88750  -0.03200   -0.32364
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   32.40000   32.38000   0.02000    0.06177
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.94850    9.94740   0.00110    0.01106
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.90940    9.90760   0.00180    0.01817
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.66920    9.66900   0.00020    0.00207
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.40540   10.40420   0.00120    0.01153
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.37470   10.37270   0.00200    0.01928
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.12580   10.12570   0.00010    0.00099
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.32970    8.32400   0.00570    0.06848
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.03230    9.02590   0.00640    0.07091
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.52580    8.52170   0.00410    0.04811
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.29530   10.28810   0.00720    0.06998
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.37220   10.36500   0.00720    0.06946
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.82920    9.82440   0.00480    0.04886
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.98360    9.97880   0.00480    0.04810
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.60160    8.60780  -0.00620   -0.07203
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.91050    9.91740  -0.00690   -0.06957
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.10920    9.11750  -0.00830   -0.09103
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.60110   11.60950  -0.00840   -0.07235
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.41280   11.42080  -0.00800   -0.07005
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.62210   10.63220  -0.01010   -0.09499
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.32480    9.33340  -0.00860   -0.09214
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.34000   15.40000  -0.06000   -0.38961
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.79050    8.79240  -0.00190   -0.02161
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.69960    9.70150  -0.00190   -0.01958
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.12920    9.13230  -0.00310   -0.03395
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.79080   10.79290  -0.00210   -0.01946
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.82080   10.82280  -0.00200   -0.01848
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.24910   10.25330  -0.00420   -0.04096
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.29010    9.29390  -0.00380   -0.04089
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                    10.18000   10.29000  -0.11000   -1.06900
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                      10.62000   10.72000  -0.10000   -0.93284
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     9.26000    9.37000  -0.11000   -1.17396
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        8.21000    8.31000  -0.10000   -1.20337
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                  10.64000   10.78000  -0.14000   -1.29870
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型                  10.51000   10.66000  -0.15000   -1.40713
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          9.14000    9.24000  -0.10000   -1.08225
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.87000    8.99000  -0.12000   -1.33482
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                  10.03000   10.17000  -0.14000   -1.37660
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.27690   10.27600   0.00090    0.00876
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.50090    9.49530   0.00560    0.05898
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.92490    8.93050  -0.00560   -0.06271
富蘭克林華美中華基金                                               12.12000   12.30000  -0.18000   -1.46341
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               24.27000   24.43000  -0.16000   -0.65493
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 23.10000   23.14000  -0.04000   -0.17286
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.17000   10.18000  -0.01000   -0.09823
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.80000    9.83000  -0.03000   -0.30519
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.02730    8.03110  -0.00380   -0.04732
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.28000    9.26780   0.01220    0.13164
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.34480   10.33110   0.01370    0.13261
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.70800    9.71260  -0.00460   -0.04736
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.78840   11.78640   0.00200    0.01697
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.71570    8.71420   0.00150    0.01721
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.78370    8.78220   0.00150    0.01708
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.86800    9.86630   0.00170    0.01723
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.71870   14.71950  -0.00080   -0.00543
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.45260   10.45320  -0.00060   -0.00574
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.27950   10.28010  -0.00060   -0.00584
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.76230   10.75810   0.00420    0.03904
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.65340    7.65040   0.00300    0.03921
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.95360    8.95020   0.00340    0.03799
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.94420    9.94040   0.00380    0.03823
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.22500   11.24020  -0.01520   -0.13523
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.45390    7.46410  -0.01020   -0.13665
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.73740    8.74930  -0.01190   -0.13601
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                       9.86610    9.87950  -0.01340   -0.13563
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         11.01620   11.02120  -0.00500   -0.04537
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.66280    7.66620  -0.00340   -0.04435
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.08510    8.08660  -0.00150   -0.01855
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.26570    9.25540   0.01030    0.11129
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.43590   10.42440   0.01150    0.11032
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.98290   12.98520  -0.00230   -0.01771
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.07000    8.08000  -0.01000   -0.12376
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.22000    8.26000  -0.04000   -0.48426
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.88000    8.89000  -0.01000   -0.11249
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          11.08000   11.10000  -0.02000   -0.18018
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.00000    8.03000  -0.03000   -0.37360
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          12.22000   12.26000  -0.04000   -0.32626
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.67000    8.67000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.48000   10.49000  -0.01000   -0.09533
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.09000    8.11000  -0.02000   -0.24661
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.80000    9.82000  -0.02000   -0.20367
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.62000    9.63000  -0.01000   -0.10384
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.58000    9.59000  -0.01000   -0.10428
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.83000   10.84000  -0.01000   -0.09225
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.20000    9.22000  -0.02000   -0.21692
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.36000   10.38000  -0.02000   -0.19268
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.01110   13.08960  -0.07850   -0.59971
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.42000   10.40000   0.02000    0.19231
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.42000   10.40000   0.02000    0.19231
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.68000   10.68000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           11.10000   11.13000  -0.03000   -0.26954
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.32000   10.34000  -0.02000   -0.19342
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.32000   10.34000  -0.02000   -0.19342
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                        10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.21000   10.25000  -0.04000   -0.39024
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.84000    9.86000  -0.02000   -0.20284
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.99000   10.04000  -0.05000   -0.49801
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.70000    9.73000  -0.03000   -0.30832
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.85000    9.91000  -0.06000   -0.60545
富蘭克林華美第一富基金                                             42.11000   42.12000  -0.01000   -0.02374
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.36780   10.36740   0.00040    0.00386
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.74000    8.73000   0.01000    0.11455
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.55000    9.53000   0.02000    0.20986
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.89000    8.89000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.70000    9.70000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.42000   14.55000  -0.13000   -0.89347
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.05000   13.14000  -0.09000   -0.68493
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.02000   15.17000  -0.15000   -0.98879
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                      9.48230    9.44680   0.03550    0.37579
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                     9.48230    9.44680   0.03550    0.37579
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.47500    9.42590   0.04910    0.52091
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.47490    9.42590   0.04900    0.51984
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                        9.66320    9.62350   0.03970    0.41253
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.43460    9.39590   0.03870    0.41188
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.43460    9.39580   0.03880    0.41295
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                      9.60790    9.58700   0.02090    0.21800
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                      9.38040    9.36000   0.02040    0.21795
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                     9.38040    9.35990   0.02050    0.21902
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.23720    6.24900  -0.01180   -0.18883
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.57430   10.62330  -0.04900   -0.46125
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.48430    9.47930   0.00500    0.05275
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.65150   11.64530   0.00620    0.05324
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.60710    6.61030  -0.00320   -0.04841
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.83860    8.83050   0.00810    0.09173
