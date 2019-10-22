紅帽也救不了的IBM 瑞銀出手降評

週一 (21 日) 瑞銀 (UBS) 在 IBM 公布 Q3 財報之後發表研究報告表示，IBM 去年以 330 億美元高價位收購開源軟體商紅帽 (Red Hat)，盼透過紅帽旗下的混合雲技術來轉型深入雲端市場，但 Q3 財報揭露，IBM 此項投資是明顯失利。
瑞銀分析師在這份最新研報終，將 IBM 股票評級從「買入」下調至「中性」，目標價也從原先的每股 170 美元調降至 140 美元；週一 (21 日) IBM 股價下跌 1.13%，以每股 132.58 美元作收。
去年 IBM 砸了驚人的 340 億美元收購開源軟體企業紅帽 (Red Hat)，但 IBM 上週三 (16 日) 盤後公布 Q3 財報後，數據顯示紅帽營收仍無法彌補其他部門營收衰退之現象，導致 IBM 股票遭市場劇烈拋售。
雖然 IBM Q3 財報每股純益 (EPS) 報每股 2.68 美元，是高於分析師預估的 2.67 美元，並且維持今年財測，但 IBM Q3 營收卻是下滑了 4% 至 180.3 億美元，不僅低於華爾街預期，也創下 21 年來的最差紀錄。
分部門看，IBM Q3 雲端事業部營收季增率雖然大增 11% 至 50 億美元，但是 IBM 傳統的技術服務部營收，卻是大幅下滑 5.6% 至 67 億美元，在傳統本業大幅滑落的壓力之下，也導致 IBM 整體營收表現不振，也令市場疑慮 IBM 收購紅帽之舉措，並無法彌補其他部門營收加速下滑之問題。
展望未來
瑞銀分析師 Munjal Shah 在下調 IBM 評級與目標價之後表示，2020 年 IBM 在傳統技術服務部門營收估計將繼續承壓，該部門衰退程度，將會抵銷掉紅帽帶來的營收增長。
Munjal Shah 在致投資人報告中寫到，IBM 期待透過收購紅帽來創新轉型，雖然確實能為 IBM 2020 年注入營收，但是，到 2020 年以後，紅帽對增長的貢獻估計也將降低，IBM 轉型之路也將變得困難。