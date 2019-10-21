金融業唯一！國泰金建立「DevOps文化」與科技業同規格 加速數位發展

國泰金 (2882-TW) 數位數據暨科技發展中心 (簡稱數數發中心) 建立與資訊科技、軟體業同規格的「DevOps 文化」，創金融業唯一，有助數位產品開發加速，每周可上線超過 100 個服務，包括產品敏捷開發、使用者易用性檢測、軟體測試工程、CI/CD(持續整合 / 持續交付)、維運監控，加上早已建立 AI 大數據平台架構，應用創新扎實技術厚實數位數據生態圈。

國泰金控數數發中心協同子公司積極導入 DevOps 文化，並應用在 KOKO 數位銀行、國泰優惠（My Rewards）App、國泰智能投資、國泰世華行動銀行等多項數位金融產品。

國泰數數發中心數位體驗科技部協理陳明泉指出，導入 DevOps 文化最大的好處，就是讓軟體開發人員（Development）跟 IT 維運人員（Operations）更緊密溝通及合作，消除過往兩者間可能產生的鴻溝，進一步強化協作關係，加速軟體的開發、測試、佈署、發布、監控，運用創新開發思維打好金融科技基礎。

國泰金控數數發中心採用 DevOps 文化開發各項數位金融產品，導入敏捷式專案管理以打破過去工作模式，「簡化流程又符合規範」。

以國泰世華銀行為例，在導入 DevOps 文化後，可大幅去除複雜的開發框架、簡化上版部署申請流程、繁瑣測試工程及監控部署，透過網路、架構、交易、資安、客服等 IT 相關部門組成審議會議，現在每周可將 100 多個服務需求完成上線，並落實集中版控、集中編譯、隔離部署，落實 DevOps 文化。

國泰金控數數發中心於「MOPCON2019」(行動科技年會) 分享結合創新硬技術與數據驅動軟技術的實例，舉例來說，為解決長久來旅綜險投保手續冗長及需臨櫃的困擾，推出首創投保、查詢到理賠事故通知全程透過 KOKO APP 一站式完成的「KOPlay 酷玩險」；此外也透過數據分析洞察到年輕族群會有不定期動用資金的需求，推出可分次動撥、動撥才計息的「Free’s 貸」。