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.49570   10.48600   0.00970    0.09250
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.85660   10.86180  -0.00520   -0.04787
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    68.51000   68.61000  -0.10000   -0.14575
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    71.09000   71.11000  -0.02000   -0.02813
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                61.94670   61.96660  -0.01990   -0.03211
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.38000   20.43000  -0.05000   -0.24474
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.85000   10.84000   0.01000    0.09225
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.80000   10.78000   0.02000    0.18553
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              68.44210   68.46030  -0.01820   -0.02658
復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元                             10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣                            9.76000    9.78000  -0.02000   -0.20450
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 66.69590   66.71670  -0.02080   -0.03118
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.94430   11.94200   0.00230    0.01926
復華人生目標基金                                                   42.22600   42.35850  -0.13250   -0.31281
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.34000   10.32000   0.02000    0.19380
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)                           10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)                             10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
復華大中華中小策略基金                                              9.28000    9.37000  -0.09000   -0.96051
復華已開發國家300股票指數基金-美元                                 10.07000   10.12000  -0.05000   -0.49407
復華已開發國家300股票指數基金-新台幣                                9.83000    9.90000  -0.07000   -0.70707
復華中小精選基金                                                   70.40000   70.55000  -0.15000   -0.21262
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             50.73960   50.76950  -0.02990   -0.05889
復華中國特選信用債券ETF基金                                        61.60330   61.61510  -0.01180   -0.01915
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                       10.69000   10.84000  -0.15000   -1.38376
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        9.20000    9.34000  -0.14000   -1.49893
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     12.21000   12.33000  -0.12000   -0.97324
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.90000   11.01000  -0.11000   -0.99909
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.18000   10.28000  -0.10000   -0.97276
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.92000   10.91000   0.01000    0.09166
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)                           10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)                             10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
復華台灣智能基金                                                   12.46000   12.47000  -0.01000   -0.08019
復華全方位基金                                                     32.88000   32.98000  -0.10000   -0.30321
復華全球大趨勢基金-美元                                            13.07000   13.14000  -0.07000   -0.53272
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.35000   20.50000  -0.15000   -0.73171
復華全球平衡基金-美元                                               9.28000    9.28000   0.00000    0.00000
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.50000   19.55000  -0.05000   -0.25575
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.43000   14.60000  -0.17000   -1.16438
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.75000   13.95000  -0.20000   -1.43369
復華全球原物料基金                                                  8.20000    8.23000  -0.03000   -0.36452
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.91000   13.02000  -0.11000   -0.84485
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.13770   12.14940  -0.01170   -0.09630
復華全球債券基金                                                   14.85240   14.87780  -0.02540   -0.17072
復華全球債券組合基金                                               15.31000   15.32000  -0.01000   -0.06527
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.77000   15.73000   0.04000    0.25429
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.81000   10.79000   0.02000    0.18536
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.98000   11.00000  -0.02000   -0.18182
復華有利貨幣市場基金                                               13.51260   13.51200   0.00060    0.00444
復華亞太平衡基金                                                   11.48000   11.52000  -0.04000   -0.34722
復華亞太成長基金                                                   12.71000   12.82000  -0.11000   -0.85803
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.31000    9.41000  -0.10000   -1.06270
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.77000    9.90000  -0.13000   -1.31313
復華東協世紀基金                                                   12.27000   12.28000  -0.01000   -0.08143
復華南非幣長期收益基金A                                            14.30000   14.29000   0.01000    0.06998
復華南非幣長期收益基金B                                             7.97000    7.96000   0.01000    0.12563
復華南非幣短期收益基金A                                            14.77000   14.77000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                             8.91000    8.91000   0.00000    0.00000
復華美元高收益債券指數基金-美元                                     9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
復華美元高收益債券指數基金-新臺幣A                                  9.73000    9.76000  -0.03000   -0.30738
復華美元高收益債券指數基金-新臺幣B                                  9.73000    9.76000  -0.03000   -0.30738
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      70.79090   70.91950  -0.12860   -0.18133
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      21.71000   21.74000  -0.03000   -0.13799
復華美國新星基金-美元                                              12.82000   12.96000  -0.14000   -1.08025
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.85000   13.02000  -0.17000   -1.30568
復華恒生基金                                                       20.32000   20.33000  -0.01000   -0.04919
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.50000    8.51000  -0.01000   -0.11751
復華恒生單日正向二倍基金                                           28.18000   28.16000   0.02000    0.07102
復華神盾基金                                                       29.48080   29.47850   0.00230    0.00780
復華高成長基金                                                     72.88000   73.01000  -0.13000   -0.17806
復華高益策略組合基金                                               13.49000   13.51000  -0.02000   -0.14804
復華貨幣市場基金                                                   14.47740   14.47680   0.00060    0.00414
復華富時不動產證券化基金                                           17.75000   17.69000   0.06000    0.33917
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.15000   48.96000   0.19000    0.38807
復華復華基金                                                       22.84000   22.88000  -0.04000   -0.17483
復華華人世紀基金                                                   18.22000   18.48000  -0.26000   -1.40693
復華傳家二號基金                                                   36.70730   36.68780   0.01950    0.05315
復華傳家基金                                                       24.50600   24.53710  -0.03110   -0.12675
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.97000   15.98000  -0.01000   -0.06258
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.82000   11.83000  -0.01000   -0.08453
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.34000   14.37000  -0.03000   -0.20877
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.30000    9.33000  -0.03000   -0.32154
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.89000   10.89000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                            12.34000   12.34000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.92000    8.92000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     22.23000   22.25000  -0.02000   -0.08989
復華新興市場企業債券ETF基金                                        69.93000   69.98000  -0.05000   -0.07145
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.26000    5.26000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.89000   11.87000   0.02000    0.16849
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.67000   11.66000   0.01000    0.08576
復華新興市場短期收益基金                                           11.35000   11.36000  -0.01000   -0.08803
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.26000    9.29000  -0.03000   -0.32293
復華滬深300 A股基金                                                23.31000   23.25000   0.06000    0.25806
復華數位經濟基金                                                   51.59000   51.76000  -0.17000   -0.32844
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                         10.07180   10.06350   0.00830    0.08248
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.76530    9.76240   0.00290    0.02971
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.61850   10.60980   0.00870    0.08200
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.15620   10.15320   0.00300    0.02955
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                           10.25420   10.23600   0.01820    0.17780
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.17640   10.17010   0.00630    0.06195
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.29830   10.28700   0.01130    0.10985
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.75930   10.77210  -0.01280   -0.11883
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.19940   10.18790   0.01150    0.11288
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.67820   10.69050  -0.01230   -0.11506
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.56290   10.55090   0.01200    0.11373
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.05040   11.06320  -0.01280   -0.11570
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.76630   10.77440  -0.00810   -0.07518
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.71180   10.70140   0.01040    0.09718
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.64280   10.65680  -0.01400   -0.13137
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.77200   10.78360  -0.01160   -0.10757
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           12.09540   12.07160   0.02380    0.19716
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.68610   10.67900   0.00710    0.06649
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.95640   10.96810  -0.01170   -0.10667
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.40190   12.37750   0.02440    0.19713
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.83050   10.82340   0.00710    0.06560
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.81280   10.83030  -0.01750   -0.16158
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.23910   10.23840   0.00070    0.00684
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.22350   10.20460   0.01890    0.18521
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                            9.97070    9.97500  -0.00430   -0.04311
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.55050   10.56040  -0.00990   -0.09375
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.93330   10.91060   0.02270    0.20805
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.55310   10.54440   0.00870    0.08251
