〈南寶啃運動鞋商機〉雙引擎帶動 今、明年營收連續創高 拚賺逾1個股本

樹脂大廠南寶 (4766-TW) 受惠品牌運動鞋鞋用膠需求穩定成長，加上尿布膠等黏著劑動能強勁，雙引擎驅動下，第 4 季營收將再寫新猷，全年營收可望年增 7%、創新高，明年也將延續動能續寫新猷，獲利表現也不俗，法人估今年拚賺超過 1 個股本。

南寶今年上半年鞋材營收佔比 43%、特殊黏著劑 29%、建築及其他 18%、塗料 10%。黏著劑產品以尿布膠成長最強，受惠具人口紅利的國家需求帶動，老年人用尿布對尿布膠用量提升，推升營收表現，另外光學膠、電器膠也是動能之一。

除既有黏著劑業務，南寶近年也切入紡織膠領域，應用於防潑水、涼感衣等機能性相關服裝，市場成長潛力大，且南寶營收基期低，年增率可望突破雙位數。

鞋用膠方面，南寶主要耕耘品牌運動鞋市場，一線品牌運動鞋廠商中，超過 9 成都是客戶，品牌覆蓋率高，是國際知名運動品牌客戶主要供應商；今年全球品牌運動鞋鞋用膠年產值約 150 至 160 億元，從整體市場產值來看，南寶市佔率接近 5 成之多。

由於新興國家需求成長，加上消費者生活習慣改變、運動需求提高，推升品牌運動鞋市場規模成長，每年品牌運動鞋營收均以 5-8% 幅度成長，且一線品牌運動鞋大廠更看好今年營收將成長雙位數，明年也可望維持同樣強勁的動能。

南寶今年營運受惠 2020 年東奧效應，球鞋廠商提早佈局，鞋用膠出貨動能增溫，需求每年穩定成長，加上尿布用膠需求力道強勁，雙引擎點火下，今年營運逐季增溫，第 3 季營收再改寫第 2 季歷史新高紀錄，第 4 季可望延續第 3 季，再改寫單季新猷，全年營收年增率估達 7%，同樣寫歷史新高。

獲利表現方面，南寶今年受惠產品組合改善，加上原物料價格壓力趨緩，毛利率穩定走揚，第 2 季雙率雙創上市以來新高，上半年稅後純益 5.46 億元，年增 54%，每股純益 4.53 元。由於下半年營收規模擴增，毛利率也可望續揚，法人估全年每股純益有機會超過 10 元，創近 3 年來新高。

展望明年，由於南寶黏著劑產品應用多元，包括衛材、貼布、家具、尿布等，且客戶分散，整體黏著劑表現不易受單一產品受影響，加上品牌鞋用膠市場每年需求穩定增加，南寶市占率又高達 5 成，明年營收將持續成長，挑戰再寫新猷。