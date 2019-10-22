紅帽也救不了的IBM 瑞銀出手降評

週一 (21 日) 瑞銀 (UBS) 在 IBM 公布 Q3 財報之後發表研究報告表示，IBM 去年以 330 億美元高價位收購開源軟體商紅帽 (Red Hat)，盼透過紅帽旗下的混合雲技術來轉型深入雲端市場，但 Q3 財報揭露，IBM 此項投資是明顯失利。

瑞銀分析師在這份最新研報終，將 IBM 股票評級從「買入」下調至「中性」，目標價也從原先的每股 170 美元調降至 140 美元；週一 (21 日) IBM 股價下跌 1.13%，以每股 132.58 美元作收。

IBM 股價走勢 (圖片: Investing)

去年 IBM 砸了驚人的 340 億美元收購開源軟體企業紅帽 (Red Hat)，但 IBM 上週三 (16 日) 盤後公布 Q3 財報後，數據顯示紅帽營收仍無法彌補其他部門營收衰退之現象，導致 IBM 股票遭市場劇烈拋售。

雖然 IBM Q3 財報每股純益 (EPS) 報每股 2.68 美元，是高於分析師預估的 2.67 美元，並且維持今年財測，但 IBM Q3 營收卻是下滑了 4% 至 180.3 億美元，不僅低於華爾街預期，也創下 21 年來的最差紀錄。

分部門看，IBM Q3 雲端事業部營收季增率雖然大增 11% 至 50 億美元，但是 IBM 傳統的技術服務部營收，卻是大幅下滑 5.6% 至 67 億美元，在傳統本業大幅滑落的壓力之下，也導致 IBM 整體營收表現不振，也令市場疑慮 IBM 收購紅帽之舉措，並無法彌補其他部門營收加速下滑之問題。

展望未來

瑞銀分析師 Munjal Shah 在下調 IBM 評級與目標價之後表示，2020 年 IBM 在傳統技術服務部門營收估計將繼續承壓，該部門衰退程度，將會抵銷掉紅帽帶來的營收增長。

Munjal Shah 在致投資人報告中寫到，IBM 期待透過收購紅帽來創新轉型，雖然確實能為 IBM 2020 年注入營收，但是，到 2020 年以後，紅帽對增長的貢獻估計也將降低，IBM 轉型之路也將變得困難。