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.54950   10.55940  -0.00990   -0.09376
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.93330   10.91070   0.02260    0.20714
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.55010   10.54130   0.00880    0.08348
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.44590   10.44900  -0.00310   -0.02967
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.42840   10.41220   0.01620    0.15559
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.44410   10.44720  -0.00310   -0.02967
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.42960   10.41340   0.01620    0.15557
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           11.06610   11.06790  -0.00180   -0.01626
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             11.04390   11.02640   0.01750    0.15871
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.96330   10.97090  -0.00760   -0.06927
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.23310   10.23100   0.00210    0.02053
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.21660   10.19640   0.02020    0.19811
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                            9.96500    9.96800  -0.00300   -0.03010
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.23680    9.23710  -0.00030   -0.00325
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.06610    8.06040   0.00570    0.07072
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              7.98030    7.99290  -0.01260   -0.15764
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             12.19960   12.19990  -0.00030   -0.00246
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.68810   10.68050   0.00760    0.07116
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.69280   10.70960  -0.01680   -0.15687
景順十年到期特選新興債券基金年配型人民幣                           10.01540   10.02170  -0.00630   -0.06286
景順十年到期特選新興債券基金年配型美元                              9.98510    9.97370   0.01140    0.11430
景順十年到期特選新興債券基金年配型新台幣                            9.86620    9.87750  -0.01130   -0.11440
景順六年到期特選全球債券基金年配型人民幣                           10.02810   10.04030  -0.01220   -0.12151
景順六年到期特選全球債券基金年配型南非幣                           10.01390    9.99530   0.01860    0.18609
景順六年到期特選全球債券基金年配型美元                              9.99810    9.99280   0.00530    0.05304
景順六年到期特選全球債券基金累積型人民幣                           10.02840   10.04060  -0.01220   -0.12151
景順六年到期特選全球債券基金累積型南非幣                           10.01380    9.99520   0.01860    0.18609
景順六年到期特選全球債券基金累積型美元                              9.99820    9.99290   0.00530    0.05304
景順六年到期特選新興債券基金累積型人民幣                           10.00490   10.01490  -0.01000   -0.09985
景順六年到期特選新興債券基金累積型型新台幣                          9.85750    9.87250  -0.01500   -0.15194
景順六年到期特選新興債券基金累積美元                                9.97630    9.96870   0.00760    0.07624
景順主流基金                                                       20.20000   20.15000   0.05000    0.24814
景順台灣科技基金                                                   35.30000   35.26000   0.04000    0.11344
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.54000    9.55000  -0.01000   -0.10471
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.89000    8.91000  -0.02000   -0.22447
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.68000   11.69000  -0.01000   -0.08554
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.89000   10.91000  -0.02000   -0.18332
景順全球科技基金                                                   23.76000   24.04000  -0.28000   -1.16473
景順全球康健基金                                                   19.52000   19.63000  -0.11000   -0.56037
景順貨幣市場基金                                                   16.01040   16.00980   0.00060    0.00375
景順潛力基金                                                       34.50000   34.48000   0.02000    0.05800
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.84000   15.03000  -0.19000   -1.26414
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.77000   13.98000  -0.21000   -1.50215
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.98000   11.03000  -0.05000   -0.45331
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.11000   11.18000  -0.07000   -0.62612
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.78000   11.83000  -0.05000   -0.42265
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.76000   11.84000  -0.08000   -0.67568
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.70610    8.72500  -0.01890   -0.21662
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.69600    7.72680  -0.03080   -0.39861
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.68720   11.67240   0.01480    0.12679
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.31910   10.32420  -0.00510   -0.04940
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.54000    8.64000  -0.10000   -1.15741
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.94000    8.03000  -0.09000   -1.12080
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.57000   11.74000  -0.17000   -1.44804
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.63880    9.63060   0.00820    0.08515
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.76220    9.77620  -0.01400   -0.14320
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.32690   10.31810   0.00880    0.08529
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.46220   10.47720  -0.01500   -0.14317
華南永昌永昌基金                                                   20.38000   20.37000   0.01000    0.04909
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.89550   14.90500  -0.00950   -0.06374
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.69000    9.82000  -0.13000   -1.32383
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.92000   10.07000  -0.15000   -1.48957
華南永昌全球精品基金                                               16.81000   16.96000  -0.15000   -0.88443
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.59000   10.60000  -0.01000   -0.09434
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.49000   10.52000  -0.03000   -0.28517
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.62000   13.63000  -0.01000   -0.07337
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.40000   13.45000  -0.05000   -0.37175
華南永昌物聯網精選基金                                             12.59000   12.60000  -0.01000   -0.07937
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.30280   16.30210   0.00070    0.00429
華南永昌龍盈平衡基金                                               25.77530   25.71530   0.06000    0.23332
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                            9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                            9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           12.00580   12.00530   0.00050    0.00416
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.83950   10.83930   0.00020    0.00185
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.39890   10.40960  -0.01070   -0.10279
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.95150    9.95140   0.00010    0.00100
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.48020    9.49000  -0.00980   -0.10327
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.68130   10.68120   0.00010    0.00094
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.18060   10.19120  -0.01060   -0.10401
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.92440    9.92430   0.00010    0.00101
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.39540    9.40510  -0.00970   -0.10314
華頓中小型基金                                                     24.49000   24.49000   0.00000    0.00000
華頓中國多重機會平衡基金                                           12.23780   12.38660  -0.14880   -1.20130
華頓台灣基金                                                       25.42000   25.40000   0.02000    0.07874
華頓平安貨幣市場基金                                               11.58680   11.58630   0.00050    0.00432
華頓全球時尚精品基金                                               17.39000   17.59000  -0.20000   -1.13701
華頓全球高收益債券基金A                                            13.82300   13.83260  -0.00960   -0.06940
華頓全球高收益債券基金B                                             7.92600    7.93150  -0.00550   -0.06934
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.88180    2.93810  -0.05630   -1.91620
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.47470   12.72850  -0.25380   -1.99395
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.40750    0.41490  -0.00740   -1.78356
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         12.26180   12.34560  -0.08380   -0.67878
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         12.17650   12.25960  -0.08310   -0.67784
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.91070   10.98270  -0.07200   -0.65558
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.55220   10.63280  -0.08060   -0.75803
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.47770   10.55780  -0.08010   -0.75868
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.21620    9.28660  -0.07040   -0.75808
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.84940   10.90740  -0.05800   -0.53175
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.77520   10.83250  -0.05730   -0.52896
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.53630    9.58070  -0.04440   -0.46343
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       11.76000   11.95000  -0.19000   -1.58996
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.80000    9.97000  -0.17000   -1.70512
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         10.59000   10.75000  -0.16000   -1.48837
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.69600    2.69760  -0.00160   -0.05931
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.13490    2.13520  -0.00030   -0.01405
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.06040   12.05140   0.00900    0.07468
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.23080    9.22390   0.00690    0.07481
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.38060    0.38020   0.00040    0.10521
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29860    0.29780   0.00080    0.26864
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.67000    3.71000  -0.04000   -1.07817
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.86000   16.09000  -0.23000   -1.42946
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.52000    0.52000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   26.01000   26.05000  -0.04000   -0.15355
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.63000   12.72000  -0.09000   -0.70755
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.29000    8.29000   0.00000    0.00000
匯豐安富基金                                                       26.95000   27.00000  -0.05000   -0.18519
匯豐成功基金                                                       43.23000   43.18000   0.05000    0.11579
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.80610    2.80730  -0.00120   -0.04275
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.43870    2.44020  -0.00150   -0.06147
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  12.00810   12.00780   0.00030    0.00250
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.99460    7.99410   0.00050    0.00625
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39760    0.39720   0.00040    0.10070
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33810    0.33780   0.00030    0.08881
匯豐金磚動力基金                                                   14.59000   14.69000  -0.10000   -0.68074
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.02380   15.02340   0.00040    0.00266
