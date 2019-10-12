伊朗油輪遭襲無法有效推升油價 其來有自

有關中東石油供應再次遭受襲擊的報導，週五 (11 日) 早盤推高了油價，但漲勢迅速消退，市場分析師認為，主要是因為國際能源署 (IEA) 同日發布的月度報告，顯示出油市基本面仍面臨需求疲軟、供給過剩的巨大壓力。

週五 (11 日) IEA 在月度報告中表示，OECD 國家持有的商業石油庫存已接近創紀錄的 30 億桶，是 2016 年來最高水平，IEA 成員國還擁有 16 億桶的戰略儲備。

與此同時，由於全球經濟放緩，IEA 調降了今明兩年的石油需求成長預測，並表示，預計將出現新一輪的生產浪潮，超過了對供給不足的擔憂。

而對於此前沙國煉油廠遭無人機攻擊之影響，IEA 分析，在沙國保證很快恢復正常生產之後，油價估計會迅速回落至遭攻擊之前的交易區間。

雖然週五 (11 日) 伊朗油輪遭 2 枚飛彈襲擊之消息，立即將布蘭特原油價格推升逾 2% 至每桶 60 美元以上，但仍遠低於上月導彈襲擊摧毀沙烏地阿拉伯半數石油產量後的水平。

Energy Aspects 資深分析師 Richard Mallinson 表示，鑑於對伊朗的制裁意味著伊朗的石油買家很少，故從基本面的角度來看，週五伊朗油輪遭襲擊之消息，確實不會比油市基本面狀況來的重要。

Richard Mallinson 進一步指出，如果襲擊引發報復，並且海灣地區的緊張局勢升級，則供應可能受到影響。不過，目前而言，潛在的供需平衡正處於中心位置。Richard Mallinson 認為，與其擔憂伊朗問題，市場還比較擔心需求和經濟狀況，人們正普遍認為明年的油市供給將會過剩。