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.96000    4.95000   0.01000    0.20202
匯豐新鑽動力基金                                                   10.54000   10.57000  -0.03000   -0.28382
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.42720    5.40920   0.01800    0.33277
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.34430    9.32650   0.01780    0.19085
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 56.20000   56.30000  -0.10000   -0.17762
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 56.20000   56.30000  -0.10000   -0.17762
匯豐龍騰電子基金                                                   40.86000   41.00000  -0.14000   -0.34146
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.80170   12.79630   0.00540    0.04220
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     19.59000   19.64000  -0.05000   -0.25458
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.50000    9.63000  -0.13000   -1.34995
新光中國成長基金(美元)                                              9.27000    9.38000  -0.11000   -1.17271
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.15000    9.30000  -0.15000   -1.61290
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.65730   11.66090  -0.00360   -0.03087
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.38240   10.35740   0.02500    0.24137
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.62310   10.62810  -0.00500   -0.04705
新光台灣富貴基金                                                   25.95000   25.93000   0.02000    0.07713
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.60000   21.77000  -0.17000   -0.78089
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    39.10280   39.21190  -0.10910   -0.27823
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    45.16750   45.24770  -0.08020   -0.17725
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.20000   10.30000  -0.10000   -0.97087
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.83000    9.92000  -0.09000   -0.90726
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                        9.80000    9.92000  -0.12000   -1.20968
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.94000   10.92000   0.02000    0.18315
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.57000   10.58000  -0.01000   -0.09452
新光全球債券基金(A累積)美元                                        11.16530   11.14960   0.01570    0.14081
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.82400   10.83990  -0.01590   -0.14668
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.47630   10.46140   0.01490    0.14243
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.14240   10.15730  -0.01490   -0.14669
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 8.59000    8.77000  -0.18000   -2.05245
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                   9.62000    9.80000  -0.18000   -1.83673
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.51000    9.57000  -0.06000   -0.62696
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.65000    9.63000   0.02000    0.20768
新光吉星貨幣市場基金                                               15.52830   15.52760   0.00070    0.00451
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.61000    9.64000  -0.03000   -0.31120
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.52000    8.54000  -0.02000   -0.23419
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.81000    8.85000  -0.04000   -0.45198
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.46000    8.50000  -0.04000   -0.47059
新光亞洲精選基金-美金                                              21.38000   21.45000  -0.07000   -0.32634
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.48000   21.62000  -0.14000   -0.64755
新光店頭基金                                                       23.88000   23.93000  -0.05000   -0.20894
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.73000   11.70000   0.03000    0.25641
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  11.01000   11.01000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.62000   10.59000   0.03000    0.28329
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金          41.46280   41.52360  -0.06080   -0.14642
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)美元            10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣          10.08000   10.12000  -0.04000   -0.39526
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣          10.08000   10.12000  -0.04000   -0.39526
新光特選內需收益ETF基金                                            21.40000   21.27000   0.13000    0.61119
新光創新科技基金                                                   14.24000   14.27000  -0.03000   -0.21023
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.18260   10.20500  -0.02240   -0.21950
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.50840   10.52380  -0.01540   -0.14633
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.11960   10.12150  -0.00190   -0.01877
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.20610    9.22630  -0.02020   -0.21894
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.47650    9.49050  -0.01400   -0.14752
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.07230    9.07990  -0.00760   -0.08370
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           40.26410   40.36150  -0.09740   -0.24132
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       45.48540   45.64190  -0.15650   -0.34289
新光澳幣八年期保本基金                                             11.05000   11.06000  -0.01000   -0.09042
新光澳幣十年期保本基金                                             11.02000   11.03000  -0.01000   -0.09066
新光澳幣保本基金                                                   12.56000   12.56000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.92870   10.93330  -0.00460   -0.04207
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.42110    9.42560  -0.00450   -0.04774
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.31490    9.32980  -0.01490   -0.15970
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.54840   10.56530  -0.01690   -0.15996
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.71250   10.71780  -0.00530   -0.04945
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.44380    9.44850  -0.00470   -0.04974
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.38670    9.39280  -0.00610   -0.06494
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.63460   10.64150  -0.00690   -0.06484
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.18000    7.22000  -0.04000   -0.55402
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.24000   10.32000  -0.08000   -0.77519
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.96980   10.95820   0.01160    0.10586
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.57950    9.56900   0.01050    0.10973
瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                          14.89670   14.90080  -0.00410   -0.02752
瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息)                         8.51820    8.52060  -0.00240   -0.02817
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.68560   10.67380   0.01180    0.11055
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.51780    9.50730   0.01050    0.11044
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.57160    9.56190   0.00970    0.10144
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.74830   10.73750   0.01080    0.10058
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益0-1年期美國政府債券ETF基金                                     39.87510   39.98090  -0.10580   -0.26463
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            39.34300   39.39750  -0.05450   -0.13833
群益10年期以上金融債ETF基金                                        43.32220   43.81200  -0.48980   -1.11796
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     44.15330   44.18600  -0.03270   -0.07401
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 44.32450   44.41500  -0.09050   -0.20376
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               45.88900   46.01560  -0.12660   -0.27512
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  44.15490   44.64780  -0.49290   -1.10397
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 47.89020   47.96860  -0.07840   -0.16344
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                49.26660   49.35760  -0.09100   -0.18437
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  47.13380   47.62700  -0.49320   -1.03555
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金                                   39.84720   39.92190  -0.07470   -0.18712
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.73470   10.76020  -0.02550   -0.23698
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  45.77410   45.92760  -0.15350   -0.33422
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               39.08350   39.16580  -0.08230   -0.21013
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.55000   11.54940   0.00060    0.00520
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.88380    9.89490  -0.01110   -0.11218
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      14.35890   14.51860  -0.15970   -1.09997
群益大中華雙力優勢基金-美元                                        10.42570   10.53040  -0.10470   -0.99426
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.71000   10.84000  -0.13000   -1.19926
群益大印度基金N-新臺幣                                             10.18000   10.09000   0.09000    0.89197
群益大印度基金-人民幣                                              14.01430   13.86290   0.15140    1.09212
群益大印度基金-美元                                                12.80340   12.65140   0.15200    1.20145
群益大印度基金-新臺幣                                              12.05000   11.93000   0.12000    1.00587
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.52670   12.52990  -0.00320   -0.02554
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.73540   11.72590   0.00950    0.08102
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.94000   10.95000  -0.01000   -0.09132
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.05420   11.05710  -0.00290   -0.02623
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.44750    9.43980   0.00770    0.08157
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.83000    8.84000  -0.01000   -0.11312
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                10.05390   10.05650  -0.00260   -0.02585
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.62810    8.62110   0.00700    0.08120
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.05000    9.06000  -0.01000   -0.11038
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.23010    9.23250  -0.00240   -0.02600
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.18700    8.18040   0.00660    0.08068
群益中小型股基金                                                   49.07000   49.03000   0.04000    0.08158
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.98450   11.03680  -0.05230   -0.47387
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.90700    9.94350  -0.03650   -0.36707
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.22250    9.27770  -0.05520   -0.59498
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               9.23480    9.27880  -0.04400   -0.47420
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.32760    8.35840  -0.03080   -0.36849
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.75330    7.79970  -0.04640   -0.59489
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.75640   10.74810   0.00830    0.07722
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.83200   11.82290   0.00910    0.07697
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.38530   11.37400   0.01130    0.09935
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.37220   10.38320  -0.01100   -0.10594
群益中國新機會基金N-人民幣                                          9.60670    9.75240  -0.14570   -1.49399
群益中國新機會基金N-美元                                            8.56960    8.69030  -0.12070   -1.38890
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          9.08000    9.23000  -0.15000   -1.62514
群益中國新機會基金-人民幣                                           8.51950    8.64870  -0.12920   -1.49387
群益中國新機會基金-美元                                             9.16250    9.29150  -0.12900   -1.38837
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.68000    8.82000  -0.14000   -1.58730
群益平衡王基金                                                     20.88410   20.88240   0.00170    0.00814
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)                            10.01970   10.01290   0.00680    0.06791
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣)                           9.86470    9.88050  -0.01580   -0.15991
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元)                            10.01980   10.01290   0.00690    0.06891
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣)                           9.86470    9.88050  -0.01580   -0.15991
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元)                           10.01990   10.01300   0.00690    0.06891
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                          9.86470    9.88050  -0.01580   -0.15991
群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣)                           9.85610    9.87180  -0.01570   -0.15904
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)                            10.04180   10.04640  -0.00460   -0.04579
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣)                           9.88640    9.91360  -0.02720   -0.27437
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元)                            10.04180   10.04640  -0.00460   -0.04579
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)                           9.88640    9.91360  -0.02720   -0.27437
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元)                           10.04180   10.04640  -0.00460   -0.04579
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                          9.88640    9.91360  -0.02720   -0.27437
群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣)                           9.90070    9.92760  -0.02690   -0.27096
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)                             10.05280   10.05060   0.00220    0.02189
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)                            9.89720    9.91770  -0.02050   -0.20670
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)                             10.05280   10.05060   0.00220    0.02189
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)                            9.89720    9.91770  -0.02050   -0.20670
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元)                            10.05270   10.05060   0.00210    0.02089
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)                           9.89720    9.91770  -0.02050   -0.20670
群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣)                            9.90140    9.92170  -0.02030   -0.20460
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.18000    9.17000   0.01000    0.10905
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.51000    6.50000   0.01000    0.15385
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.93660   12.91460   0.02200    0.17035
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.99490   11.96170   0.03320    0.27755
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               11.29000   11.28000   0.01000    0.08865
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.94410   10.92550   0.01860    0.17024
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                 10.14640   10.11840   0.02800    0.27672
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.55000    9.54000   0.01000    0.10482
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.81620   10.79790   0.01830    0.16948
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.57170   10.59390  -0.02220   -0.20955
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.33860   10.35910  -0.02050   -0.19789
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.13000   10.18000  -0.05000   -0.49116
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.21710    9.23640  -0.01930   -0.20896
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.22270    9.24090  -0.01820   -0.19695
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.04000    9.08000  -0.04000   -0.44053
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.63320   10.65550  -0.02230   -0.20928
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.66320   10.68430  -0.02110   -0.19749
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.61000   10.65000  -0.04000   -0.37559
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.37990    9.39950  -0.01960   -0.20852
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.86800    9.88760  -0.01960   -0.19823
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.92000    9.96000  -0.04000   -0.40161
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣)                       10.05300   10.04160   0.01140    0.11353
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元)                         10.04240   10.02950   0.01290    0.12862
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣)                        9.96670    9.97670  -0.01000   -0.10023
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣)                       10.05290   10.04150   0.01140    0.11353
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元)                         10.04230   10.02950   0.01280    0.12762
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣)                        9.96670    9.97670  -0.01000   -0.10023
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣)                      10.05290   10.04150   0.01140    0.11353
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)                        10.04220   10.02940   0.01280    0.12762
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣)                       9.96670    9.97670  -0.01000   -0.10023
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)                      10.05290   10.04140   0.01150    0.11453
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)                        10.04230   10.02940   0.01290    0.12862
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣)                       9.96670    9.97670  -0.01000   -0.10023
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.31760   11.32620  -0.00860   -0.07593
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.71200    7.71790  -0.00590   -0.07645
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.87600   10.87870  -0.00270   -0.02482
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.67110   10.67190  -0.00080   -0.00750
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.60670   10.63170  -0.02500   -0.23515
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.90420    9.90660  -0.00240   -0.02423
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.84880    9.84950  -0.00070   -0.00711
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.78990    9.81300  -0.02310   -0.23540
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.87610   10.87870  -0.00260   -0.02390
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.67110   10.67190  -0.00080   -0.00750
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.60660   10.63160  -0.02500   -0.23515
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.90420    9.90670  -0.00250   -0.02524
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.84860    9.84940  -0.00080   -0.00812
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.78990    9.81300  -0.02310   -0.23540
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.62050    9.61410   0.00640    0.06657
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.11000   11.12000  -0.01000   -0.08993
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.74110   15.73060   0.01050    0.06675
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.41000   15.43000  -0.02000   -0.12962
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            11.67000   11.65000   0.02000    0.17167
群益印度中小基金N-人民幣                                           11.26170   11.11090   0.15080    1.35723
群益印度中小基金N-美元                                              9.18370    9.05100   0.13270    1.46614
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.61000    8.51000   0.10000    1.17509
群益印度中小基金-人民幣                                            15.24590   15.04170   0.20420    1.35756
群益印度中小基金-美元                                              13.13560   12.94580   0.18980    1.46611
群益印度中小基金-新臺幣                                            15.07000   14.89000   0.18000    1.20887
群益多利策略組合基金                                               11.88000   11.89000  -0.01000   -0.08410
群益多重收益組合基金                                               14.15000   14.15000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                               15.30000   15.35000  -0.05000   -0.32573
群益安家基金                                                       27.57650   27.74560  -0.16910   -0.60947
群益安穩貨幣市場基金                                               16.18040   16.17970   0.00070    0.00433
群益那斯達克生技基金                                               20.56000   20.77000  -0.21000   -1.01107
群益亞太中小基金                                                   10.84000   10.87000  -0.03000   -0.27599
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.45000   16.48000  -0.03000   -0.18204
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.68450   10.69340  -0.00890   -0.08323
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.83100    7.83750  -0.00650   -0.08293
群益店頭市場基金                                                  101.26000  101.73000  -0.47000   -0.46201
群益東方盛世基金                                                    9.02000    9.05000  -0.03000   -0.33149
群益東協成長基金-人民幣                                            13.41470   13.43740  -0.02270   -0.16893
群益東協成長基金-美元                                              11.43860   11.44560  -0.00700   -0.06116
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.23000   11.26000  -0.03000   -0.26643
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               12.14540   12.18120  -0.03580   -0.29390
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.24030   11.26880  -0.02850   -0.25291
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.50380   10.55050  -0.04670   -0.44263
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.79610    9.82500  -0.02890   -0.29415
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.06900    9.09200  -0.02300   -0.25297
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.47300    8.51060  -0.03760   -0.44180
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.86130   10.90960  -0.04830   -0.44273
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.58650    9.61480  -0.02830   -0.29434
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.23010    9.25350  -0.02340   -0.25288
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.46560    9.50760  -0.04200   -0.44175
群益長安基金                                                       32.17000   32.19000  -0.02000   -0.06213
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.47470   10.51930  -0.04460   -0.42398
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.84580   15.91330  -0.06750   -0.42417
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.18000   15.28000  -0.10000   -0.65445
群益真善美基金                                                     15.98780   15.98750   0.00030    0.00188
群益馬拉松基金                                                    127.44000  128.05000  -0.61000   -0.47638
群益深証中小板基金                                                 12.01000   11.96000   0.05000    0.41806
群益創新科技基金                                                   37.01000   37.18000  -0.17000   -0.45724
群益華夏盛世基金N-人民幣                                           10.73600   10.86990  -0.13390   -1.23184
群益華夏盛世基金N-美元                                              9.59940    9.70870  -0.10930   -1.12579
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.92000   10.06000  -0.14000   -1.39165
群益華夏盛世基金-人民幣                                            11.69190   11.83770  -0.14580   -1.23166
群益華夏盛世基金-美元                                              10.58450   10.70500  -0.12050   -1.12564
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            17.32000   17.56000  -0.24000   -1.36674
群益奧斯卡基金                                                     32.95000   33.05000  -0.10000   -0.30257
群益新興金鑽基金-美元                                              11.60120   11.64240  -0.04120   -0.35388
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.79000    8.85000  -0.06000   -0.67797
群益葛萊美基金                                                     25.89000   26.06000  -0.17000   -0.65234
群益道瓊美國地產ETF基金                                            22.89000   22.76000   0.13000    0.57118
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.27000    7.28000  -0.01000   -0.13736
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        15.80000   15.78000   0.02000    0.12674
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.57050   11.57940  -0.00890   -0.07686
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             11.08150   11.07810   0.00340    0.03069
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.01080   11.03260  -0.02180   -0.19760
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           11.04230   11.05080  -0.00850   -0.07692
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.57530   10.57210   0.00320    0.03027
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.50780   10.52870  -0.02090   -0.19851
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.57040   11.57930  -0.00890   -0.07686
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            11.08190   11.07850   0.00340    0.03069
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣)                           9.72100    9.74030  -0.01930   -0.19815
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          11.04230   11.05080  -0.00850   -0.07692
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.57480   10.57160   0.00320    0.03027
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)                           9.74530    9.76460  -0.01930   -0.19765
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   13.15090   13.16080  -0.00990   -0.07522
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.85100   11.85810  -0.00710   -0.05987
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.72000   10.75000  -0.03000   -0.27907
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.71100   11.72880  -0.01780   -0.15176
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.63060    8.63710  -0.00650   -0.07526
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.91980    8.92520  -0.00540   -0.06050
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.08000    8.10000  -0.02000   -0.24691
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.37490    8.38760  -0.01270   -0.15141
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.86750    9.87350  -0.00600   -0.06077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                       9.97000   10.05000  -0.08000   -0.79602
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                      10.08000   10.15000  -0.07000   -0.68966
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                         9.97000   10.04000  -0.07000   -0.69721
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                       9.81000    9.91000  -0.10000   -1.00908
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                         9.94000   10.01000  -0.07000   -0.69930
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                       9.97000   10.05000  -0.08000   -0.79602
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                      10.07000   10.15000  -0.08000   -0.78818
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                         9.97000   10.04000  -0.07000   -0.69721
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                       9.81000    9.91000  -0.10000   -1.00908
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                         9.94000   10.01000  -0.07000   -0.69930
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.17000    9.17000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                               9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                               9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                               9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                 9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.71000   10.70000   0.01000    0.09346
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.41000   10.40000   0.01000    0.09615
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.34000   10.33000   0.01000    0.09681
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.72000    9.71000   0.01000    0.10299
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.32000   11.32000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.73000   10.72000   0.01000    0.09328
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.59000   10.60000  -0.01000   -0.09434
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.62000   10.62000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                            10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.82000   10.81000   0.01000    0.09251
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            11.12000   11.11000   0.01000    0.09001
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.80000   10.79000   0.01000    0.09268
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.60000   10.61000  -0.01000   -0.09425
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.69000   10.68000   0.01000    0.09363
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                            10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.82000   10.81000   0.01000    0.09251
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            11.12000   11.11000   0.01000    0.09001
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.81000   10.79000   0.02000    0.18536
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.61000   10.61000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.69000   10.68000   0.01000    0.09363
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信TAROBO機器人量化中國基金                                        9.99510   10.09770  -0.10260   -1.01607
德信大發基金                                                       32.47000   32.46000   0.01000    0.03081
德信中國精選成長基金                                               11.89000   12.00000  -0.11000   -0.91667
德信台灣主流中小基金                                               21.55000   21.50000   0.05000    0.23256
德信萬保貨幣市場基金                                               12.00070   12.00020   0.00050    0.00417
德信數位時代基金                                                   35.14000   35.04000   0.10000    0.28539
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       11.12600   11.11470   0.01130    0.10167
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.98140   10.96840   0.01300    0.11852
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.73110   11.73060   0.00050    0.00426
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            19.56000   19.45000   0.11000    0.56555
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.11000   17.13000  -0.02000   -0.11675
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.88110   10.89660  -0.01550   -0.14225
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.88770   16.91180  -0.02410   -0.14250
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.07980    8.09970  -0.01990   -0.24569
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.11010   11.11210  -0.00200   -0.01800
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.26340   12.26360  -0.00020   -0.00163
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.91200   13.94630  -0.03430   -0.24594
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                     16.98000   17.00000  -0.02000   -0.11765
摩根中小基金                                                       23.61000   23.71000  -0.10000   -0.42176
摩根中國A股基金                                                    15.59000   15.81000  -0.22000   -1.39152
摩根中國A股基金(美元)                                              12.34000   12.48000  -0.14000   -1.12179
摩根中國亮點基金                                                   13.19000   13.36000  -0.17000   -1.27246
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.19870   11.29760  -0.09890   -0.87541
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.79650   12.89240  -0.09590   -0.74385
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.61990    9.68940  -0.06950   -0.71728
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.18180   13.29820  -0.11640   -0.87531
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.70060   15.81820  -0.11760   -0.74345
摩根台灣金磚基金-累積型                                            20.57000   20.64000  -0.07000   -0.33915
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        20.57000   20.64000  -0.07000   -0.33915
摩根台灣增長基金                                                   52.36000   52.36000   0.00000    0.00000
摩根平衡基金                                                       28.34000   28.35000  -0.01000   -0.03527
摩根全球α基金                                                     18.36000   18.43000  -0.07000   -0.37982
摩根全球平衡基金                                                   16.19490   16.24290  -0.04800   -0.29551
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.46250    9.46700  -0.00450   -0.04753
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.71230   10.71330  -0.00100   -0.00933
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.07880   10.07880   0.00000    0.00000
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.77500   11.78070  -0.00570   -0.04838
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.59110   10.59110   0.00000    0.00000
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.34770   10.36610  -0.01840   -0.17750
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.92030   13.94500  -0.02470   -0.17712
摩根亞洲基金                                                       59.52000   59.99000  -0.47000   -0.78346
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.36230    8.36290  -0.00060   -0.00717
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.97430    9.96990   0.00440    0.04413
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.80690    8.80210   0.00480    0.05453
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.90280   12.90380  -0.00100   -0.00775
摩根東方內需機會基金                                               18.81000   18.96000  -0.15000   -0.79114
摩根東方科技基金                                                   33.32000   33.55000  -0.23000   -0.68554
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.40000    9.43000  -0.03000   -0.31813
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.23000    9.23000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.56000   11.59000  -0.03000   -0.25884
摩根金龍收成基金                                                   22.86000   23.07000  -0.21000   -0.91027
摩根第一貨幣市場基金                                               15.14770   15.14710   0.00060    0.00396
摩根絕對日本基金                                                   14.19000   14.22000  -0.03000   -0.21097
摩根新金磚五國基金                                                 12.42000   12.48000  -0.06000   -0.48077
摩根新絲路基金                                                      9.25000    9.30000  -0.05000   -0.53763
摩根新興35基金                                                     13.61000   13.69000  -0.08000   -0.58437
摩根新興日本基金                                                   23.80000   23.78000   0.02000    0.08410
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.07160    7.05960   0.01200    0.16998
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.48730    9.46790   0.01940    0.20490
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.27220    9.25230   0.01990    0.21508
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.11310   11.09430   0.01880    0.16946
摩根新興科技基金                                                   56.94000   57.25000  -0.31000   -0.54148
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.66080    8.67670  -0.01590   -0.18325
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.48920    9.48940  -0.00020   -0.00211
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.94540    8.94430   0.00110    0.01230
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.42640   10.44540  -0.01900   -0.18190
摩根龍揚基金                                                       34.15000   34.47000  -0.32000   -0.92834
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.13000   11.10000   0.03000    0.27027
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.81000   10.78000   0.03000    0.27829
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.05000   12.05000   0.00000    0.00000
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.27030    9.27630  -0.00600   -0.06468
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.53200   11.53950  -0.00750   -0.06499
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                 9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                  10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                 9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                   9.71000    9.72000  -0.01000   -0.10288
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                 9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                   9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                 9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                  10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                 9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                   9.71000    9.72000  -0.01000   -0.10288
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                 9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                   9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               21.58000   21.57000   0.01000    0.04636
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.62590   12.62550   0.00040    0.00317
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 11.73000   11.75000  -0.02000   -0.17021
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.93770   10.93900  -0.00130   -0.01188
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.65700   10.64780   0.00920    0.08640
聯邦中國龍基金                                                     28.17000   28.23000  -0.06000   -0.21254
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.60790   12.59990   0.00800    0.06349
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.79080   11.78520   0.00560    0.04752
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.58230   10.59150  -0.00920   -0.08686
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.26980   10.26340   0.00640    0.06236
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.65590    9.65140   0.00450    0.04663
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.66050    8.66790  -0.00740   -0.08537
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.94630    9.95860  -0.01230   -0.12351
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.02470   10.06010  -0.03540   -0.35189
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.39370    9.40540  -0.01170   -0.12440
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.46410    9.49750  -0.03340   -0.35167
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.84580   11.89040  -0.04460   -0.37509
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.68120   11.73460  -0.05340   -0.45506
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.71950   10.79050  -0.07100   -0.65799
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.87450   10.91550  -0.04100   -0.37561
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.71320   10.76230  -0.04910   -0.45622
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.82980    9.89490  -0.06510   -0.65791
聯邦金鑽平衡基金                                                   25.08100   25.14650  -0.06550   -0.26047
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.82880    9.88320  -0.05440   -0.55043
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                     10.07430   10.15330  -0.07900   -0.77807
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.76860    9.82270  -0.05410   -0.55077
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.99890   10.07730  -0.07840   -0.77799
聯邦貨幣市場基金                                                   13.24030   13.23970   0.00060    0.00453
聯邦精選科技基金                                                   14.12000   14.15000  -0.03000   -0.21201
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.56450   16.57650  -0.01200   -0.07239
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             13.10210   13.13960  -0.03750   -0.28540
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.64400   12.69420  -0.05020   -0.39546
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 12.00630   12.05400  -0.04770   -0.39572
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.52980   12.52420   0.00560    0.04471
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.60360   11.61550  -0.01190   -0.10245
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.58590   10.58110   0.00480    0.04536
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.66190    8.67060  -0.00870   -0.10034
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       38.89000   38.96000  -0.07000   -0.17967
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     19.12000   19.42000  -0.30000   -1.54480
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       18.68000   18.99000  -0.31000   -1.63244
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.26000   12.49000  -0.23000   -1.84147
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.54000   16.53000   0.01000    0.06050
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.73000   10.74000  -0.01000   -0.09311
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.94000   11.93000   0.01000    0.08382
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.82000   12.81000   0.01000    0.07806
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.91000   11.90000   0.01000    0.08403
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.48000    7.49000  -0.01000   -0.13351
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.43000   11.42000   0.01000    0.08757
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.60000   15.57000   0.03000    0.19268
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.10000   11.09000   0.01000    0.09017
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.73000    8.73000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.55000   11.52000   0.03000    0.26042
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.54000   14.50000   0.04000    0.27586
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.42000   14.37000   0.05000    0.34795
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.43000   14.38000   0.05000    0.34771
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.16000    9.14000   0.02000    0.21882
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.06000   15.01000   0.05000    0.33311
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.65000    9.62000   0.03000    0.31185
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          21.19000   21.20000  -0.01000   -0.04717
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            19.21000   19.22000  -0.01000   -0.05203
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.08000   13.10000  -0.02000   -0.15267
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.84000   14.85000  -0.01000   -0.06734
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.85000   15.86000  -0.01000   -0.06305
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.78000   14.79000  -0.01000   -0.06761
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.64000    9.66000  -0.02000   -0.20704
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.74000   14.75000  -0.01000   -0.06780
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.56000   12.57000  -0.01000   -0.07955
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)          14.86000   14.87000  -0.01000   -0.06725
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.68000   12.69000  -0.01000   -0.07880
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.53000    8.54000  -0.01000   -0.11710
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.13000   13.14000  -0.01000   -0.07610
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.77000   19.76000   0.01000    0.05061
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.45000   18.44000   0.01000    0.05423
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.23000   11.23000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.10000   13.09000   0.01000    0.07639
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.11000   14.10000   0.01000    0.07092
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.05000   13.04000   0.01000    0.07669
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.77000    7.77000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.85000   12.84000   0.01000    0.07788
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.53000   10.53000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.09000   14.09000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.20000   14.19000   0.01000    0.07047
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.31000    9.32000  -0.01000   -0.10730
聯博貨幣市場基金                                                   15.05040   15.05000   0.00040    0.00266
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.05920   11.06840  -0.00920   -0.08312
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.84520   13.84080   0.00440    0.03179
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.37870    7.38480  -0.00610   -0.08260
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.53000   10.52000   0.01000    0.09506
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.24000   14.21000   0.03000    0.21112
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.39000   14.37000   0.02000    0.13918
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.34000    9.33000   0.01000    0.10718
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.35600   10.37200  -0.01600   -0.15426
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.82850   10.84370  -0.01520   -0.14017
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.24310   10.24140   0.00170    0.01660
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.14170   10.15790  -0.01620   -0.15948
瀚亞中小型股基金                                                   23.66000   23.57000   0.09000    0.38184
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.93000   13.02000  -0.09000   -0.69124
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             13.05000   13.16000  -0.11000   -0.83587
瀚亞巴西基金                                                        5.60000    5.60000   0.00000    0.00000
瀚亞外銷基金                                                       43.49000   43.59000  -0.10000   -0.22941
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基   10.02860   10.04130  -0.01270   -0.12648
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.99570   10.00770  -0.01200   -0.11991
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.99430    9.99060   0.00370    0.03703
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.85900    9.86720  -0.00820   -0.08310
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基   10.01930   10.03190  -0.01260   -0.12560
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基   10.01940   10.03200  -0.01260   -0.12560
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.98400    9.98070   0.00330    0.03306
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.84690    9.85570  -0.00880   -0.08929
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.59060   11.59860  -0.00800   -0.06897
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       11.02210   11.01320   0.00890    0.08081
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.79510   12.80010  -0.00500   -0.03906
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.96210   11.00070  -0.03860   -0.35089
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.29400    7.29870  -0.00470   -0.06440
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.96440    7.95820   0.00620    0.07791
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.08720    8.09030  -0.00310   -0.03832
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.05070    7.07540  -0.02470   -0.34910
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.59710    8.60050  -0.00340   -0.03953
瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新台幣                                 9.91350    9.91710  -0.00360   -0.03630
瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新台幣                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.97010    8.97610  -0.00600   -0.06684
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.31240    9.30500   0.00740    0.07953
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      8.96100    8.96450  -0.00350   -0.03904
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.61000   12.60000   0.01000    0.07937
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.85000   11.83000   0.02000    0.16906
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.43000   11.43000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   11.13000   11.12000   0.01000    0.08993
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.67000   10.65000   0.02000    0.18779
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.24060   10.23300   0.00760    0.07427
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.70380    9.68850   0.01530    0.15792
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.33390    9.30960   0.02430    0.26102
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.27910    9.27220   0.00690    0.07442
瀚亞印度基金-人民幣                                                15.12000   15.04000   0.08000    0.53191
瀚亞印度基金-美元                                                  13.83000   13.74000   0.09000    0.65502
瀚亞印度基金-新台幣                                                30.44000   30.32000   0.12000    0.39578
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.09000   10.05000   0.04000    0.39801
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.02000    9.99000   0.03000    0.30030
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.55000    9.53000   0.02000    0.20986
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.32000    9.28000   0.04000    0.43103
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.24000    9.22000   0.02000    0.21692
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.57000    9.55000   0.02000    0.20942
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.32000    9.28000   0.04000    0.43103
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.24000    9.22000   0.02000    0.21692
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.38000   10.38000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.28000   10.29000  -0.01000   -0.09718
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.35000    9.37000  -0.02000   -0.21345
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                 10.14000   10.23000  -0.09000   -0.87977
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.68000    9.69000  -0.01000   -0.10320
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.38000   10.42000  -0.04000   -0.38388
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.68000    9.69000  -0.01000   -0.10320
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.37000   10.42000  -0.05000   -0.47985
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.43000   13.52000  -0.09000   -0.66568
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.72000   10.79000  -0.07000   -0.64875
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.94000   12.00000  -0.06000   -0.50000
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.40000   10.45000  -0.05000   -0.47847
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.53000   14.63000  -0.10000   -0.68353
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.87000    8.92000  -0.05000   -0.56054
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.77000    6.80000  -0.03000   -0.44118
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.48000    8.54000  -0.06000   -0.70258
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.39000   11.39000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.71380   12.75320  -0.03940   -0.30894
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.59490   14.71290  -0.11800   -0.80202
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.33440   11.35270  -0.01830   -0.16120
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.97820   11.01330  -0.03510   -0.31871
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.92100   13.00090  -0.07990   -0.61457
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.05370    9.08280  -0.02910   -0.32039
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.78370    9.86280  -0.07910   -0.80200
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.90770    8.92210  -0.01440   -0.16140
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.61810    8.64560  -0.02750   -0.31808
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.33450    9.39280  -0.05830   -0.62069
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.74260   14.77790  -0.03530   -0.23887
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.76650   10.77860  -0.01210   -0.11226
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.26700   10.26860  -0.00160   -0.01558
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.39730   12.42700  -0.02970   -0.23900
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.43000   10.47000  -0.04000   -0.38204
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                18.34000   18.34000   0.00000    0.00000
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.64250   13.64190   0.00060    0.00440
瀚亞美國高科技基金                                                 28.89000   29.26000  -0.37000   -1.26452
瀚亞高科技基金                                                     67.15000   67.11000   0.04000    0.05960
瀚亞理財通基金                                                     27.48000   27.45000   0.03000    0.10929
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.83000    9.80000   0.03000    0.30612
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.94000    8.91000   0.03000    0.33670
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.45000    8.41000   0.04000    0.47562
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.54000    8.51000   0.03000    0.35253
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.90000    8.87000   0.03000    0.33822
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.49000    8.45000   0.04000    0.47337
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.55000    8.52000   0.03000    0.35211
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.69000    9.66000   0.03000    0.31056
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.93000    8.91000   0.02000    0.22447
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.41000    8.38000   0.03000    0.35800
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.50000    8.49000   0.01000    0.11779
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.47000    9.46000   0.01000    0.10571
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.91000    8.89000   0.02000    0.22497
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.52000    8.50000   0.02000    0.23529
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.58000    8.57000   0.01000    0.11669
瀚亞菁華基金                                                       24.12000   24.09000   0.03000    0.12453
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      14.36020   14.35080   0.00940    0.06550
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.31040    9.30430   0.00610    0.06556
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           11.21610   11.22960  -0.01350   -0.12022
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.84380   11.92260  -0.07880   -0.66093
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.05330   10.07820  -0.02490   -0.24707
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.72500   10.77970  -0.05470   -0.50744
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.23870    8.24860  -0.00990   -0.12002
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.16590    8.22110  -0.05520   -0.67144
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.67010    8.67170  -0.00160   -0.01845
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.02370    8.04360  -0.01990   -0.24740
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.03390    8.07480  -0.04090   -0.50651
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.07710   14.07690   0.00020    0.00142
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.78810   10.78750   0.00060    0.00556
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.93540    9.92480   0.01060    0.10680
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.42100   11.42090   0.00010    0.00088
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.22170   10.22120   0.00050    0.00489
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                          9.92400    9.92390   0.00010    0.00101
瀚亞歐洲基金                                                       10.91000   10.92000  -0.01000   -0.09158
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
留言載入中...P

相關新聞